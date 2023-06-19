Termíny pro vyhledávání

  • Zapojte je Zapojte je Zapojte je

    Signage Solutions Vícedotykový displej

    55BDL3452T/00

    Zapojte je

    Buďte inspirací ke spolupráci. Dodávejte informace. Tento vícedotykový profesionální displej Philips UHD je ideální pro použití, kde se zapojí více prstů a více uživatelů – od navigací po prezentace. Najednou může být aktivních až 20 dotykových bodů.

    Podobné výrobky

    Zobrazit vše Řada Multi-Touch

    Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

    Nakupte více, plaťte méně

    Cena za sadu

    Toto přeskočit

    Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

    Přidat příslušenství

    Tento výrobek
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Vícedotykový displej

    celkem

    recurring payment

    Zapojte je

    Displej s 20 vícedotykovými body.

    • 140 cm (55")
    • Se systémem Android
    • Vícedotykový
    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

    CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku

    Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

    Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání

    Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

    Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

    Ovládejte displej prostřednictvím připojení k internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový systém Android 8 zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      138.8  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      55  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      3840 x 2160
      Rozteč obrazových bodů
      0,315(H) x 0,315(V) mm
      Optimální rozlišení
      3840 × 2160 při 60 Hz
      Jas
      400  cd/m²
      Barevnost displeje
      1,07 B
      Kontrastní poměr (typický)
      1300:1
      Reakční doba (typická)
      8  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Vylepšení obrazu
      • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
      • Hřebenový filtr 3D
      • Kompenzace pohybu deinteralcingem
      • Progressive scan
      • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
      • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
      Povrchová úprava
      Potah proti oslnění
      Technologie panelu
      IPS
      Operační systém
      Android 8,0

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Vstup videa
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • USB 2.0 Typ A (x2)
      • USB 2.0 Typ B (x1)
      • VGA (analogové D-Sub) (x 1)
      Vstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Další připojení
      • micro SD
      • OPS
      Externí ovládání
      • RJ45
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku (18/7)
      • Portrét (18/7)
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů, nízký jas
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Skrytý
      • Uzamykatelný
      Signál dálkového ovladače
      Uzamykatelný
      Smyčkové propojení signálu
      • Smyčkové propojení IR
      • RS232
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Síťově ovládaný
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
      Spotřeba (typická)
      140  W
      Spotřeba (max.)
      270W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W
      Funkce úspory energie
      Smart Power
      Značka energetické třídy
      G

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      Videoformáty
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 3840 x 2160, 24, 25 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      1272,6  mm
      Hmotnost výrobku
      27,0  kg
      Výška přístroje
      743,4  mm
      Hloubka přístroje
      75,5 (montáž na stěnu D@Wall mount) / 81,7 (kryt reproduktoru D@OPS Cover)  mm
      Šířka přístroje (palce)
      50,10  palců
      Výška přístroje (palce)
      29.27  palců
      Držák na zeď
      400 x 400 mm, M6
      Hloubka přístr. (palce)
      2.97(D@Wall mount)/3.22(D@OPS Cover)  palců
      Šířka rámečku
      16,3 mm (T/R/L/B)
      Hmotnost výrobku (lb)
      59,52  lb

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      0 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      50 000  hodin
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20~60  °C
      Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]
      20 ~ 80 % (bez kondenzace)
      Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]
      5 ~ 95 % (bez kondenzace)

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Interní přehrávač

      procesor
      2x A53 + 2x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Paměť
      • 2 GB DDR3
      • 8 GB
      Wi-Fi
      • 2,4 G
      • 5 G

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Čisticí hadřík (x 1)
      • Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1)
      • Logo Philips (1x)
      • Napájecí kabel (3 m)
      • Stručný návod (1x)
      • Dálkový ovladač a baterie AAA
      • Kabel RS232 (3 m) (x1)
      • Kabel pro uzavřený cyklus RS232 (x 1)
      • Kryt USB a šroub ×1
      Podstavec
      BM05922 (volitelný)

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Arabština
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Japonština
      • Polština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Dánština
      • Nizozemština
      • Finština
      • Norština
      • Portugalština
      • Švédština
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, třída A
      • RoHS
      • CU
      • ETL
      • IMDA
      • PSB

    • Interakce

      Vícedotyková technologie
      IRHE
      Dotykové body
      20 souběžných dotykových bodů
      Systém Plug and Play
      Splňuje normu HID
      Ochranné sklo
      3mm temperované bezpečnostní sklo

    Badge-D2C

    Získat podporu pro tento výrobek

    Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

    Navrhované výrobky

    Naposledy prohlížené výrobky

    Recenze

    Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.