Informujte a zaujměte své zákazníky s tímto digitálním displejem Philips 4K Ultra HD řady Q. Toto spolehlivé řešení značení snadné na instalaci a se systémem Android je připraveno na vzdálenou správu a dává vám naprostou kontrolu, kdykoli a kdekoli.
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Signage Solutions
Displej řady Q
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Váš všestranný a snadno nastavitelný 18/7 displej
140 cm (55")
Podsvícení Direct LED
Ultra HD
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud
Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud díky integrovanému prohlížeči HTML5. Díky prohlížeči založenému na platformě Chromium můžete vytvářet obsah online a připojit jeden displej nebo rovnou celou síť. Obsah lze zobrazit jak v režimu na šířku, tak i na výšku, a to s rozlišením Full HD. Stačí jen připojit displej k internetu pomocí sítě Wi-Fi nebo kabelu RJ45 a vychutnat si své vlastní seznamy stop.
FailOver. Postarejte se, aby displej nebyl nikdy prázdný
FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě vstupního zdroje nebo aplikace. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu a FailOver připojení a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.
Snadno plánujte přehrávání obsahu z USB nebo vnitřní paměti
Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB nebo vnitřní paměti. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.
Možnost interakce pro bezdrátové sdílení obrazovky
Bezdrátově sdílejte obrazovku pomocí existující sítě Wi-Fi a okamžitě a bezpečně propojte zařízení. Nebo použijte volitelný dongle HDMI Interact, díky kterému můžete přímo sdílet obraz na obrazovku bez nutnosti přihlášení k zabezpečené síti.
Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
Díky platformě SoC systému Android 10 jsou tyto profesionální displeje Philips optimalizované pro nativní aplikace Android. Můžete instalovat webové aplikace přímo na displej. Monitor je flexibilní a zabezpečený a specifikace displeje budou vždy odpovídat danému momentu.
Naskočte na vlnu revolučních výsledků
Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips řady Q – vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Ušetřete čas, energii a životní prostředí.