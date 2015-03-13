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    Signage Solutions Display řady U

    BDL8470EU/00

    Okouzlete diváky

    Užijte si své pořady jako nikdy předtím díky čtyřikrát vyššímu rozlišení, než má klasický displej. Tento 213 cm (84”) displej nabízí rozlišení 3840 x 2160 pixelů, což přináší dokonalý živý obraz jako okno do nového světa.

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    Signage Solutions

    Display řady U

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    Okouzlete diváky

    Díky ultra velké obrazovce

    • 213 cm (84”)
    • Podsvícení Edge LED
    • Ultra HD
    Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl

    Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl

    Funkce SmartControl vám umožňuje vzdáleně řídit a spravovat síť prostřednictvím připojení RJ45 a RS232C. Snadno vyladí všechna nastavení displeje včetně rozlišení, jasu, kontrastu a klonování nastavení po celé síti.

    Zajistěte bezproblémové přehrávání obsahu pomocí funkce FailOver

    Zajistěte bezproblémové přehrávání obsahu pomocí funkce FailOver

    V náročných komerčních aplikacích je nutné zajistit bezproblémové přehrávání obsahu. I když je pravděpodobnost poruchy nízká, funkce FailOver nabízí ochranu obsahu díky revoluční technologii, která v případě poruchy přehrávače spustí přehrávání záložního obsahu. Funkce FailOver je automaticky aktivována při selhání primárního vstupu. Stačí vybrat připojení primárního vstupu a připojení pro funkci FailOver a získáte okamžitou ochranu.

    SmartPower pro úsporu energie

    SmartPower pro úsporu energie

    Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

    Navrženo pro nepřetržitý provoz

    Navrženo pro nepřetržitý provoz

    Protože obchod nikdy nespí, naše displeje signage jsou navrženy pro nepřetržitý provoz. Obsahují jen ty nejlepší součásti, aby zajistili lepší kvalitu. Na tuto řadu modelů se můžete neustále spolehnout.

    Volitelný slot OPS pro tvorbu řešení „vše v jednom“

    Volitelný slot OPS pro tvorbu řešení „vše v jednom“

    Proměňte displej na řešení „vše v jednom“ pro digitální prezentaci a vytvořte propojenou, inteligentní a zabezpečenou síť displejů. Open Pluggable Specification (OPS) je slot odpovídající průmyslovému standardu, do kterého je možné přidat přehrávač médií standardizovaný pro OPS. Toto řešení bez použití kabelů vám dává možnost instalovat, používat a spravovat hardware, kdykoli potřebujete.

    Přehrávejte obsah ze 4 samostatných vstupů díky technologii QuadViewer

    Přehrávejte obsah ze 4 samostatných vstupů díky technologii QuadViewer

    Využívejte plochu obrazovky flexibilněji díky možnosti přehrávat obsah až ze čtyř samostatných vstupů na jedné obrazovce. Technologie QuadViewer je ideální pro podnikové prostředí nebo monitorovací a konferenční místnosti.

    Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5

    Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5

    Připojte a ovládejte svůj obsah prostřednictvím cloudové služby pomocí integrovaného prohlížeče HTML5. Vytvořte si obsah signage online a připojte jej s displejem nebo s plnou sítí. Jednoduše zapojte internetové připojení internetovým kabelem RJ45, připojte displej prostřednictvím vyhrazené adresy URL a jste připraveni přehrávat svůj obsah služby cloud.

    Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer

    Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer

    Proměňte své zařízení USB na levné zařízení pro digitální prezentaci. Stačí jen uložit obsah (video, audio nebo obrázky) na zařízení USB a připojit ho k displeji. Vytvářejte seznamy položek a plánujte obsah pomocí nabídky na obrazovce, abyste si mohli vlastní seznamy přehrávat kdykoli a kdekoli.

    4K Ultra HD: rozlišení, jaké jste ještě neviděli

    Dívejte se na digitální prezentaci jako nikdy předtím díky čtyřikrát vyššímu rozlišení než při klasickém Full HD. 3840 x 2160 pixelů poskytuje dokonalý živý obraz, který se vám stane oknem do nového světa.

    Provoz v režimu zobrazení na výšku

    Tuto obrazovku lze také bezpečně a spolehlivě umístit do svislé polohy.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      213.5  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      84  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozteč obrazových bodů
      0,4845 x 0,4845 mm
      Optimální rozlišení
      3840 × 2160 při 60 Hz
      Jas
      500  cd/m²
      Barevnost displeje
      1073 M
      Kontrastní poměr (typický)
      1 400:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      12  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Vylepšení obrazu
      • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
      • Hřebenový filtr 3D
      • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
      • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
      • Kompenzace pohybu deinteralcingem
      • Progressive scan
      Technologie panelu
      IPS

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      • 3,5 mm konektor
      • Konektor externího reproduktoru
      Vstup videa
      • VGA (analogové D-Sub)
      • DisplayPort (1.)
      • Datový vstup DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Kompozitní (BNC)
      • Komponentní (BNC)
      Vstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Další připojení
      • USB
      • OPS
      Výstup videa
      DisplayPort
      Externí ovládání
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
      • RJ45

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku
      • Na výšku
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů, nízký jas
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Skrytý
      • Uzamykatelný
      Signál dálkového ovladače
      Uzamykatelný
      Smyčkové propojení signálu
      • RS232
      • DisplayPort
      Snadná instalace
      Smart insert
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Další výhody
      Rukojeť pro přenášení
      Síťově ovládaný
      • RS232
      • HDMI (jeden kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Spotřeba (typická)
      400  W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      1910,00  mm
      Hmotnost výrobku
      70  kg
      Výška přístroje
      1102,00  mm
      Hloubka přístroje
      77,80  mm
      Držák na zeď
      600 x 500 mm, M8
      Šířka rámečku
      22,60 (P/L), 25,60 (T/B) mm
      Hmotnost výrobku (lb)
      154  lb

    • Provozní podmínky

      Rozsah teplot (provozní)
      5 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      50 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Napájecí kabel
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Dálkový ovladač
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Kabel RS232
      • Kabel HDMI
      Volitelné příslušenství
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Přijímač HDBaseT OPS (CRD25)

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Polština
      • Ruština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Arabština
      • Japonská
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, třída A

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Napájecí kabel
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Stručný návod k rychlému použití
    • Dálkový ovladač
    • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
    • Kabel RS232
    • Kabel HDMI
    • Volitelné příslušenství: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Volitelné příslušenství: Přijímač HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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