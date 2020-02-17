Terms of use IPL Lumea app

Děkujeme Vám za zájem o aplikaci Lumea IPL App! Aplikaci Philips Lumea IPL App Vám nabízí společnost Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nizozemsko. Budeme rádi, když tuto aplikaci využijete jako osobního pomocníka s přístrojem Lumea – jen byste měli mít na paměti několik pravidel a omezení. Doporučujeme Vám pokračovat ve čtení. Používáním aplikace přijímáte podmínky uvedené níže. Další věci, které byste měli o této aplikaci vědět: Licence: Tuto aplikaci můžete používat k výše popsanému účelu. Třetí strany: Je možné, že při používání této aplikace použijete současně i jinou službu nebo si stáhnete software nebo nakoupíte zboží, jež poskytne třetí strana. Mějte na paměti, že tato třetí strana může uplatňovat svá vlastní pravidla a omezení nezávisle na těchto podmínkách používání. Záruky: Naším cílem je poskytnout vám kvalitní aplikaci a nabídnout kvalitní službu jako uživateli této aplikace. Pamatujte, že tuto aplikaci můžeme poskytovat výhradně „jak stojí a leží“. Rádi bychom, ale bohužel nemůžeme poskytnout žádnou záruku ohledně této aplikace ani jejího obsahu. Odpovědnost: Přestože máme v tuto aplikaci důvěru, musíme upozornit, že se vždy může stát, že něco nebude fungovat tak, jak má. Tímto se omlouváme za možné politováníhodné situace, při kterých tato aplikace na příklad nebude fungovat nebo kdy dojde ke ztrátě obsahu. Chápeme, že takové případy by byly nešťastné a způsobily by nepříjemnosti. Bohužel však nemůžeme nést žádnou odpovědnost za škody vzniklé při Vašem používání této aplikace. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ROZSAH NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI VÝŠI ČÁSTEK UHRAZENÝCH V SOUVISLOSTI S TOUTO APLIKACÍ. Uživatelský obsah: Budete požádáni o zadání odstínu své pokožky a barvy chloupků. Podle Vašeho zadání Vám tato aplikace doporučí nejvhodnější nastavení výrobku. Tato aplikace bude podle Vámi zadaných informací evidovat proběhlá a plánovaná ošetření. Tento uživatelský obsah nebude sdělován veřejně. Zařízení po jailbreaku: Tato aplikace není určena pro použití na zařízeních, na kterých operační systém již neodpovídá výchozímu standardu („Zařízení po jailbreaku“). Souhlasíte, že se nebudete pokoušet instalovat nebo používat aplikaci na jakémkoli zařízení po jailbreaku. Jakýkoli pokus o instalaci nebo používání aplikace na zařízení po jailbreaku bude považováno za porušení těchto podmínek a může vést ke zrušení účtu bez možnosti vrácení peněz podle výhradního uvážení společnosti Philips. Společnost Philips nenese odpovědnost za žádné škody plynoucí z použití aplikace na zařízení po jailbreaku. Jurisdikce: Tyto podmínky používání budou vykládány a interpretovány v souladu se zákony Nizozemska, bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních řádů. Příjemnou zábavu!
Co aplikace dokáže:
Ochrana osobních údajů: Upozorňujeme, že se na tuto aplikaci vztahuje samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste si toto prohlášení přečetli.
Děkujeme Vám za zájem o aplikaci Lumea IPL App! Aplikaci Philips Lumea IPL App Vám nabízí společnost Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nizozemsko. Budeme rádi, když tuto aplikaci využijete jako osobního pomocníka s přístrojem Lumea – jen byste měli mít na paměti několik pravidel a omezení.
Doporučujeme Vám pokračovat ve čtení. Používáním aplikace přijímáte podmínky uvedené níže.
Další věci, které byste měli o této aplikaci vědět:
Licence: Tuto aplikaci můžete používat k výše popsanému účelu.
Třetí strany: Je možné, že při používání této aplikace použijete současně i jinou službu nebo si stáhnete software nebo nakoupíte zboží, jež poskytne třetí strana. Mějte na paměti, že tato třetí strana může uplatňovat svá vlastní pravidla a omezení nezávisle na těchto podmínkách používání.
Záruky: Naším cílem je poskytnout vám kvalitní aplikaci a nabídnout kvalitní službu jako uživateli této aplikace. Pamatujte, že tuto aplikaci můžeme poskytovat výhradně „jak stojí a leží“. Rádi bychom, ale bohužel nemůžeme poskytnout žádnou záruku ohledně této aplikace ani jejího obsahu.
Odpovědnost: Přestože máme v tuto aplikaci důvěru, musíme upozornit, že se vždy může stát, že něco nebude fungovat tak, jak má. Tímto se omlouváme za možné politováníhodné situace, při kterých tato aplikace na příklad nebude fungovat nebo kdy dojde ke ztrátě obsahu. Chápeme, že takové případy by byly nešťastné a způsobily by nepříjemnosti. Bohužel však nemůžeme nést žádnou odpovědnost za škody vzniklé při Vašem používání této aplikace. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ROZSAH NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI VÝŠI ČÁSTEK UHRAZENÝCH V SOUVISLOSTI S TOUTO APLIKACÍ.
Uživatelský obsah: Budete požádáni o zadání odstínu své pokožky a barvy chloupků. Podle Vašeho zadání Vám tato aplikace doporučí nejvhodnější nastavení výrobku. Tato aplikace bude podle Vámi zadaných informací evidovat proběhlá a plánovaná ošetření. Tento uživatelský obsah nebude sdělován veřejně.
Zařízení po jailbreaku: Tato aplikace není určena pro použití na zařízeních, na kterých operační systém již neodpovídá výchozímu standardu („Zařízení po jailbreaku“). Souhlasíte, že se nebudete pokoušet instalovat nebo používat aplikaci na jakémkoli zařízení po jailbreaku. Jakýkoli pokus o instalaci nebo používání aplikace na zařízení po jailbreaku bude považováno za porušení těchto podmínek a může vést ke zrušení účtu bez možnosti vrácení peněz podle výhradního uvážení společnosti Philips. Společnost Philips nenese odpovědnost za žádné škody plynoucí z použití aplikace na zařízení po jailbreaku.
Jurisdikce: Tyto podmínky používání budou vykládány a interpretovány v souladu se zákony Nizozemska, bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních řádů.
Příjemnou zábavu!
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