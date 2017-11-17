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    Signage Solutions Displej řady Q

    49BDL3050Q/00

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    Užijte si na maximum úžasný výkon s displejem UHD Android řady Q, který dokáže velké věci s rozlišením. Poznejte výhody rychlé instalace bez hardwaru a mimořádné kvality obrazu. Zobrazujte snadno obsah online i místní obsah.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Displej řady Q

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    Jednoduchý, chytrý, ostrý displej 18/7.

    • 124 cm (49")
    • 3 840 x 2 160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

    Integrovaný prohlížeč HTML5. Přehrávejte a ovládejte obsah online

    Integrovaný prohlížeč HTML5. Přehrávejte a ovládejte obsah online

    Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

    Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový operační systém Android zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

    Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND

    Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.

    CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku

    Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

    Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání

    Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

    Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB

    Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      123.2  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      48.5  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      3840 x 2160
      Rozteč obrazových bodů
      0,27963 x 0,27963 mm
      Optimální rozlišení
      3840 × 2160 při 60 Hz
      Jas
      350  cd/m²
      Barevnost displeje
      1,07 miliardy
      Kontrastní poměr (typický)
      1200:1
      Reakční doba (typická)
      9  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Vylepšení obrazu
      • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
      • Hřebenový filtr 3D
      • Progressive scan
      • 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)
      • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
      • Zdokonalení barev
      • Nastavení teploty barev
      • Odstranění prokládání
      • Redukce šumu
      • Smart Picture
      Technologie panelu
      IPS
      Operační systém
      Android 5.0.1

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      Zvuk levý/pravý (RCA)
      Vstup videa
      • Datový vstup DVI-D
      • VGA (analogové D-Sub)
      • HDMI (x2)
      • USB 2.0 (x 2)
      Vstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Externí ovládání
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
      • RJ45

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku (18/7)
      • Na výšku (12/7)
      Čtvercový rastr
      Až 10 x 15
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů, nízký jas
      Ovládání pomocí klávesnice
      Uzamykatelný
      Signál dálkového ovladače
      Uzamykatelný
      Smyčkové propojení signálu
      • Smyčkové propojení IR
      • RS232
      Snadná instalace
      Zámek dálkového ovladače
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Další výhody
      • Zámek Kensington
      • Držák standardu VESA (400 x 400 mm)
      Síťově ovládaný
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Paměť
      8 GB EMMC

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Spotřeba (v režimu zapnuto)
      125 W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W
      Funkce úspory energie
      Smart Power

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Videoformáty
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      1099,2  mm
      Hmotnost výrobku
      11,4  kg
      Výška přístroje
      631,9  mm
      Hloubka přístroje
      62,4  mm
      Šířka přístroje (palce)
      43,28  palců
      Výška přístroje (palce)
      24.88  palců
      Držák na zeď
      400 x 400 mm, M6
      Hloubka přístr. (palce)
      2,46  palců
      Šířka rámečku
      11,9 (nahoře/vlevo/vpravo), 14,4 (dole) mm
      Hmotnost výrobku (lb)
      25,13  lb

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      5 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      50 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80(provoz),10 - 90 %(skladování)  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Interní přehrávač

      procesor
      Čtyřjádrový procesor ARM
      Paměť
      2 GB DDR3
      Pouzdro
      8 GB EMMC

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Napájecí kabel
      • Kabel RS232
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Kabel pro infračervený senzor (1,8 m)
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Dálkový ovladač
      Dodávané příslušenství
      • Kabel pro uzavřený cyklus RS232
      • Kryt USB a šroub ×1
      Volitelné příslušenství
      Stojan na nábytek
      Podstavec
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Arabština
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Polština
      • Ruština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Japonská
      • Čeština
      • Dánština
      • Nizozemština
      • Finština
      • Norština
      • Portugalská
      • Švédština
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, třída B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Napájecí kabel
    • Kabel RS232
    • Stručný návod k rychlému použití
    • Kabel pro infračervený senzor (1,8 m)
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Dálkový ovladač
    • Volitelné příslušenství: Stojan na nábytek
    Badge-D2C

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