Užijte si své pořady jako nikdy předtím díky čtyřikrát vyššímu rozlišení, než má klasický displej. Tento 213 cm (84”) displej nabízí rozlišení 3840 x 2160 pixelů, což přináší dokonalý živý obraz jako okno do nového světa.
U tohoto výrobku je možné osvobození od DPH
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
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Signage Solutions
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Okouzlete diváky
Díky ultra velké obrazovce
213 cm (84”)
Podsvícení Edge LED
Ultra HD
Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl
Funkce SmartControl vám umožňuje vzdáleně řídit a spravovat síť prostřednictvím připojení RJ45 a RS232C. Snadno vyladí všechna nastavení displeje včetně rozlišení, jasu, kontrastu a klonování nastavení po celé síti.
Zajistěte bezproblémové přehrávání obsahu pomocí funkce FailOver
V náročných komerčních aplikacích je nutné zajistit bezproblémové přehrávání obsahu. I když je pravděpodobnost poruchy nízká, funkce FailOver nabízí ochranu obsahu díky revoluční technologii, která v případě poruchy přehrávače spustí přehrávání záložního obsahu. Funkce FailOver je automaticky aktivována při selhání primárního vstupu. Stačí vybrat připojení primárního vstupu a připojení pro funkci FailOver a získáte okamžitou ochranu.
SmartPower pro úsporu energie
Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.
Navrženo pro nepřetržitý provoz
Protože obchod nikdy nespí, naše displeje signage jsou navrženy pro nepřetržitý provoz. Obsahují jen ty nejlepší součásti, aby zajistili lepší kvalitu. Na tuto řadu modelů se můžete neustále spolehnout.
Volitelný slot OPS pro tvorbu řešení „vše v jednom“
Proměňte displej na řešení „vše v jednom“ pro digitální prezentaci a vytvořte propojenou, inteligentní a zabezpečenou síť displejů. Open Pluggable Specification (OPS) je slot odpovídající průmyslovému standardu, do kterého je možné přidat přehrávač médií standardizovaný pro OPS. Toto řešení bez použití kabelů vám dává možnost instalovat, používat a spravovat hardware, kdykoli potřebujete.
Přehrávejte obsah ze 4 samostatných vstupů díky technologii QuadViewer
Využívejte plochu obrazovky flexibilněji díky možnosti přehrávat obsah až ze čtyř samostatných vstupů na jedné obrazovce. Technologie QuadViewer je ideální pro podnikové prostředí nebo monitorovací a konferenční místnosti.
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5
Připojte a ovládejte svůj obsah prostřednictvím cloudové služby pomocí integrovaného prohlížeče HTML5. Vytvořte si obsah signage online a připojte jej s displejem nebo s plnou sítí. Jednoduše zapojte internetové připojení internetovým kabelem RJ45, připojte displej prostřednictvím vyhrazené adresy URL a jste připraveni přehrávat svůj obsah služby cloud.
Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer
Proměňte své zařízení USB na levné zařízení pro digitální prezentaci. Stačí jen uložit obsah (video, audio nebo obrázky) na zařízení USB a připojit ho k displeji. Vytvářejte seznamy položek a plánujte obsah pomocí nabídky na obrazovce, abyste si mohli vlastní seznamy přehrávat kdykoli a kdekoli.
4K Ultra HD: rozlišení, jaké jste ještě neviděli
Dívejte se na digitální prezentaci jako nikdy předtím díky čtyřikrát vyššímu rozlišení než při klasickém Full HD. 3840 x 2160 pixelů poskytuje dokonalý živý obraz, který se vám stane oknem do nového světa.
Provoz v režimu zobrazení na výšku
Tuto obrazovku lze také bezpečně a spolehlivě umístit do svislé polohy.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
213.5
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
84
palců
Poměr stran
16:9
Rozteč obrazových bodů
0,4845 x 0,4845 mm
Optimální rozlišení
3840 × 2160 při 60 Hz
Jas
500
cd/m²
Barevnost displeje
1073 M
Kontrastní poměr (typický)
1 400:1
Dynamický kontrastní poměr
500 000:1
Reakční doba (typická)
12
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)