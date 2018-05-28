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Ukončeno

Philips AventJednorázové prsní vložky

SCF253/20

4.8
| (9) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pohodlí po celou noc
Jedinečné absorpční vložky Philips Avent SCF253/20 jsou speciálně navrženy tak, aby vám zajistily pocit sucha a pohodlí během spánku.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Absorpční vložky na noc

Pohodlí po celou noc

  • 20 nočních vložek

Ochrana po celou noc

Ochrana po celou noc

Prsní vložky Philips Avent mají širší tvar a vícevrstvený střed pro ještě vyšší schopnost absorpce. Pro zajištění vložek na místě slouží dva lepicí proužky.

Ochrana před prosáknutím po celém obvodu

Ochrana před prosáknutím po celém obvodu

Navrženy pro mimořádnou ochranu při ležení.

Mimořádně suchá

Mimořádně suchá

Prsní vložky Philips Avent mají více vrstev pro mimořádnou míru absorpce.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

9

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Vhodné na cesty

Jednorázové prsní vložky jsem si pořídila jako doplněk těch pratelných pro případ, že ty pratelné nebudu mít z jakýchkoliv důvodů čisté k dispozici. To se párkrát stalo a produkt naprosto splnil má očekávání.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

17/12/2017

Česká republika

Česká republika

Paráda

Krásně absorbuji, jsou mekke, netlačí, neboli me z nich bradavky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt odpovídá popisu.

Vložky jsou měkké a pohodlné, takže v podprsence nezavází a skvěle sajou.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF253/20 Jednorázové prsní vložky

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu