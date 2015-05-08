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    Signage Solutions Displej řady Q

    BDL4330QL/00

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    Informujte a zaujměte své zákazníky s tímto profesionálním Full HD displejem Philips Q-Line. Toto spolehlivé řešení můžete zprovoznit rychle a bez potřeby dalšího hardwaru.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Displej řady Q

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    Snadná instalace displeje pro provoz 16/7.

    • 43"
    • Podsvícení Direct LED
    • Full HD
    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

    Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND

    Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.

    Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB

    Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.

    Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání

    Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      108  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      42.5  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      1920 x 1080p
      Rozteč obrazových bodů
      0,49 × 0,49 mm
      Optimální rozlišení
      1 920 × 1 080 při 60 Hz
      Jas
      350  cd/m²
      Barevnost displeje
      16,7 milionu
      Kontrastní poměr (typický)
      3 000:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      6,5  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      DICOM
      Clinical D-image

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      • Zvuk levý/pravý (RCA)
      • 3,5 mm konektor
      Vstup videa
      • Datový vstup DVI-D
      • Rozhraní HDMI
      • Komponentní (RCA)
      • Kompozitní (RCA)
      • VGA (analogové D-Sub)
      Vstup zvuku
      • 3,5 mm konektor
      • Zvuk levý/pravý (RCA)
      Další připojení
      USB
      Externí ovládání
      • RJ45
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

    • Pohodlí

      Čtvercový rastr
      Až 15 × 15
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Uzamykatelný
      • Skrytý
      Smyčkové propojení signálu
      • RS232
      • Smyčkové propojení IR
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Síťově ovládaný
      • RS232
      • RJ45
      • Jeden kabel (HDMI-CEC)
      Paměť
      • Přístup do interní paměti
      • 8 GB EMMC
      Spuštění
      • Zpoždění při zapnutí
      • Stav při zapnutí
      • Wake up on LAN
      Okno spuštění
      zapnout / vypnout logo Philips

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100 ~ 240 V AC
      Spotřeba (v režimu zapnuto)
      87 W (metoda testování EnergyStar 6.0)
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Videoformáty
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      968,2  mm
      Hmotnost výrobku
      8,70  kg
      Výška přístroje
      559,4  mm
      Hloubka přístroje
      59,9  mm
      Šířka přístroje (palce)
      38,12  palců
      Výška přístroje (palce)
      22.02  palců
      Držák na zeď
      400 × 400 mm, 200 × 200 mm, M6
      Hloubka přístr. (palce)
      2,36  palců
      Šířka rámečku
      11,9 (TLR), 14,9 (B) mm
      Hmotnost výrobku (lb)
      19,18  lb

    • Provozní podmínky

      Rozsah teplot (provozní)
      5 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      50 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Napájecí kabel
      • Kabel RS232
      • Kabel VGA
      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Stručný návod k rychlému použití

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Polština
      • Ruština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Napájecí kabel
    • Kabel RS232
    • Kabel VGA
    • Dálkový ovladač
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
    • Stručný návod k rychlému použití
    Badge-D2C

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