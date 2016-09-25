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Ukončeno
Vysoušejte, tvarujte a fixujte své vlasy podle sebe
Ovládněte vysoušení pomocí vysoušeče SalonDry Control. 2 200 W profesionálního vysoušecího příkonu, 4násobně účinná ionizační technologie a řada možných nastavení přináší skvělé lesklé vlasy – při vysoušení i fixaci účesů.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2200 W
Tento profesionální 2200W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
Oživte své vlasy intenzivní úpravou pomocí iontů. Tento vysoušeč vlasů vytváří 4krát více záporně nabitých iontů než jiné vysoušeč. Dokonalý proud iontů eliminuje statickou elektřinu, upravuje účes a uhlazuje vlasové kutikuly. Výsledkem je dokonale lesklý účes bez zacuchání. Nechte jej zářit!
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
4.9
z 5
19
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
saralili
25/09/2016
Polska
Ověřený kupující
Bardzo dobra suszarka.
Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Iwona855
25/09/2016
Polska
Ověřený kupující
Bardzo dobra suszarka.
Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
ewka123
28/08/2015
Polska
Ověřený kupující
Suszarka
Suszarka ma bardzo stylowy, biały wygląd. Jest lekka i poręczna. Posiada 3 stopnie ciepła, od chłodnego do bardzo ciepłego a także 2 stopnie strumienia powietrza. Suszarka jest wyposażona w dwie funkcje: turbo strumień oraz zimne strumień powietrza. Dzięki nim moja fryzura jest wystylizowana szybciej i z większym blaskiem, również przy pomocy pielęgnacji jonowej. Posiada w zestawie zwykłą nasadkę oraz dyfuzor.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer