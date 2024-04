Detekuje a vyhýbá se malým předmětům, jako jsou boty nebo hračky

Už nemusíte kontrolovat, zda má robot volnou cestu. Dokáže totiž rozpoznat malé předměty, jako jsou boty nebo hračky, a vyhnout se jim. Opatrně uklidí prostor kolem, aniž by do věcí narážel, nebo se zasekával. Nejmodernější snímač 3D ToF umístěný na přední straně robota detekuje předměty i o velikosti pouhých 2,0 × 2,0 cm (š × v). Navíc 8 snímačů ToF na předním nárazníku neustále detekuje, co leží před robotem a vedle něj. Snímače fungují i při slabém osvětlení, takže nemusíte nechávat rozsvíceno, když nejste doma.