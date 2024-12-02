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Signage Solutions
Displej řady Q
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Displej se snadnou instalací pro provoz 18/7.
65"
Podsvícení Direct LED
Ultra HD
Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.
Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván
Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.
CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB
Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.
Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
Ovládejte displej prostřednictvím připojení k internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový systém Android 8 zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud díky integrovanému prohlížeči HTML5. Díky prohlížeči založenému na platformě Chromium můžete vytvářet obsah online a připojit jeden displej nebo rovnou celou síť. Obsah lze zobrazit jak v režimu na šířku, tak i na výšku, a to s rozlišením Full HD. Stačí jen připojit displej k internetu pomocí sítě Wi-Fi nebo kabelu RJ45 a vychutnat si své vlastní seznamy stop.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
163.9
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
64.5
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
3840 x 2160
Rozteč obrazových bodů
0,372 × 0,372 mm
Optimální rozlišení
3840 × 2160 při 60 Hz
Jas
400
cd/m²
Barevnost displeje
1,07 miliardy
Kontrastní poměr (typický)
1300:1
Dynamický kontrastní poměr
500 000:1
Reakční doba (typická)
9
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
Kompenzace pohybu deinteralcingem
Progressive scan
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
Zdokonalená funkce Dynamic contrast
Technologie panelu
IPS
Operační systém
Android 8.0
Clinical image
Předvolba D-Image (v souladu se standardem DICOM, část 14)
Možnosti připojení
Výstup zvuku
3,5 mm konektor
Vstup videa
DVI-D (x 1)
HDMI 2.0 (x 3)
USB 2.0 (x 2)
VGA (analogové D-Sub) (x 1)
Vstup zvuku
3,5 mm konektor
Externí ovládání
2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
RJ45
Pohodlí
Umístění
Na šířku (18/7)
Portrét (18/7)
Čtvercový rastr
Až 15 × 15
Ovládání pomocí klávesnice
Skrytý
Uzamykatelný
Signál dálkového ovladače
Uzamykatelný
Smyčkové propojení signálu
RS232
Smyčkové propojení IR
Snadná instalace
Smart insert
Funkce pro úsporu energie
Smart Power
Síťově ovládaný
RS232
RJ45
Spuštění
Zpoždění při zapnutí
Stav při zapnutí
Spuštění ze zdroje
Okno spuštění
zapnout / vypnout logo Philips
Zvuk
Vestavěné reproduktory
2 x 10 W RMS
Napájení
Napájení ze sítě
100–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba (typická)
155
W
Spotřeba (max.)
210 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Funkce úspory energie
Smart Power
Značka energetické třídy
G
Podporovaná rozlišení
Počítačové formáty
1920 x 1080, 60 Hz
1 680 x 1 050, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1152 x 870, 75 Hz
1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1152 x 864, 75 Hz
832 x 624, 75 Hz
Videoformáty
3840 x 2160, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
480p, 60 Hz
480i, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
720p, 50, 60 Hz
Rozměry
Šířka přístroje
1462,3
mm
Hmotnost výrobku
27,80
kg
Výška přístroje
837,3
mm
Hloubka přístroje
68,9 mm (montáž na stěnu) / 89,9 mm (držadlo D@Handle)
mm