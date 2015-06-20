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  • Mimořádná viditelnost a kvalita obrazu Mimořádná viditelnost a kvalita obrazu Mimořádná viditelnost a kvalita obrazu

    Signage Solutions Displej řady V

    BDL4780VH/00

    Celkové hodnocení / 5
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    Mimořádná viditelnost a kvalita obrazu

    S tímto displejem Signage Solution s vysokým jasem si budete užívat všechny výhody moderního připojení i dostupné možnosti správy obsahu a zároveň snížíte náklady na vzdálenou instalaci a správu na minimum.

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    Signage Solutions

    Displej řady V

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    Mimořádná viditelnost a kvalita obrazu

    S displejem s vysokým jasem

    • 119 cm
    • Podsvícení Direct LED
    • Full HD
    • 2000 cd/m²
    Promítá vysoce jasný obraz i za denního světla

    Promítá vysoce jasný obraz i za denního světla

    Vychutnejte si vynikající obrazový zážitek i v místech s přímým slunečním osvětlením díky 2000nitovému panelu. Vysoký jas nabízí širokou škálu nových možností umístění, zejména v místech se silným okolním světlem, a zaručuje křišťálově čistý obraz všude tam, kde dosud okolní osvětlení představovalo významnou překážku.

    Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl

    Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl

    Funkce SmartControl vám umožňuje vzdáleně řídit a spravovat síť prostřednictvím připojení RJ45 a RS232C. Snadno vyladí všechna nastavení displeje včetně rozlišení, jasu, kontrastu a klonování nastavení po celé síti.

    Volitelný slot OPS pro tvorbu řešení „vše v jednom“

    Volitelný slot OPS pro tvorbu řešení „vše v jednom“

    Proměňte displej na řešení „vše v jednom“ pro digitální prezentaci a vytvořte propojenou, inteligentní a zabezpečenou síť displejů. Open Pluggable Specification (OPS) je slot odpovídající průmyslovému standardu, do kterého je možné přidat přehrávač médií standardizovaný pro OPS. Toto řešení bez použití kabelů vám dává možnost instalovat, používat a spravovat hardware, kdykoli potřebujete.

    Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5

    Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5

    Připojte a ovládejte svůj obsah prostřednictvím cloudové služby pomocí integrovaného prohlížeče HTML5. Vytvořte si obsah signage online a připojte jej s displejem nebo s plnou sítí. Jednoduše zapojte internetové připojení internetovým kabelem RJ45, připojte displej prostřednictvím vyhrazené adresy URL a jste připraveni přehrávat svůj obsah služby cloud.

    Bezplatná a snadno použitelná správa obsahu pomocí funkce SmartCMS

    Bezplatná a snadno použitelná správa obsahu pomocí funkce SmartCMS

    Bezplatný a snadno použitelný systém správy obsahu, který funguje výhradně s displeji Philips Sigage Solutions a spravuje váš obsah digitální prezentace. Pomocí funkce SmartCMS je možné vytvářet a plánovat vlastní obsah 24 hodin každý den. Stačí vytvořit vlastní síť, navrhnout obsah, naplánovat seznam skladeb a můžete začít přehrávat!

    Zajistěte bezproblémové přehrávání obsahu pomocí funkce FailOver

    Zajistěte bezproblémové přehrávání obsahu pomocí funkce FailOver

    V náročných komerčních aplikacích je nutné zajistit bezproblémové přehrávání obsahu. I když je pravděpodobnost poruchy nízká, funkce FailOver nabízí ochranu obsahu díky revoluční technologii, která v případě poruchy přehrávače spustí přehrávání záložního obsahu. Funkce FailOver je automaticky aktivována při selhání primárního vstupu. Stačí vybrat připojení primárního vstupu a připojení pro funkci FailOver a získáte okamžitou ochranu.

    Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer

    Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer

    Proměňte své zařízení USB na levné zařízení pro digitální prezentaci. Stačí jen uložit obsah (video, audio nebo obrázky) na zařízení USB a připojit ho k displeji. Vytvářejte seznamy položek a plánujte obsah pomocí nabídky na obrazovce, abyste si mohli vlastní seznamy přehrávat kdykoli a kdekoli.

    SmartPower pro úsporu energie

    SmartPower pro úsporu energie

    Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

    Full HD LED TV – vynikající obraz s neuvěřitelným kontrastem

    Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné displeje přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      46.96  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      1920 x 1080p
      Optimální rozlišení
      1920 × 1080 při 60 Hz
      Jas
      2000  cd/m²
      Barevnost displeje
      1,07 miliardy barev
      Kontrastní poměr (typický)
      1300:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      10  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Vylepšení obrazu
      • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
      • Kompenzace pohybu deinteralcingem
      • Progressive scan
      • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
      DICOM
      Clinical D-image

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      • Zvuk levý/pravý (RCA)
      • Konektor externího reproduktoru
      Vstup videa
      • DisplayPort (1.)
      • HDMI (x2)
      • Datový vstup DVI-D
      • VGA (analogové D-Sub)
      • USB
      • Komponentní (BNC)
      • Kompozitní (BNC)
      Vstup zvuku
      • 3,5 mm konektor
      • Zvuk levý/pravý (RCA)
      Další připojení
      • OPS
      • USB
      Výstup videa
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (analogové D-Sub)
      Externí ovládání
      • RJ45
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na výšku
      • Na šířku
      Čtvercový rastr
      Až 10 x 10
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů, nízký jas
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Skrytý
      • Uzamykatelný
      Smyčkové propojení signálu
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • Smyčkové propojení IR
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Bezpečnostní funkce
      • Kontrola teploty
      • Snímač teploty
      Síťově ovládaný
      • RJ45
      • RS232
      • Karta OPS RS232
      • Jeden kabel (HDMI-CEC)

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Spotřeba (v režimu zapnuto)
      160 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 6.0)
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformáty
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      1076,20  mm
      Hmotnost výrobku
      24  kg
      Výška přístroje
      620,59  mm
      Hloubka přístroje
      132,10  mm
      Držák na zeď
      400 x 400 mm, M6
      Šířka rámečku
      15,6 mm
      Hmotnost výrobku (lb)
      52,9  lb

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      5 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      60 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Napájecí kabel
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Kabel RS232
      Volitelné příslušenství
      Přijímač HDBaseT OPS (CRD25)
      Podstavec
      Volitelné – BM04642/BM02542

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Polština
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Arabština
      • Japonská
      • Tradiční čínština
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CE
      • FCC, třída B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Dálkový ovladač
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Napájecí kabel
    • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
    • Stručný návod k rychlému použití
    • Kabel RS232
    • Volitelné příslušenství: Přijímač HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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