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Ultrasound
S4-2 for InnoSight Transducer
S4-2 for InnoSight Transducer
Sector array transducer
Ultrasound
S4-2 for InnoSight Transducer
Sector array transducer
Ultrasound
This sector array transducer can be used for Abdominal, FAST, Cardiology, Vascular and with biopsy guides.
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Documentation
Brochure
InnoSight Brochure
(6.43 MB)
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Broadband technology
4 - 2 MHz frequency range
Sector array type
Clinical image gallery
S4-2 Apical 4 Chamber Doppler
S4-2 Subxiphoid 4 Chamber
S4-2 Inferior Venacava
S4-2 FAST
S4-2 Mitral Regurgitation
S4-2 M-Mode
S4-2 Apical 4 Chamber
S4-2 Parasternal Long Axis
Specifications
Specifications - Transducers
Transducers
S4-2 Sector Array Transducer
Technology
Broadband
Frequency range
4-2 MHz
Array Type
Sector
Number of elements
64
Applications
Adult cardiac application
Supports Biopsy Kits
Yes
Aperture
12mm
Documentation
InnoSight Brochure
PDF
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6.43 MB
Disclaimer
Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
S4-2 Transducer for InnoSight - Philips