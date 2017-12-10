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    Signage Solutions Displej řady H

    55BDL3002H/00

    Celkové hodnocení / 5
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    Buďte vidět dnem i nocí díky profesionálnímu Full HD displeji Philips řady H s vysokým jasem. Ten se svým úžasným jasem a kontrastem představuje dokonalé řešení pro výlohy a silně osvětlená místa. Od muzeí po obchody.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Displej řady H

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    Displej s vysokým jasem pro provoz 24/7.

    • 140 cm (55")
    • 2 500 cd/m²
    • Full HD
    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

    Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů

    Slot OPS umožňuje zabudování do počítače bez kabelů

    Integrujte přímo do svého displeje Philips Professional plně výkonný počítač nebo modul CRD50 využívající systém Android. Slot OPS obsahuje veškerá připojení, která k provozu řešení na bázi zapojení do slotu potřebujete, včetně zdroje napájení.

    Přidejte výkon zpracování systému Android prostřednictvím volitelného modulu CRD50

    Integrujte do svého displeje Philips Professional System-on-Chip (SoC) Android. Volitelný modul CRD50 je zařízení OPS, které umožňuje výkon zpracování systému Android bez nutnosti použít kabely. Jednoduše jej zasuňte do slotu OPS, který obsahuje veškerá připojení potřebná k provozu modulu (včetně zdroje napájení).

    Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND

    Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.

    Vysoký jas (2500 cd/m2). Vhodný pro částečně venkovní použití

    Výborně poslouží na světlých místech nebo při částečně venkovním umístění. Tento displej s mimořádně vysokým jasem 2500 cd/m2 přitáhne pozornost v prostorných, rušných oblastech, které jsou vystaveny velkému množství okolního světla.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      139.7  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      55  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      1920 x 1080p
      Rozteč obrazových bodů
      0,63 × 0,63 mm
      Optimální rozlišení
      1920 × 1080 při 60 Hz
      Jas
      2 500  cd/m²
      Barevnost displeje
      16,7 milionu (8 bitů)
      Kontrastní poměr (typický)
      5000:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      6  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Vylepšení obrazu
      • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
      • Hřebenový filtr 3D
      • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
      • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
      • Kompenzace pohybu deinteralcingem
      • Progressive scan
      Technologie panelu
      SVA

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Vstup videa
      • VGA (analogové D-Sub)
      • DisplayPort (1.)
      • Datový vstup DVI-D
      • Komponentní (BNC)
      • Kompozitní (BNC)
      • HDMI (x2)
      Vstup zvuku
      • 3,5 mm konektor
      • Zvuk levý/pravý (RCA)
      Další připojení
      • AC-out
      • OPS
      • USB
      Výstup videa
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Externí ovládání
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
      • RJ45
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku
      • Na výšku
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů, nízký jas
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Skrytý
      • Uzamykatelný
      Signál dálkového ovladače
      Uzamykatelný
      Smyčkové propojení signálu
      • RS232
      • Smyčkové propojení IR
      Snadná instalace
      • Smart insert
      • Sada pro vymezení krajů
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Další výhody
      Rukojeť pro přenášení
      Výkon obrazu
      Pokročilé ovládání barev
      Síťově ovládaný
      • RS232
      • HDMI (jeden kabel)
      • LAN (RJ45)

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Spotřeba (typická)
      368  W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Videoformáty
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      1242,2  mm
      Hmotnost výrobku
      35,8  kg
      Výška přístroje
      713  mm
      Hloubka přístroje
      137,9  mm
      Šířka přístroje (palce)
      48,9  palců
      Výška přístroje (palce)
      28.1  palců
      Držák na zeď
      400 x 400 mm, M6
      Hloubka přístr. (palce)
      5,43  palců
      Šířka rámečku
      15,6 mm
      Hmotnost výrobku (lb)
      78,94  lb
      Šířka prostoru Smart insert
      100  mm
      Výška prostoru Smart insert
      200  mm

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      0 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      50 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80(provoz), 5 – 95 %(skladování)  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Napájecí kabel
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Dálkový ovladač
      • Destičky pro vymezení krajů
      • Kabel RS232
      Dodávané příslušenství
      Kabel pro uzavřený cyklus RS232
      Volitelné příslušenství
      • Infračervený snímač pohybu (CRD41)
      • Stojan na nábytek

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Polština
      • Ruština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Arabština
      • Japonská
      • Portugalská
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, třída B
      • UL/cUL

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Napájecí kabel
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Stručný návod k rychlému použití
    • Dálkový ovladač
    • Destičky pro vymezení krajů
    • Kabel RS232
    • Volitelné příslušenství: Infračervený snímač pohybu (CRD41)
    • Volitelné příslušenství: Stojan na nábytek
    Badge-D2C

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