Ukažte to jasně díky výkonnému profesionálnímu displeji FHD řady D. Toto citlivé řešení nabízí vynikající kvalitu obrazu, snadné ovládání a spolehlivé připojení. Dokonce i na místech s obtížným přístupem k síti.
U tohoto výrobku je možné osvobození od DPH
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
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Displej řady D
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Chytrý, výkonný displej pro provoz 24/7.
124 cm (49")
Se systémem Android
450 cd/m²
Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.
CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván
Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.
Integrovaný prohlížeč HTML5. Přehrávejte a ovládejte obsah online
Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový operační systém Android zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.
CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku
Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.
Integrovaný slot mPCIe pro volitelný modul 4G/LTE
K displeji Philips Professional snadno připojíte moduly 4G/LTE. Integrovaný slot mPCIe umožňuje displeji komunikovat s ostatními zařízeními, která sdílejí stejná bezdrátová připojení. Neocenitelné, když instalujete displeje na místech, jako jsou banky nebo vládní budovy, kde se nelze připojit k místní síti.
Důkaz přehrávání pro obsah Android. Mějte přehled, co hraje
Mějte jistotu, že váš displej Philips Professional se systémem Android zobrazuje správný obsah – i když u toho nejste. Při přehrávání obsahu prostřednictvím zabudovaného přehrávače médií můžete displej nastavit tak, aby v pravidelných intervalech pořizoval automatické snímky obrazovky. Snímky se ukládají do interní paměti displeje a můžete si je nechat posílat e-mailem.
Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání
Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
123.2
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
48.5
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
1920 x 1080p
Rozteč obrazových bodů
0,55926 × 0,55926 mm
Optimální rozlišení
1920 × 1080 při 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Barevnost displeje
16,7 miliónů
Kontrastní poměr (typický)
1100:1
Dynamický kontrastní poměr
500 000:1
Reakční doba (typická)
12
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
Kompenzace pohybu deinteralcingem
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)