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    • Easy Advertiser Easy Advertiser Easy Advertiser

      Karty Public Signage

      CRD01/00

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      Easy Advertiser

      Snadno použitelná samostatná karta pro mediální reklamu, která umožňuje ve spolupráci s našimi profesionálními monitory plánovat mediální obsah. Ve spojení s aplikací EA Publisher můžete vytvářet vlastní obsah a plánovat prezentace a filmy na 24 hodin každý den

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      Karty Public Signage
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      Karty Public Signage

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      Easy Advertiser

      Perfektní a jednoduché řešení prezentace

      • Easy Advertiser

      Kompletní okamžitě funkční řešení prezentace

      Již máte kancelářský počítač s aplikací PowerPoint, digitální fotoaparát s počítačovou aplikací pro správu fotografií a videa a displej řady Philips BDLx231Cx/00. Teď už potřebujete jen jednu věc, abyste mohli skutečně začít s digitální prezentací ve vašem obchodě nebo oddělení. Easy Advertiser je kompletní balík, který obsahuje paměťové zařízení USB 1 GB, veškeré kabely, držák a kartu Smartcard s nejmodernější elektronikou, která umožňuje ze zařízení USB přehrávat obsah vytvořený pomocí dodané počítačové aplikace Easy Advertiser Publisher. Nainstalujte kartu podle pokynů v uživatelském manuálu

      Počítačová aplikace se snadnou obsluhou pro správu obsahu

      Pokud vytváříte obsah pro reklamu nebo podniková sdělení sami, chcete používat standardní nástroje, které již máte, spolu se snadno použitelnou publikační aplikací. Aplikace Easy Advertiser Publisher je program pro operační systém Windows, který dokáže importovat snímky vytvořené v aplikaci MS PowerPoint, fotografie ve formátu JPEG a filmy ve formátu MPEG. Tento program vám pomůže vytvořit časové plány pro zobrazení toho správného obsahu ve správný čas po dobu celých 24 hodin. Cyklus je jednoduchý: vytvořit obsah, importovat obsah, vytvořit časový plán pro obsah, publikovat obsah uložením na velkokapacitní paměťové zařízení USB

      Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí

      Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.

      Není třeba instalace z internetu a připojení k internetu

      Jedná se o samostatný produkt se snadnou instalací určený pro prezentaci bez nutnosti problémového přihlašování se k odběru či dalších instalací. Produkt umožňuje přehrávání obsahu z velkokapacitního paměťového zařízení USB: není třeba internet. Uložíte obsah na velkokapacitní paměťové zařízení USB pomocí dodané počítačové aplikace z kancelářského nebo domácího počítače, zasunete do karty nainstalované v displeji a začne se přehrávat

      Zkombinujte snímky z aplikace MS PowerPoint, fotografie a video

      Chcete plnou tvůrčí svobodu při kombinování snímků z digitálního fotoaparátu, aplikace MS PowerPoint a filmů (s vysokým rozlišením až 720p!) k vytvoření libovolné zakázky kdykoli. S balíkem Easy Advertiser můžete kombinovat a slučovat tak, abyste dosáhli optimálního účinku na diváky

      Můžete plánovat co chcete a na kdy chcete

      Je možné libovolně naplánovat ten správný obsah na správný čas v rozmezí celých 24 hodin tak, abyste uspokojili potřebu informací vašich zákazníků. Pomocí počítačové aplikace Easy Advertiser Publisher vytvořte jeden nebo více časových bloků. Přetáhněte obsah do příslušného časového bloku. Proveďte prostřednictvím této aplikace export do velkokapacitního paměťového zařízení USB, vložte zařízení USB do karty a prezentace se spustí podle programu

      Automatický pohotovostní režim, pokud není aktivní žádný časový plán

      Pokud není na veřejnou prezentaci na displeji naplánován žádný obsah, bude přepnut do pohotovostního režimu a ušetří tak jak životní prostředí, tak vaše náklady na elektřinu. Pomocí dálkového ovládání lze tento stav kdykoli přerušit a použít displej k jiným účelům, například přehrávání DVD

      Získejte ze svého displeje to nejlepší a prezentujte video ve formátu 720p HD

      Nejostřejší a nejlépe vypadající videa dělají na vaše zákazníky nejlepší dojem. Jakékoli video v dobré kvalitě ve formátu MPEG2 HD (vysoké rozlišení) 720p exportované do velkokapacitního paměťového zařízení USB prostřednictvím počítačové aplikace bude přehráváno čistě a zřetelně bez jakýchkoli nedokonalostí či artefaktů

      Jedno dálkové ovládání pro všechno

      Dálkové ovládání dodávané k displeji bude s aplikací bez problémů pracovat. Je možné řídit všechny funkce

      Technické údaje

      • Možnosti připojení

        USB
        USB 2.0 x 1
        Další připojení
        Rozhraní HDMI

      • Pohodlí

        Regulační opatření
        • Značka CE
        • RoHS
        • C-Tick
        Hodiny
        24/12hodinové zobrazení
        Jazyky uživatelského rozhraní
        • Angličtina
        • Francouzština
        • Němčina
        • Španělština
        • Italština

      • Multimediální aplikace

        Vylepšení přehrávání
        • Prezentace fotografií
        • Prezentace fotografií a filmů
        • Volitelné intervaly zobrazení
        Formáty přehrávání
        • JPEG (24bitové barvy neprog.)
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        Režim přehrávání
        • Plánování na 24 hodin
        • Automatický pohotovostní režim
        • Manuální přehrávání
        • Nepřetržité přehrávání veškerého obsahu

      • Počítačová softwarová aplikace

        Správa obsahu
        • Vytváření časového plánu obsahu na 24 h
        • Vytváření více prezentací
        • Otáčení fotografií
        • Zobrazení miniatur
        • Zobrazení filmového pásu
        • Publikování souborů s časovým plánem do zařízení USB
        Podporované formáty souborů
        • MPEG2 SD
        • MPEG2 HD (720p)
        • MS PowerPoint 2003
        Podporované operační systémy
        Windows XP

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Disk CD-ROM se softwarem + manuál
        • Záruční list
        • Jednotka Flash USB 1 GB
        • Plastová koncovka
        • Kabel HDMI
        • Externí adaptér napájení
        • Držák pro montáž napájení
        Volitelné příslušenství
        • Destička adaptéru VESA BM04211
        • Flexibilní držák na zeď
        • Držák na strop BM01311
        • Destička na strop BM1321
        • Prodlužovací trubice 150 cm BM01711
        • Prodlužovací trubice 150 cm BM01811
        • Prodlužovací trubice 80 cm BM01611

      • Příbuzné výrobky

        Kompatibilní se
        • BDL3231C
        • BDL4231C

      Obsah balení

      Jiné položky v balení

      • Stručný návod k rychlému použití
      • Disk CD-ROM se softwarem + manuál
      • Záruční list
      • Jednotka Flash USB 1 GB
      • Plastová koncovka
      • Kabel HDMI
      • Externí adaptér napájení
      • Držák pro montáž napájení
      • Volitelné příslušenství: Destička adaptéru VESA BM04211
      • Volitelné příslušenství: Flexibilní držák na zeď
      • Volitelné příslušenství: Držák na strop BM01311
      • Volitelné příslušenství: Destička na strop BM1321
      • Volitelné příslušenství: Prodlužovací trubice 150 cm BM01711
      • Volitelné příslušenství: Prodlužovací trubice 150 cm BM01811
      • Volitelné příslušenství: Prodlužovací trubice 80 cm BM01611
      Badge-D2C

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