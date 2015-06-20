S tímto displejem Signage Solution s vysokým jasem si budete užívat všechny výhody moderního připojení i dostupné možnosti správy obsahu a zároveň snížíte náklady na vzdálenou instalaci a správu na minimum.
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Signage Solutions
Displej řady V
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Mimořádná viditelnost a kvalita obrazu
S displejem s vysokým jasem
119 cm
Podsvícení Direct LED
Full HD
2000 cd/m²
Promítá vysoce jasný obraz i za denního světla
Vychutnejte si vynikající obrazový zážitek i v místech s přímým slunečním osvětlením díky 2000nitovému panelu. Vysoký jas nabízí širokou škálu nových možností umístění, zejména v místech se silným okolním světlem, a zaručuje křišťálově čistý obraz všude tam, kde dosud okolní osvětlení představovalo významnou překážku.
Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl
Funkce SmartControl vám umožňuje vzdáleně řídit a spravovat síť prostřednictvím připojení RJ45 a RS232C. Snadno vyladí všechna nastavení displeje včetně rozlišení, jasu, kontrastu a klonování nastavení po celé síti.
Volitelný slot OPS pro tvorbu řešení „vše v jednom“
Proměňte displej na řešení „vše v jednom“ pro digitální prezentaci a vytvořte propojenou, inteligentní a zabezpečenou síť displejů. Open Pluggable Specification (OPS) je slot odpovídající průmyslovému standardu, do kterého je možné přidat přehrávač médií standardizovaný pro OPS. Toto řešení bez použití kabelů vám dává možnost instalovat, používat a spravovat hardware, kdykoli potřebujete.
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5
Připojte a ovládejte svůj obsah prostřednictvím cloudové služby pomocí integrovaného prohlížeče HTML5. Vytvořte si obsah signage online a připojte jej s displejem nebo s plnou sítí. Jednoduše zapojte internetové připojení internetovým kabelem RJ45, připojte displej prostřednictvím vyhrazené adresy URL a jste připraveni přehrávat svůj obsah služby cloud.
Bezplatná a snadno použitelná správa obsahu pomocí funkce SmartCMS
Bezplatný a snadno použitelný systém správy obsahu, který funguje výhradně s displeji Philips Sigage Solutions a spravuje váš obsah digitální prezentace. Pomocí funkce SmartCMS je možné vytvářet a plánovat vlastní obsah 24 hodin každý den. Stačí vytvořit vlastní síť, navrhnout obsah, naplánovat seznam skladeb a můžete začít přehrávat!
Zajistěte bezproblémové přehrávání obsahu pomocí funkce FailOver
V náročných komerčních aplikacích je nutné zajistit bezproblémové přehrávání obsahu. I když je pravděpodobnost poruchy nízká, funkce FailOver nabízí ochranu obsahu díky revoluční technologii, která v případě poruchy přehrávače spustí přehrávání záložního obsahu. Funkce FailOver je automaticky aktivována při selhání primárního vstupu. Stačí vybrat připojení primárního vstupu a připojení pro funkci FailOver a získáte okamžitou ochranu.
Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer
Proměňte své zařízení USB na levné zařízení pro digitální prezentaci. Stačí jen uložit obsah (video, audio nebo obrázky) na zařízení USB a připojit ho k displeji. Vytvářejte seznamy položek a plánujte obsah pomocí nabídky na obrazovce, abyste si mohli vlastní seznamy přehrávat kdykoli a kdekoli.
SmartPower pro úsporu energie
Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.
Full HD LED TV – vynikající obraz s neuvěřitelným kontrastem
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné displeje přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.