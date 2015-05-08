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Signage Solutions
Displej řady Q
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Intenzivní zážitky s řadou Signage
s nedocenitelným chytrým ovládáním
32"
Podsvícení Direct LED
Full HD
Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl
Funkce SmartControl vám umožňuje vzdáleně řídit a spravovat síť prostřednictvím připojení RJ45 a RS232C. Snadno vyladí všechna nastavení displeje včetně rozlišení, jasu, kontrastu a klonování nastavení po celé síti.
Bezplatná a snadno použitelná správa obsahu pomocí funkce SmartCMS
Bezplatný a snadno použitelný systém správy obsahu, který funguje výhradně s displeji Philips Sigage Solutions a spravuje váš obsah digitální prezentace. Pomocí funkce SmartCMS je možné vytvářet a plánovat vlastní obsah 24 hodin každý den. Stačí vytvořit vlastní síť, navrhnout obsah, naplánovat seznam skladeb a můžete začít přehrávat!
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5
Připojte a ovládejte svůj obsah prostřednictvím cloudové služby pomocí integrovaného prohlížeče HTML5. Vytvořte si obsah signage online a připojte jej s displejem nebo s plnou sítí. Jednoduše zapojte internetové připojení internetovým kabelem RJ45, připojte displej prostřednictvím vyhrazené adresy URL a jste připraveni přehrávat svůj obsah služby cloud.
Ukládání a přehrávání obsahu v interní paměti
Obsah můžete ukládat a přehrávat do interní paměti. Nahrajte média do displeje a obsah ihned přehrávejte. Displej spolupracuje s interním prohlížečem a slouží také jako mezipaměť při streamování online obsahu. Pokud by selhala síť, přehrávání obsahu probíhá dále z interní paměti. Přehrává se verze obsahu uložená v mezipaměti, takže můžete sledovat média i bez připojení k síti.
Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer
Proměňte své zařízení USB na levné zařízení pro digitální prezentaci. Stačí jen uložit obsah (video, audio nebo obrázky) na zařízení USB a připojit ho k displeji. Vytvářejte seznamy položek a plánujte obsah pomocí nabídky na obrazovce, abyste si mohli vlastní seznamy přehrávat kdykoli a kdekoli.
Konzistentní zobrazení klinických snímků s funkcí D-image
Funkce D-image pomáhá při prohlížení klinických snímků a diagnostice konzistentním a přesným zobrazováním. Abyste vždy dosahovali spolehlivých klinických interpretací, jsou naše profesionální displeje při výrobě kalibrovány na optimalizovaný výkon při zobrazení ve stupních šedé. Funkce D-image vám pomůže vyniknout ve všech aspektech péče o pacienta.
SmartPower pro úsporu energie
Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.
Full HD LED TV – vynikající obraz s neuvěřitelným kontrastem
Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné displeje přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.