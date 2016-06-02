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    Signage Solutions Displej řady D

    43BDL4050D/00

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    Ukažte to jasně díky výkonnému profesionálnímu displeji FHD řady D. Toto citlivé řešení nabízí vynikající kvalitu obrazu, snadné ovládání a spolehlivé připojení. Dokonce i na místech s obtížným přístupem k síti.

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    Signage Solutions

    Displej řady D

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    Informujte. Bez námahy

    Chytrý, výkonný displej pro provoz 24/7.

    • 43"
    • Se systémem Android
    • 450 cd/m²
    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván

    Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

    Integrovaný prohlížeč HTML5. Přehrávejte a ovládejte obsah online

    Integrovaný prohlížeč HTML5. Přehrávejte a ovládejte obsah online

    Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

    Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový operační systém Android zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

    CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku

    Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

    Integrovaný slot mPCIe pro volitelný modul 4G/LTE

    K displeji Philips Professional snadno připojíte moduly 4G/LTE. Integrovaný slot mPCIe umožňuje displeji komunikovat s ostatními zařízeními, která sdílejí stejná bezdrátová připojení. Neocenitelné, když instalujete displeje na místech, jako jsou banky nebo vládní budovy, kde se nelze připojit k místní síti.

    Důkaz přehrávání pro obsah Android. Mějte přehled, co hraje

    Mějte jistotu, že váš displej Philips Professional se systémem Android zobrazuje správný obsah – i když u toho nejste. Při přehrávání obsahu prostřednictvím zabudovaného přehrávače médií můžete displej nastavit tak, aby v pravidelných intervalech pořizoval automatické snímky obrazovky. Snímky se ukládají do interní paměti displeje a můžete si je nechat posílat e-mailem.

    Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání

    Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      108.0  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      42.5  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      1920 x 1080p
      Rozteč obrazových bodů
      0,49 × 0,49 mm
      Optimální rozlišení
      1920 × 1080 při 60 Hz
      Jas
      450  cd/m²
      Barevnost displeje
      16,77 miliónů
      Kontrastní poměr (typický)
      1100:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      12  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Operační systém
      Android 4.4.4

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Vstup videa
      • DisplayPort (1.)
      • HDMI (x2)
      • Datový vstup DVI-D
      • USB 2.0 (x 2)
      • USB 2.0
      Vstup zvuku
      3,5 mm konektor
      Další připojení
      • micro SD
      • micro USB
      Výstup videa
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Externí ovládání
      • RJ45
      • 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup)
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku
      • Na výšku
      Čtvercový rastr
      Až 15 × 15
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů, nízký jas
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Skrytý
      • Uzamykatelný
      Smyčkové propojení signálu
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • Smyčkové propojení IR
      • DisplayPort
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Další výhody
      • Rukojeť pro přenášení
      • G senzor
      Síťově ovládaný
      • RJ45
      • RS232
      • Jeden kabel (HDMI-CEC)
      • HDMI (jeden kabel)
      Paměť
      16 GB eMMC

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 10 W RMS

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Spotřeba (typická)
      59  W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformáty
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      965,00 mm  mm
      Hmotnost výrobku
      10,70  kg
      Výška přístroje
      559,30  mm
      Hloubka přístroje
      45,50  mm
      Šířka přístroje (palce)
      37,99  palců
      Výška přístroje (palce)
      22.02  palců
      Držák na zeď
      400 x 400 mm, M6
      Hloubka přístr. (palce)
      1,79  palců
      Šířka rámečku
      9,6 mm (N/L/P), 15,7 mm (D)
      Hmotnost výrobku (lb)
      23,59  lb

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      0 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      50 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Interní přehrávač

      procesor
      Čtyřjádrový procesor Cortex A9 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400, čtyřjádrový 533 MHz
      Paměť
      2 GB DDR3
      Pouzdro
      16 GB EMMC

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Dálkový ovladač
      • Baterie pro dálkový ovladač
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Kabel RS232
      • Napájecí kabel
      Dodávané příslušenství
      • Sada pro vymezení krajů (1) 2 ks
      • Sada pro vymezení krajů (2)-1 ks
      • Kabel pro uzavřený cyklus RS232
      • Průvodce logo
      • Šrouby s drážkovanou hlavou (x 8)
      Podstavec
      Univerzální stojan (velikost L) (volitelný)

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Španělština
      • Polština
      • Turečtina
      • Ruština
      • Italština
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Arabština
      • Japonská
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CE
      • FCC, třída B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Dálkový ovladač
    • Baterie pro dálkový ovladač
    • Stručný návod k rychlému použití
    • Kabel RS232
    • Napájecí kabel
    Badge-D2C

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