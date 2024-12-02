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    Signage Solutions Displej řady Q

    65BDL3550Q/00

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    Informujte a zaujměte své zákazníky s tímto profesionálním displejem Philips Ultra HD řady Q. Toto spolehlivé řešení můžete zprovoznit tak rychle, jak potřebujete.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Displej řady Q

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    Displej se snadnou instalací pro provoz 18/7.

    • 65"
    • Podsvícení Direct LED
    • Ultra HD
    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

    Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB

    Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.

    Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

    Ovládejte displej prostřednictvím připojení k internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový systém Android 8 zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

    Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud

    Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud díky integrovanému prohlížeči HTML5. Díky prohlížeči založenému na platformě Chromium můžete vytvářet obsah online a připojit jeden displej nebo rovnou celou síť. Obsah lze zobrazit jak v režimu na šířku, tak i na výšku, a to s rozlišením Full HD. Stačí jen připojit displej k internetu pomocí sítě Wi-Fi nebo kabelu RJ45 a vychutnat si své vlastní seznamy stop.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      163.9  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      64.5  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      3840 x 2160
      Rozteč obrazových bodů
      0,372 × 0,372 mm
      Optimální rozlišení
      3840 × 2160 při 60 Hz
      Jas
      400  cd/m²
      Barevnost displeje
      1,07 miliardy
      Kontrastní poměr (typický)
      1300:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      9  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Vylepšení obrazu
      • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
      • Hřebenový filtr 3D
      • Kompenzace pohybu deinteralcingem
      • Progressive scan
      • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
      • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
      Technologie panelu
      IPS
      Operační systém
      Android 8.0
      Clinical image
      Předvolba D-Image (v souladu se standardem DICOM, část 14)

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Vstup videa
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      • USB 2.0 (x 2)
      • VGA (analogové D-Sub) (x 1)
      Vstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Externí ovládání
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
      • RJ45

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku (18/7)
      • Portrét (18/7)
      Čtvercový rastr
      Až 15 × 15
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Skrytý
      • Uzamykatelný
      Signál dálkového ovladače
      Uzamykatelný
      Smyčkové propojení signálu
      • RS232
      • Smyčkové propojení IR
      Snadná instalace
      Smart insert
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Síťově ovládaný
      • RS232
      • RJ45
      Spuštění
      • Zpoždění při zapnutí
      • Stav při zapnutí
      • Spuštění ze zdroje
      Okno spuštění
      zapnout / vypnout logo Philips

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Spotřeba (typická)
      155  W
      Spotřeba (max.)
      210 W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W
      Funkce úspory energie
      Smart Power
      Značka energetické třídy
      G

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Videoformáty
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      1462,3  mm
      Hmotnost výrobku
      27,80  kg
      Výška přístroje
      837,3  mm
      Hloubka přístroje
      68,9 mm (montáž na stěnu) / 89,9 mm (držadlo D@Handle)  mm
      Šířka přístroje (palce)
      57,57  palců
      Výška přístroje (palce)
      32.96  palců
      Držák na zeď
      400 x 400 mm, M8
      Hloubka přístr. (palce)
      2,71 (montáž na stěnu) / 3,54 (držadlo)  palců
      Šířka rámečku
      14,9 mm (plochý rámeček)
      Hmotnost výrobku (lb)
      61,29  lb

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      0 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      30,000  hodin
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C
      Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]
      20 ~ 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
      Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]
      5 ~ 95 % rel. vlhk. (bez kondenzace)

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interní přehrávač

      procesor
      • Dvoujádrový procesor Cortex A53, 1,1 GHz
      • Dvoujádrový procesor Cortex A73, 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Paměť
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Napájecí kabel
      • Kabel RS232
      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Stručný návod k rychlému použití
      Dodávané příslušenství
      • Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1)
      • Kabel pro uzavřený cyklus RS232
      • Šroub M3 (x 2)
      • Logo Philips (1x)
      • Kryt USB (x 1)

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Polština
      • Ruština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Japonská
      • Arabština
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, třída A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Napájecí kabel
    • Kabel RS232
    • Dálkový ovladač
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Stručný návod k rychlému použití
    Badge-D2C

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