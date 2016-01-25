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    Signage Solutions Displej Video Wall

    BDL4988XC/00

    Celkové hodnocení / 5
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    Vyžádejte si pozornost pomocí profesionální videostěny řady X. Ostrý kontrast a tenký rám umožňují jasný obraz bez rušení. Ať už provozujete letiště nebo pořádáte konferenci.

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    Signage Solutions

    Displej Video Wall

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    Rozjeďte to ve velkém

    Všestranná videostěna.

    • 124 cm (49")
    • Podsvícení Direct LED
    • Full HD
    • 450 cd/m²
    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

    Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů

    Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů

    Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

    Mimořádně úzké (3,5mm) rámečky. Pro obraz bez rušení

    Mimořádně úzké (3,5mm) rámečky. Pro obraz bez rušení

    Dlaždicový režim. Vytvářejte dlaždicové 4K videostěny jakékoli velikosti

    Propojte dva nebo více profesionálních displejů Philips a vytvořte dlaždicovou videostěnu – bez nutnosti externích zařízení. Jediný přehrávač se postará o obsah, ať už máte čtyři obrazovky nebo 40. Obsah 4K má plnou podporu a pokud tento obsah promítáte na čtyřech obrazovkách, získáte to nejlepší rozlišení každého bodu.

    Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50

    Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuňte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).

    Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND

    Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      123.2  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      48.5  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      1920 x 1080p
      Rozteč obrazových bodů
      0,56 x 0,56 mm
      Optimální rozlišení
      1 920 × 1 080 při 60 Hz
      Jas
      450  cd/m²
      Barevnost displeje
      1073 M
      Kontrastní poměr (typický)
      1300:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      8  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Vylepšení obrazu
      • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
      • Hřebenový filtr 3D
      • Kompenzace pohybu deinteralcingem
      • Progressive scan
      • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
      • Zdokonalená funkce Dynamic contrast

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      • Zvuk levý/pravý (RCA)
      • Konektor externího reproduktoru
      Vstup videa
      • Datový vstup DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (analogové D-Sub)
      • DisplayPort (1.)
      • Komponentní (BNC x3)
      • Kompozitní (BNC)
      Vstup zvuku
      • 3,5 mm konektor
      • Zvuk levý/pravý (RCA)
      Další připojení
      OPS
      Výstup videa
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (přes DVI-I)
      Externí ovládání
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
      • RJ45
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku (24/7)
      • Na výšku (24/7)
      Čtvercový rastr
      Až 10 x 10
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů, nízký jas
      Smyčkové propojení signálu
      • RS232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • Smyčkové propojení IR
      Snadná instalace
      Rukojeti pro přenášení
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Síťově ovládaný
      • RS232
      • RJ45
      • Karta OPS RS232
      • Jeden kabel (HDMI-CEC)

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 × 10 W (RMS)

    • Napájení

      Spotřeba (v režimu zapnuto)
      110 W (metoda testování EnergyStar 6.0)
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      Videoformáty
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30 Hz

    • Rozměry

      Tloušťka rámečku
      3,5 mm
      Šířka přístroje
      1077,6  mm
      Hmotnost výrobku
      21,6  kg
      Výška přístroje
      607,8  mm
      Hloubka přístroje
      103,8  mm
      Šířka přístroje (palce)
      42,4  palců
      Výška přístroje (palce)
      23.9  palců
      Držák na zeď
      400 x 400 mm
      Hloubka přístr. (palce)
      4,1  palců
      Šířka rámečku
      Nahoře/vlevo: 2,35 mm, dole/vpravo: 1,25 mm
      Hmotnost výrobku (lb)
      47,6  lb

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      0 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      60 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Napájecí kabel
      • Kabel RS232
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Kolíky pro vymezení krajů
      • Destičky pro vymezení krajů
      • Kabel DVI-D
      Volitelné příslušenství
      • Sada pro doladění krajů
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Infračervený snímač pohybu (CRD41)

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Arabština
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Japonská
      • Polština
      • Ruština
      • Španělština
      • Turečtina
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CE
      • FCC, třída B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Dálkový ovladač
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Napájecí kabel
    • Kabel RS232
    • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
    • Stručný návod k rychlému použití
    • Kolíky pro vymezení krajů
    • Destičky pro vymezení krajů
    • Kabel DVI-D
    • Volitelné příslušenství: Sada pro doladění krajů
    • Volitelné příslušenství: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Volitelné příslušenství: Infračervený snímač pohybu (CRD41)
    Badge-D2C

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