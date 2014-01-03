Termíny pro vyhledávání
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla, běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.
Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.
