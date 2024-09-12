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      Signage Solutions Displej řady Q

      55BDL3650Q/75

      Celkové hodnocení / 5
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      Skutečně vyniknete

      Informujte a zaujměte své zákazníky s tímto digitálním displejem Philips 4K Ultra HD řady Q. Toto spolehlivé řešení značení snadné na instalaci a se systémem Android je připraveno na vzdálenou správu a dává vám naprostou kontrolu, kdykoli a kdekoli.

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      Signage Solutions

      Displej řady Q

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      Skutečně vyniknete

      Váš všestranný a snadno nastavitelný 18/7 displej

      • 140 cm (55")
      • Podsvícení Direct LED
      • Ultra HD

      Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud

      Připojte a ovládejte svůj obsah přes cloud díky integrovanému prohlížeči HTML5. Díky prohlížeči založenému na platformě Chromium můžete vytvářet obsah online a připojit jeden displej nebo rovnou celou síť. Obsah lze zobrazit jak v režimu na šířku, tak i na výšku, a to s rozlišením Full HD. Stačí jen připojit displej k internetu pomocí sítě Wi-Fi nebo kabelu RJ45 a vychutnat si své vlastní seznamy stop.

      FailOver. Postarejte se, aby displej nebyl nikdy prázdný

      FailOver je revoluční technologie kriticky důležitá pro komerční aplikace, která na obrazovce automaticky přehrává záložní obsah v nepravděpodobném případě, kdy dojde k chybě vstupního zdroje nebo aplikace. Jednoduše zvolte primární připojení vstupu a FailOver připojení a jste připraveni k okamžité ochraně obsahu.

      Snadno plánujte přehrávání obsahu z USB nebo vnitřní paměti

      Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB nebo vnitřní paměti. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.

      Možnost interakce pro bezdrátové sdílení obrazovky

      Bezdrátově sdílejte obrazovku pomocí existující sítě Wi-Fi a okamžitě a bezpečně propojte zařízení. Nebo použijte volitelný dongle HDMI Interact, díky kterému můžete přímo sdílet obraz na obrazovku bez nutnosti přihlášení k zabezpečené síti.

      Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

      Díky platformě SoC systému Android 10 jsou tyto profesionální displeje Philips optimalizované pro nativní aplikace Android. Můžete instalovat webové aplikace přímo na displej. Monitor je flexibilní a zabezpečený a specifikace displeje budou vždy odpovídat danému momentu.

      Naskočte na vlnu revolučních výsledků

      Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips řady Q – vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Ušetřete čas, energii a životní prostředí.

      Technické údaje

      • Obraz/displej

        Úhlopříčka obrazovky (metrická)
        138.7  cm
        Úhlopříčka obrazovky (palce)
        54.6  palců
        Poměr stran
        16:9
        Rozlišení panelu
        3840 x 2160
        Rozteč obrazových bodů
        0,315 × 0,315 mm
        Optimální rozlišení
        3840 × 2160 při 60 Hz
        Jas
        400  cd/m²
        Barevnost displeje
        1,07 miliardy
        Kontrastní poměr (typický)
        1300:1
        Dynamický kontrastní poměr
        500 000:1
        Reakční doba (typická)
        9  ms
        Úhel sledování (horizontální)
        178  stupeň
        Úhel sledování (vertikální)
        178  stupeň
        Vylepšení obrazu
        • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
        • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
        • Progressive scan
        Technologie panelu
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        Operační systém
        Android 10
        Opar
        2 %

      • Možnosti připojení

        Výstup zvuku
        3,5 mm konektor
        Vstup videa
        • HDMI 2.0 (x 2)
        • USB 2.0 (x 2)
        • DVI-I (x 1)
        • USB 3.0 (x 1)
        Vstup zvuku
        3,5 mm konektor
        Další připojení
        micro SD
        Externí ovládání
        • RJ45
        • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
        • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

      • Pohodlí

        Umístění
        • Na šířku (18/7)
        • Portrét (18/7)
        Čtvercový rastr
        Až 3 x 3
        Ovládání pomocí klávesnice
        • Uzamykatelný
        • Skrytý
        Signál dálkového ovladače
        Uzamykatelný
        Smyčkové propojení signálu
        • RS232
        • Smyčkové propojení IR
        Funkce pro úsporu energie
        Smart Power
        Síťově ovládaný
        • RS232
        • RJ45

      • Zvuk

        Vestavěné reproduktory
        2 x 10 W RMS

      • Napájení

        Napájení ze sítě
        100 ~ 240 V AC
        Spotřeba (typická)
        130  W
        Spotřeba (max.)
        200 W
        Spotřeba energie v pohotovostním režimu
        <0,5 W
        Funkce úspory energie
        Smart Power
        Značka energetické třídy
        G

      • Podporovaná rozlišení

        Počítačové formáty
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1 680 x 1 050, 60 Hz
        • 3840 x 2160, 60 Hz
        Videoformáty
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz

      • Rozměry

        Šířka přístroje
        1241,8  mm
        Hmotnost výrobku
        16,6  kg
        Výška přístroje
        712,6  mm
        Hloubka přístroje
        63,6  mm
        Šířka přístroje (palce)
        48,89  palců
        Výška přístroje (palce)
        28.06  palců
        Držák na zeď
        400 x 400 mm, M6
        Hloubka přístr. (palce)
        2.50  palců
        Šířka rámečku
        13,9 mm (plochý rámeček)
        Hmotnost výrobku (lb)
        36,60  lb

      • Provozní podmínky

        Nadmořská výška
        0 ~ 3000 m
        Rozsah teplot (provozní)
        0 ~ 40  °C
        Střední doba mezi poruchami (MTBF)
        50 000  hodin
        Rozsah teplot (skladovací)
        -20 ~ 60  °C
        Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]
        20 ~ 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
        Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]
        5 ~ 95 % rel. vlhk. (bez kondenzace)

      • Multimediální aplikace

        USB přehrávání videa
        • MPEG
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • AVI
        • MP4
        • VP8
        USB přehrávání obrazu
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        USB přehrávání hudby
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Interní přehrávač

        procesor
        Čtyřjádrový procesor Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Paměť
        • 16 GB
        • 3 GB DDR

      • Příslušenství

        Dodávané příslušenství
        • Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1)
        • Kabel pro uzavřený cyklus RS232
        • Logo Philips (1x)
        • Napájecí kabel
        • Kryt spínače AC
        • Stručný návod k rychlému použití
        • Dálkový ovladač a baterie AAA
        • Kabel RS232
        • USB kryt a šrouby
        • Svorka na kabely (x 3)

      • Různé

        Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
        • Čeština
        • Francouzština
        • Němčina
        • Italština
        • Polština
        • Turečtina
        • Ruština
        • Zjednodušená čínština
        • Španělština
        • Tradiční čínština
        • Arabština
        • Japonština
        Záruka
        Tříletá záruka
        Regulační opatření
        • CE
        • CB
        • FCC, třída A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

      Badge-D2C

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