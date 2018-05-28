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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
20 nočních vložek
Prsní vložky Philips Avent mají širší tvar a vícevrstvený střed pro ještě vyšší schopnost absorpce. Pro zajištění vložek na místě slouží dva lepicí proužky.
Navrženy pro mimořádnou ochranu při ležení.
Prsní vložky Philips Avent mají více vrstev pro mimořádnou míru absorpce.
4.8
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Týnuše
28/05/2018
Česká republika
Vhodné na cesty
Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
eveeve
17/12/2017
Česká republika
Paráda
Krásně absorbuji, jsou mekke, netlačí, neboli me z nich bradavky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Venduliinka
15/12/2017
Česká republika
Tento produkt odpovídá popisu.
Vložky jsou měkké a pohodlné, takže v podprsence nezavází a skvěle sajou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky