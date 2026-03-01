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  • Displej Philips Signage 2000 Series Displej Philips Signage 2000 Series Displej Philips Signage 2000 Series

    Signage Solutions Displej Philips Signage 2000 Series

    43BDL2050A/00

    Displej Philips Signage 2000 Series

    Philips Signage 2000 Series vrací digitální značení zpět k základům – jedná se o jednoduchý, ale stylový displej s provozem 16 hodin denně, který umožňuje snadnou integraci bez zbytečných vychytávek. Je vybaven operačním systémem Android 14, rozlišením UHD a jasem 400 nitů.

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    Signage Solutions

    Displej Philips Signage 2000 Series

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    Displej Philips Signage 2000 Series

    Elementární design – jednoduchost digitálního displeje

    • 43"
    • Se systémem Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 – zobrazujte svůj obsah, kdykoli potřebujete.

    Displeje UHD Philips Signage 2000 Series, disponující jasem 400 cd/m², jsou navrženy k provozu 16 hodin denně – jsou tak ideální pro podniky, které jsou v provozu od rána do večera a chtějí na své zákazníky zapůsobit.

    Profesionální systém Android 14 na čipu.

    Displej Philips Signage 2000 Series s operačním systémem Android 14 je navržen na profesionální platformě s integrovanou spolehlivou konektivitou a zabezpečením. Je optimalizován pro nativní aplikace Android a umožňuje instalovat webové aplikace a software přímo na obrazovku, takže není třeba používat externí přehrávač médií.

    Volitelné bezdrátové sdílení obrazovky pomocí Philips ScreenShare.

    Rozšiřte možnosti svého displeje do budoucnosti díky našemu modulárnímu přístupu. Nabízíme možnost doplnit zařízení o Wi-Fi a Bluetooth pomocí volitelného modulu CRD22, stejně jako software Philips ScreenShare. Zároveň klademe důraz na opětovné použití, recyklovatelnost a udržitelnost, což se projevuje snížením množství odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

    Základní funkce FailOver. Větší jistota pro nepřetržitý obsah.

    Základní funkce FailOver prostřednictvím 5V detekce připojení za chodu. Funkce FailOver prostřednictvím 5V detekce připojení za chodu, která je zásadní pro náročné komerční aplikace, vám umožňuje nastavit sekundární zdroj obsahu, který se automaticky spustí v nepravděpodobném případě selhání primárního mediálního zdroje.

    Připraveno na Philips Wave pro vzdálenou správu zařízení.

    Odemkněte výkon, všestrannost a inteligenci uvnitř displeje Philips Signage 2000 Series – vzdáleně díky Wave. Tato revoluční cloudová platforma vám umožní úplnou kontrolu, zjednodušenou instalaci s nastavením, monitorování a ovládání displejů, aktualizace firmwaru, správu playlistů a nastavování rozpisů výkonu. Šetřete čas, energii a životní prostředí.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      108  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      42.5  palců
      Poměr stran
      16:9
      Rozlišení panelu
      3840 x 2160
      Rozteč obrazových bodů
      0,2451 x 0,2451 mm
      Optimální rozlišení
      3840 × 2160 při 60 Hz
      Jas
      400  cd/m²
      Barevnost displeje
      1,07 miliardy
      Kontrastní poměr (typický)
      1200:1
      Dynamický kontrastní poměr
      500 000:1
      Reakční doba (typická)
      8  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      178  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      178  stupeň
      Vylepšení obrazu
      • Technologie 3:2/2:2 motion pull down
      • Zdokonalená funkce Dynamic contrast
      • Progressive scan
      • Kompenzace pohybu deinteralcingem
      Technologie panelu
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      Operační systém
      Android 14
      Opar
      1 %

    • Možnosti připojení

      Vstup videa
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • USB-C (x1) s 4,5W napájením
      Další připojení
      USB 2.0 (x 3)
      Výstup videa
      Neuvedeno
      Externí ovládání
      • RJ45
      • 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)
      Výstup
      3,5mm konektor (pevná úroveň hlasitosti)

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku (16/7)
      • Na výšku (16/7)
      Čtvercový rastr
      Až 3 x 3
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Uzamykatelný
      • Skrytý
      Signál dálkového ovladače
      Uzamykatelný
      Smyčkové propojení signálu
      Smyčkové propojení IR
      Funkce pro úsporu energie
      režim ECO
      Síťově ovládaný
      RJ45

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Spotřeba (typická)
      84  W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W
      Značka energetické třídy
      G

    • Podporovaná rozlišení

      Počítačové formáty
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Videoformáty
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30, 60 Hz

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      973,0  mm
      Hmotnost výrobku
      11,2  kg
      Výška přístroje
      561,2  mm
      Hloubka přístroje
      63,5 mm  mm
      Šířka přístroje (palce)
      38,31  palců
      Výška přístroje (palce)
      22.09  palců
      Držák na zeď
      200 x 200 mm, M6
      Hloubka přístr. (palce)
      2.50  palců
      Šířka rámečku
      13,9 mm (plochý rámeček)
      Hmotnost výrobku (lb)
      24,69  lb

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      5 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      30 000  hodin
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C
      Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]
      10 ~ 90 % RV (bez kondenzace)

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • H.264
      • MPEG
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interní přehrávač

      procesor
      Čtyřjádrový procesor Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Paměť
      3 GB RAM
      Pouzdro
      16 GB

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Napájecí kabel 1,8 m
      • Dálkový ovladač
      • Externí infračervený kabel
      • Kryt spínače AC
      • Známka s logem
      • Kryt USB a šroub
      Volitelné příslušenství
      • Modul Wi-Fi a Bluetooth CRD22
      • Licence Philips ScreenShare CRD73

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Polština
      • Ruština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Arabština
      • Japonština
      • Dánština
      • Švédština
      • Finština
      • Norština
      • Nizozemština
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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