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  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
  • Rychlé odstranění záhybů pomocí páry

Ukončeno

Steam&Go 2-in-1Ruční napařovač

GC330/47

1 Ocenění

Rychlé odstranění záhybů pomocí páry
Tento ruční napařovač je ideální pro úpravy na poslední chvíli a obtížně žehlitelné oděvy. Je snadno použitelný a rychlý, představuje tak perfektní doplněk vašeho žehlení. Tento model je vybaven vyhřívanou deskou a funkcí 2 v 1 umožňující napařování ve vodorovné poloze.
Zobrazit všechny výhody

Ideální pro jemné oděvy a na cesty

Rychlé odstranění záhybů pomocí páry

  • 1 000 W

  • Vyhřívaná deska

  • Automatická nepřetržitá pára

  • Kartáč

2 v 1: funkce napařování ve svislé a vodorovné poloze

2 v 1: funkce napařování ve svislé a vodorovné poloze

Funkce napařování ve svislé a vodorovné poloze 2 v 1 vám umožňuje dosáhnout s napařovačem ještě lepších výsledků. Napařujte své oděvy ve svislé poloze bez použití žehlicího prkna, či jim dodejte opravdu nažehlený výraz napařením ve vodorovné poloze s využitím jakéhokoli rovného povrchu ve svém okolí. Díky jedinečné vnitřní konstrukci vygeneruje tento napařovač Steam&Go 2 v 1 intenzivní nepřetržitou páru i ve vodorovné poloze, takže nyní máte možnost napařovat i měkké části nábytku a ložní prádlo.

Ohřívací napařovací destička SmartFlow pro skvělé výsledky

Ohřívací napařovací destička SmartFlow pro skvělé výsledky

Technologie SmartFlow zajišťuje skvělé výsledky žehlení díky optimalizovanému proudění páry zahřívajícímu parní destičku. Teplota parní destičky tak zůstává optimální a bezpečná pro všechny tkaniny, a současně se účinně předchází vzniku mokrých míst. Destička je vybavena povrchem, který umožňuje lepší klouzání a odolnost proti korozi.

Automatická nepřetržitá pára díky elektrickému čerpadlu

Automatická nepřetržitá pára díky elektrickému čerpadlu

Elektrické čerpadlo zajišťuje nepřetržitou páru pro snadné a rychlé odstranění záhybů.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při 8minutové době napařování.