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Ukončeno

SalonDry ControlVysoušeč vlasů

HP8183/00

4.9

| (19) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

Vysoušejte, tvarujte a fixujte své vlasy podle sebe

Ovládněte vysoušení pomocí vysoušeče SalonDry Control. 2 200 W profesionálního vysoušecího příkonu, 4násobně účinná ionizační technologie a řada možných nastavení přináší skvělé lesklé vlasy – při vysoušení i fixaci účesů.

Zobrazit všechny výhody
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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vysoušeč vlasů SalonDry Control

Vysoušejte, tvarujte a fixujte své vlasy podle sebe

  • 2200 W

Profesionální příkon 2200 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Profesionální příkon 2200 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Tento profesionální 2200W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

4krát silnější ionizační technologie pro dokonalý lesk

4krát silnější ionizační technologie pro dokonalý lesk

Oživte své vlasy intenzivní úpravou pomocí iontů. Tento vysoušeč vlasů vytváří 4krát více záporně nabitých iontů než jiné vysoušeč. Dokonalý proud iontů eliminuje statickou elektřinu, upravuje účes a uhlazuje vlasové kutikuly. Výsledkem je dokonale lesklý účes bez zacuchání. Nechte jej zářit!

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

19

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

25/09/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo dobra suszarka.

Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

25/09/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo dobra suszarka.

Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

28/08/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Suszarka

Suszarka ma bardzo stylowy, biały wygląd. Jest lekka i poręczna. Posiada 3 stopnie ciepła, od chłodnego do bardzo ciepłego a także 2 stopnie strumienia powietrza. Suszarka jest wyposażona w dwie funkcje: turbo strumień oraz zimne strumień powietrza. Dzięki nim moja fryzura jest wystylizowana szybciej i z większym blaskiem, również przy pomocy pielęgnacji jonowej. Posiada w zestawie zwykłą nasadkę oraz dyfuzor.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

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