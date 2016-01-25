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Signage Solutions
Displej Video Wall
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Všestranná videostěna.
124 cm (49")
Podsvícení Direct LED
Full HD
450 cd/m²
Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.
CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů
Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.
Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván
Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.
Mimořádně úzké (3,5mm) rámečky. Pro obraz bez rušení
Dlaždicový režim. Vytvářejte dlaždicové 4K videostěny jakékoli velikosti
Propojte dva nebo více profesionálních displejů Philips a vytvořte dlaždicovou videostěnu – bez nutnosti externích zařízení. Jediný přehrávač se postará o obsah, ať už máte čtyři obrazovky nebo 40. Obsah 4K má plnou podporu a pokud tento obsah promítáte na čtyřech obrazovkách, získáte to nejlepší rozlišení každého bodu.
Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50
Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuňte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).
Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND
Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
123.2
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
48.5
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
1920 x 1080p
Rozteč obrazových bodů
0,56 x 0,56 mm
Optimální rozlišení
1 920 × 1 080 při 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Barevnost displeje
1073 M
Kontrastní poměr (typický)
1300:1
Dynamický kontrastní poměr
500 000:1
Reakční doba (typická)
8
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
Kompenzace pohybu deinteralcingem
Progressive scan
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)