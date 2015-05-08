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Signage Solutions
Displej řady Q
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Snadná instalace displeje pro provoz 16/7.
43"
Podsvícení Direct LED
Full HD
Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.
CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND
Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.
Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB
Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.
Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání
Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.