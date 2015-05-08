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  • Intenzivní zážitky s řadou Signage Intenzivní zážitky s řadou Signage Intenzivní zážitky s řadou Signage

    Signage Solutions Displej řady Q

    BDL3230QL/00

    Intenzivní zážitky s řadou Signage

    Dopřejte si neuvěřitelně kvalitní obraz ekologičtějším způsobem. Vysoký výkon a spolehlivost a na druhou stranu nízká spotřeba energie: ideální pro projekty, které nepřipouštějí kompromisy.

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    Signage Solutions

    Displej řady Q

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    Intenzivní zážitky s řadou Signage

    s nedocenitelným chytrým ovládáním

    • 32"
    • Podsvícení Direct LED
    • Full HD
    Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl

    Vzdálená správa a řízení sítě prostřednictvím funkce SmartControl

    Funkce SmartControl vám umožňuje vzdáleně řídit a spravovat síť prostřednictvím připojení RJ45 a RS232C. Snadno vyladí všechna nastavení displeje včetně rozlišení, jasu, kontrastu a klonování nastavení po celé síti.

    Bezplatná a snadno použitelná správa obsahu pomocí funkce SmartCMS

    Bezplatná a snadno použitelná správa obsahu pomocí funkce SmartCMS

    Bezplatný a snadno použitelný systém správy obsahu, který funguje výhradně s displeji Philips Sigage Solutions a spravuje váš obsah digitální prezentace. Pomocí funkce SmartCMS je možné vytvářet a plánovat vlastní obsah 24 hodin každý den. Stačí vytvořit vlastní síť, navrhnout obsah, naplánovat seznam skladeb a můžete začít přehrávat!

    Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5

    Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloudovou službu pomocí prohlížeče HTML5

    Připojte a ovládejte svůj obsah prostřednictvím cloudové služby pomocí integrovaného prohlížeče HTML5. Vytvořte si obsah signage online a připojte jej s displejem nebo s plnou sítí. Jednoduše zapojte internetové připojení internetovým kabelem RJ45, připojte displej prostřednictvím vyhrazené adresy URL a jste připraveni přehrávat svůj obsah služby cloud.

    Ukládání a přehrávání obsahu v interní paměti

    Ukládání a přehrávání obsahu v interní paměti

    Obsah můžete ukládat a přehrávat do interní paměti. Nahrajte média do displeje a obsah ihned přehrávejte. Displej spolupracuje s interním prohlížečem a slouží také jako mezipaměť při streamování online obsahu. Pokud by selhala síť, přehrávání obsahu probíhá dále z interní paměti. Přehrává se verze obsahu uložená v mezipaměti, takže můžete sledovat média i bez připojení k síti.

    Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer

    Možnost plánovat co chcete a na kdy chcete pomocí funkce SmartPlayer

    Proměňte své zařízení USB na levné zařízení pro digitální prezentaci. Stačí jen uložit obsah (video, audio nebo obrázky) na zařízení USB a připojit ho k displeji. Vytvářejte seznamy položek a plánujte obsah pomocí nabídky na obrazovce, abyste si mohli vlastní seznamy přehrávat kdykoli a kdekoli.

    Konzistentní zobrazení klinických snímků s funkcí D-image

    Konzistentní zobrazení klinických snímků s funkcí D-image

    Funkce D-image pomáhá při prohlížení klinických snímků a diagnostice konzistentním a přesným zobrazováním. Abyste vždy dosahovali spolehlivých klinických interpretací, jsou naše profesionální displeje při výrobě kalibrovány na optimalizovaný výkon při zobrazení ve stupních šedé. Funkce D-image vám pomůže vyniknout ve všech aspektech péče o pacienta.

    SmartPower pro úsporu energie

    SmartPower pro úsporu energie

    Intenzitu podsvětlení lze kontrolovat a předem nastavit pomocí systému a snížit tak spotřebu energie až o 50 %, což značně snižuje náklady na energii.

    Full HD LED TV – vynikající obraz s neuvěřitelným kontrastem

    Na kvalitě obrazu záleží. Obyčejné displeje přinášejí kvalitu, vy však očekáváte něco víc. Představte si dokonalý detail v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a realistickými barvami: obraz jako živý.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      80  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      31.5  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      1920 x 1080p
      Rozteč obrazových bodů
      0,36375 × 0,36375 mm
      Optimální rozlišení
      1 920 × 1 080 při 60 Hz
      Jas
      350  cd/m²
      Barevnost displeje
      16,7 milionu
      Kontrastní poměr (typický)
      1 400:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      8  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      DICOM
      Clinical D-image

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      Zvuk levý/pravý (RCA)
      Vstup videa
      • Datový vstup DVI-D
      • Rozhraní HDMI
      • Komponentní (RCA)
      • Kompozitní (RCA)
      • VGA (analogové D-Sub)
      Vstup zvuku
      • 3,5 mm konektor
      • Zvuk levý/pravý (RCA)
      Další připojení
      USB
      Externí ovládání
      • RJ45
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

    • Pohodlí

      Čtvercový rastr
      Až 15 × 15
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Uzamykatelný
      • Skrytý
      Smyčkové propojení signálu
      • RS232
      • Smyčkové propojení IR
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Síťově ovládaný
      • RS232
      • RJ45
      • Jeden kabel (HDMI-CEC)
      Paměť
      • Přístup do interní paměti
      • 8 GB EMMC
      Spuštění
      • Zpoždění při zapnutí
      • Stav při zapnutí
      • Wake up on LAN
      Okno spuštění
      zapnout / vypnout logo Philips

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100–240 V stř., 50/60 Hz
      Spotřeba (typická)
      57  W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Videoformáty
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      726,5  mm
      Hmotnost výrobku
      5,20  kg
      Výška přístroje
      425,4  mm
      Hloubka přístroje
      63,6  mm
      Šířka přístroje (palce)
      28,6  palců
      Výška přístroje (palce)
      16.75  palců
      Držák na zeď
      100 × 100 mm, 200 × 200 mm, M4
      Hloubka přístr. (palce)
      2,5  palců
      Šířka rámečku
      11,9 (TLR), 17,2 (B) mm
      Hmotnost výrobku (lb)
      14,74  lb

    • Provozní podmínky

      Rozsah teplot (provozní)
      5 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      50 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Napájecí kabel
      • Kabel RS232
      • Kabel VGA
      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
      • Stručný návod k rychlému použití

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Polština
      • Turečtina
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Španělština
      • Tradiční čínština
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Napájecí kabel
    • Kabel RS232
    • Kabel VGA
    • Dálkový ovladač
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Uživatelská příručka na disku CD-ROM
    • Stručný návod k rychlému použití
    Badge-D2C

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