Buďte vidět dnem i nocí díky profesionálnímu Full HD displeji Philips řady H s vysokým jasem. Ten se svým úžasným jasem a kontrastem představuje dokonalé řešení pro výlohy a silně osvětlená místa. Od muzeí po obchody.
Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma
Nakupte více, plaťte méně
Cena za sadu
Toto přeskočit
Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:
Přidat příslušenství
Tento výrobek
- {discount-value}
Signage Solutions
Displej řady H
celkem
recurring payment
Přitáhněte pozornost
Displej s vysokým jasem pro provoz 24/7.
140 cm (55")
2 500 cd/m²
Full HD
Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.
CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván
Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.
Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů
Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.
Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50
Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuňte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).
Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND
Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.
Vysoký jas (2500 cd/m2). Vhodný pro částečně venkovní použití
Výborně poslouží na světlých místech nebo při částečně venkovním umístění. Tento displej s mimořádně vysokým jasem 2500 cd/m2 přitáhne pozornost v prostorných, rušných oblastech, které jsou vystaveny velkému množství okolního světla.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
139.7
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
55
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
1920 x 1080p
Rozteč obrazových bodů
0,63 × 0,63 mm
Optimální rozlišení
1920 × 1080 při 60 Hz
Jas
2 500
cd/m²
Barevnost displeje
16,7 milionu (8 bitů)
Kontrastní poměr (typický)
5000:1
Dynamický kontrastní poměr
500 000:1
Reakční doba (typická)
6
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
Zdokonalená funkce Dynamic contrast
Kompenzace pohybu deinteralcingem
Progressive scan
Technologie panelu
SVA
Možnosti připojení
Výstup zvuku
3,5 mm konektor
Vstup videa
VGA (analogové D-Sub)
DisplayPort (1.)
Datový vstup DVI-D
Komponentní (BNC)
Kompozitní (BNC)
HDMI (x2)
Vstup zvuku
3,5 mm konektor
Zvuk levý/pravý (RCA)
Další připojení
AC-out
OPS
USB
Výstup videa
DisplayPort
DVI-I
Externí ovládání
2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
RJ45
3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
Pohodlí
Umístění
Na šířku
Na výšku
Funkce spořiče obrazovky
Posun pixelů, nízký jas
Ovládání pomocí klávesnice
Skrytý
Uzamykatelný
Signál dálkového ovladače
Uzamykatelný
Smyčkové propojení signálu
RS232
Smyčkové propojení IR
Snadná instalace
Smart insert
Sada pro vymezení krajů
Funkce pro úsporu energie
Smart Power
Další výhody
Rukojeť pro přenášení
Výkon obrazu
Pokročilé ovládání barev
Síťově ovládaný
RS232
HDMI (jeden kabel)
LAN (RJ45)
Zvuk
Vestavěné reproduktory
2 x 10 W RMS
Napájení
Napájení ze sítě
100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Spotřeba (typická)
368
W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Podporovaná rozlišení
Počítačové formáty
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Videoformáty
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Rozměry
Šířka přístroje
1242,2
mm
Hmotnost výrobku
35,8
kg
Výška přístroje
713
mm
Hloubka přístroje
137,9
mm
Šířka přístroje (palce)
48,9
palců
Výška přístroje (palce)
28.1
palců
Držák na zeď
400 x 400 mm, M6
Hloubka přístr. (palce)
5,43
palců
Šířka rámečku
15,6 mm
Hmotnost výrobku (lb)
78,94
lb
Šířka prostoru Smart insert
100
mm
Výška prostoru Smart insert
200
mm
Provozní podmínky
Nadmořská výška
0 ~ 3000 m
Rozsah teplot (provozní)
0 ~ 40
°C
Střední doba mezi poruchami (MTBF)
50 000
hodin
Relativní vlhkost
20 ~ 80(provoz), 5 – 95 %(skladování)
%
Rozsah teplot (skladovací)
-20 ~ 60
°C
Multimediální aplikace
USB přehrávání videa
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
USB přehrávání obrazu
BMP
GIF
JPEG
JPG
USB přehrávání hudby
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Příslušenství
Dodávané příslušenství
Napájecí kabel
Baterie pro dálkový ovladač
Stručný návod k rychlému použití
Dálkový ovladač
Destičky pro vymezení krajů
Kabel RS232
Dodávané příslušenství
Kabel pro uzavřený cyklus RS232
Volitelné příslušenství
Infračervený snímač pohybu (CRD41)
Stojan na nábytek
Různé
Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
Čeština
Francouzština
Němčina
Italština
Polština
Ruština
Španělština
Turečtina
Zjednodušená čínština
Tradiční čínština
Arabština
Japonská
Portugalská
Záruka
Tříletá záruka
Regulační opatření
BSMI
CB
CE
FCC, třída B
UL/cUL
Obsah balení
Jiné položky v balení
Napájecí kabel
Baterie pro dálkový ovladač
Stručný návod k rychlému použití
Dálkový ovladač
Destičky pro vymezení krajů
Kabel RS232
Volitelné příslušenství: Infračervený snímač pohybu (CRD41)