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Ukončeno
GC330/47
1 000 W
Vyhřívaná deska
Automatická nepřetržitá pára
Kartáč
Funkce napařování ve svislé a vodorovné poloze 2 v 1 vám umožňuje dosáhnout s napařovačem ještě lepších výsledků. Napařujte své oděvy ve svislé poloze bez použití žehlicího prkna, či jim dodejte opravdu nažehlený výraz napařením ve vodorovné poloze s využitím jakéhokoli rovného povrchu ve svém okolí. Díky jedinečné vnitřní konstrukci vygeneruje tento napařovač Steam&Go 2 v 1 intenzivní nepřetržitou páru i ve vodorovné poloze, takže nyní máte možnost napařovat i měkké části nábytku a ložní prádlo.
Technologie SmartFlow zajišťuje skvělé výsledky žehlení díky optimalizovanému proudění páry zahřívajícímu parní destičku. Teplota parní destičky tak zůstává optimální a bezpečná pro všechny tkaniny, a současně se účinně předchází vzniku mokrých míst. Destička je vybavena povrchem, který umožňuje lepší klouzání a odolnost proti korozi.
Elektrické čerpadlo zajišťuje nepřetržitou páru pro snadné a rychlé odstranění záhybů.
Ocenění
Recenze
Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při 8minutové době napařování.