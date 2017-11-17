Užijte si na maximum úžasný výkon s displejem UHD Android řady Q, který dokáže velké věci s rozlišením. Poznejte výhody rychlé instalace bez hardwaru a mimořádné kvality obrazu. Zobrazujte snadno obsah online i místní obsah.
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Signage Solutions
Displej řady Q
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Jednoduchý, chytrý, ostrý displej 18/7.
124 cm (49")
3 840 x 2 160 (4K UHD)
Ultra HD
Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.
CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Integrovaný prohlížeč HTML5. Přehrávejte a ovládejte obsah online
Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace
Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový operační systém Android zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.
Vzdálená správa systému prostřednictvím CMND
Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.
CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku
Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.
Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání
Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.
Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB
Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.
Technické údaje
Obraz/displej
Úhlopříčka obrazovky (metrická)
123.2
cm
Úhlopříčka obrazovky (palce)
48.5
palců
Poměr stran
16:9
Rozlišení panelu
3840 x 2160
Rozteč obrazových bodů
0,27963 x 0,27963 mm
Optimální rozlišení
3840 × 2160 při 60 Hz
Jas
350
cd/m²
Barevnost displeje
1,07 miliardy
Kontrastní poměr (typický)
1200:1
Reakční doba (typická)
9
ms
Úhel sledování (horizontální)
178
stupeň
Úhel sledování (vertikální)
178
stupeň
Vylepšení obrazu
Technologie 3:2/2:2 motion pull down
Hřebenový filtr 3D
Progressive scan
3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu)