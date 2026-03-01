Signage Solutions Displej Philips Signage 2000 Series
55BDL2050A/00
Displej Philips Signage 2000 Series
Philips Signage 2000 Series vrací digitální značení zpět k základům – jedná se o jednoduchý, ale stylový displej s provozem 16 hodin denně, který umožňuje snadnou integraci bez zbytečných vychytávek. Je vybaven operačním systémem Android 14, rozlišením UHD a jasem 400 nitů.
U tohoto výrobku je možné osvobození od DPH
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
16/7 – zobrazujte svůj obsah, kdykoli potřebujete.
Displeje UHD Philips Signage 2000 Series, disponující jasem 400 cd/m², jsou navrženy k provozu 16 hodin denně – jsou tak ideální pro podniky, které jsou v provozu od rána do večera a chtějí na své zákazníky zapůsobit.
Profesionální systém Android 14 na čipu.
Displej Philips Signage 2000 Series s operačním systémem Android 14 je navržen na profesionální platformě s integrovanou spolehlivou konektivitou a zabezpečením. Je optimalizován pro nativní aplikace Android a umožňuje instalovat webové aplikace a software přímo na obrazovku, takže není třeba používat externí přehrávač médií.
Volitelné bezdrátové sdílení obrazovky pomocí Philips ScreenShare.
Rozšiřte možnosti svého displeje do budoucnosti díky našemu modulárnímu přístupu. Nabízíme možnost doplnit zařízení o Wi-Fi a Bluetooth pomocí volitelného modulu CRD22, stejně jako software Philips ScreenShare. Zároveň klademe důraz na opětovné použití, recyklovatelnost a udržitelnost, což se projevuje snížením množství odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
Základní funkce FailOver. Větší jistota pro nepřetržitý obsah.
Základní funkce FailOver prostřednictvím 5V detekce připojení za chodu. Funkce FailOver prostřednictvím 5V detekce připojení za chodu, která je zásadní pro náročné komerční aplikace, vám umožňuje nastavit sekundární zdroj obsahu, který se automaticky spustí v nepravděpodobném případě selhání primárního mediálního zdroje.
Připraveno na Philips Wave pro vzdálenou správu zařízení.
Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips Signage 2000 Series – vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Šetřete čas, energii a životní prostředí.