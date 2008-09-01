Snadno použitelná samostatná karta pro mediální reklamu, která umožňuje ve spolupráci s našimi profesionálními monitory plánovat mediální obsah. Ve spojení s aplikací EA Publisher můžete vytvářet vlastní obsah a plánovat prezentace a filmy na 24 hodin každý den
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Easy Advertiser
Perfektní a jednoduché řešení prezentace
Easy Advertiser
Kompletní okamžitě funkční řešení prezentace
Již máte kancelářský počítač s aplikací PowerPoint, digitální fotoaparát s počítačovou aplikací pro správu fotografií a videa a displej řady Philips BDLx231Cx/00. Teď už potřebujete jen jednu věc, abyste mohli skutečně začít s digitální prezentací ve vašem obchodě nebo oddělení. Easy Advertiser je kompletní balík, který obsahuje paměťové zařízení USB 1 GB, veškeré kabely, držák a kartu Smartcard s nejmodernější elektronikou, která umožňuje ze zařízení USB přehrávat obsah vytvořený pomocí dodané počítačové aplikace Easy Advertiser Publisher. Nainstalujte kartu podle pokynů v uživatelském manuálu
Počítačová aplikace se snadnou obsluhou pro správu obsahu
Pokud vytváříte obsah pro reklamu nebo podniková sdělení sami, chcete používat standardní nástroje, které již máte, spolu se snadno použitelnou publikační aplikací. Aplikace Easy Advertiser Publisher je program pro operační systém Windows, který dokáže importovat snímky vytvořené v aplikaci MS PowerPoint, fotografie ve formátu JPEG a filmy ve formátu MPEG. Tento program vám pomůže vytvořit časové plány pro zobrazení toho správného obsahu ve správný čas po dobu celých 24 hodin. Cyklus je jednoduchý: vytvořit obsah, importovat obsah, vytvořit časový plán pro obsah, publikovat obsah uložením na velkokapacitní paměťové zařízení USB
Vyhovuje normám RoHS v péči o životní prostředí
Výrobky s displejem společnosti Philips se vyrábějí v souladu s velmi přísnými normami týkajícími se omezení nebezpečných látek (RoHS), které omezují používání olova a jiných toxických látek poškozujících životní prostředí.
Není třeba instalace z internetu a připojení k internetu
Jedná se o samostatný produkt se snadnou instalací určený pro prezentaci bez nutnosti problémového přihlašování se k odběru či dalších instalací. Produkt umožňuje přehrávání obsahu z velkokapacitního paměťového zařízení USB: není třeba internet. Uložíte obsah na velkokapacitní paměťové zařízení USB pomocí dodané počítačové aplikace z kancelářského nebo domácího počítače, zasunete do karty nainstalované v displeji a začne se přehrávat
Zkombinujte snímky z aplikace MS PowerPoint, fotografie a video
Chcete plnou tvůrčí svobodu při kombinování snímků z digitálního fotoaparátu, aplikace MS PowerPoint a filmů (s vysokým rozlišením až 720p!) k vytvoření libovolné zakázky kdykoli. S balíkem Easy Advertiser můžete kombinovat a slučovat tak, abyste dosáhli optimálního účinku na diváky
Můžete plánovat co chcete a na kdy chcete
Je možné libovolně naplánovat ten správný obsah na správný čas v rozmezí celých 24 hodin tak, abyste uspokojili potřebu informací vašich zákazníků. Pomocí počítačové aplikace Easy Advertiser Publisher vytvořte jeden nebo více časových bloků. Přetáhněte obsah do příslušného časového bloku. Proveďte prostřednictvím této aplikace export do velkokapacitního paměťového zařízení USB, vložte zařízení USB do karty a prezentace se spustí podle programu
Automatický pohotovostní režim, pokud není aktivní žádný časový plán
Pokud není na veřejnou prezentaci na displeji naplánován žádný obsah, bude přepnut do pohotovostního režimu a ušetří tak jak životní prostředí, tak vaše náklady na elektřinu. Pomocí dálkového ovládání lze tento stav kdykoli přerušit a použít displej k jiným účelům, například přehrávání DVD
Získejte ze svého displeje to nejlepší a prezentujte video ve formátu 720p HD
Nejostřejší a nejlépe vypadající videa dělají na vaše zákazníky nejlepší dojem. Jakékoli video v dobré kvalitě ve formátu MPEG2 HD (vysoké rozlišení) 720p exportované do velkokapacitního paměťového zařízení USB prostřednictvím počítačové aplikace bude přehráváno čistě a zřetelně bez jakýchkoli nedokonalostí či artefaktů
Jedno dálkové ovládání pro všechno
Dálkové ovládání dodávané k displeji bude s aplikací bez problémů pracovat. Je možné řídit všechny funkce
Technické údaje
Možnosti připojení
USB
USB 2.0 x 1
Další připojení
Rozhraní HDMI
Pohodlí
Regulační opatření
Značka CE
RoHS
C-Tick
Hodiny
24/12hodinové zobrazení
Jazyky uživatelského rozhraní
Angličtina
Francouzština
Němčina
Španělština
Italština
Multimediální aplikace
Vylepšení přehrávání
Prezentace fotografií
Prezentace fotografií a filmů
Volitelné intervaly zobrazení
Formáty přehrávání
JPEG (24bitové barvy neprog.)
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
Režim přehrávání
Plánování na 24 hodin
Automatický pohotovostní režim
Manuální přehrávání
Nepřetržité přehrávání veškerého obsahu
Počítačová softwarová aplikace
Správa obsahu
Vytváření časového plánu obsahu na 24 h
Vytváření více prezentací
Otáčení fotografií
Zobrazení miniatur
Zobrazení filmového pásu
Publikování souborů s časovým plánem do zařízení USB
Podporované formáty souborů
MPEG2 SD
MPEG2 HD (720p)
MS PowerPoint 2003
Podporované operační systémy
Windows XP
Příslušenství
Dodávané příslušenství
Stručný návod k rychlému použití
Disk CD-ROM se softwarem + manuál
Záruční list
Jednotka Flash USB 1 GB
Plastová koncovka
Kabel HDMI
Externí adaptér napájení
Držák pro montáž napájení
Volitelné příslušenství
Destička adaptéru VESA BM04211
Flexibilní držák na zeď
Držák na strop BM01311
Destička na strop BM1321
Prodlužovací trubice 150 cm BM01711
Prodlužovací trubice 150 cm BM01811
Prodlužovací trubice 80 cm BM01611
Příbuzné výrobky
Kompatibilní se
BDL3231C
BDL4231C
Obsah balení
Jiné položky v balení
Stručný návod k rychlému použití
Disk CD-ROM se softwarem + manuál
Záruční list
Jednotka Flash USB 1 GB
Plastová koncovka
Kabel HDMI
Externí adaptér napájení
Držák pro montáž napájení
Volitelné příslušenství: Destička adaptéru VESA BM04211
Volitelné příslušenství: Flexibilní držák na zeď
Volitelné příslušenství: Držák na strop BM01311
Volitelné příslušenství: Destička na strop BM1321
Volitelné příslušenství: Prodlužovací trubice 150 cm BM01711
Volitelné příslušenství: Prodlužovací trubice 150 cm BM01811
Volitelné příslušenství: Prodlužovací trubice 80 cm BM01611