Buďte inspirací ke spolupráci. Dodávejte informace. Tento vícedotykový profesionální displej Philips UHD je ideální pro použití, kde se zapojí více prstů a více uživatelů – od navigací po prezentace. Najednou může být aktivních až 20 dotykových bodů.
U tohoto výrobku je možné osvobození od DPH
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma
Nakupte více, plaťte méně
Cena za sadu
Toto přeskočit
Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:
Přidat příslušenství
Tento výrobek
- {discount-value}
Signage Solutions
Vícedotykový displej
celkem
recurring payment
Zapojte je
Displej s 20 vícedotykovými body.
140 cm (55")
Se systémem Android
Vícedotykový
Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.
CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván
Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.
CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku
Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.
Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání
Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.
Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
Ovládejte displej prostřednictvím připojení k internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový systém Android 8 zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
138.8
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
55
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
3840 x 2160
Rozteč obrazových bodů
0,315(H) x 0,315(V) mm
Optimální rozlišení
3840 × 2160 při 60 Hz
Jas
400
cd/m²
Barevnost displeje
1,07 B
Kontrastní poměr (typický)
1300:1
Reakční doba (typická)
8
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
Kompenzace pohybu deinteralcingem
Progressive scan
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
Zdokonalená funkce Dynamic contrast
Povrchová úprava
Potah proti oslnění
Technologie panelu
IPS
Operační systém
Android 8,0
Možnosti připojení
Výstup zvuku
3,5 mm konektor
Vstup videa
DVI-D (x 1)
HDMI 2.0 (x 2)
USB 2.0 Typ A (x2)
USB 2.0 Typ B (x1)
VGA (analogové D-Sub) (x 1)
Vstup zvuku
3,5 mm konektor
Další připojení
micro SD
OPS
Externí ovládání
RJ45
3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
Pohodlí
Umístění
Na šířku (18/7)
Portrét (18/7)
Funkce spořiče obrazovky
Posun pixelů, nízký jas
Ovládání pomocí klávesnice
Skrytý
Uzamykatelný
Signál dálkového ovladače
Uzamykatelný
Smyčkové propojení signálu
Smyčkové propojení IR
RS232
Funkce pro úsporu energie
Smart Power
Síťově ovládaný
RS232
RJ45
Zvuk
Vestavěné reproduktory
2 x 10 W
Napájení
Napájení ze sítě
100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba (typická)
140
W
Spotřeba (max.)
270W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Funkce úspory energie
Smart Power
Značka energetické třídy
G
Podporovaná rozlišení
Počítačové formáty
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
Videoformáty
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
1080i, 25, 30 Hz
480i, 30, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
3840 x 2160, 24, 25 Hz
3840 x 2160, 30 Hz
Rozměry
Šířka přístroje
1272,6
mm
Hmotnost výrobku
27,0
kg
Výška přístroje
743,4
mm
Hloubka přístroje
75,5 (montáž na stěnu D@Wall mount) / 81,7 (kryt reproduktoru D@OPS Cover)
mm