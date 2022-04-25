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    Signage Solutions Displej LED

    41BDL7539L/00

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    Bez omezení. Bez hranic. Řada Philips L-Line 7000 představuje LED řešení pro prezentace s bezpočtem možných tvarů a velikosti. Bezproblémové propojení a celá řada velikostí umožňují skutečně jedinečné zobrazení libovolného rozměru pro dokonalé výsledky.

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    Signage Solutions

    Displej LED

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    Displej LED pro každou formu a tvar

    • 41''
    • Displej Direct View LED

    K dispozici ve 3 rozměrech

    Díky patentovaným držákům se snadnou montáží je instalace ještě rychlejší. Tyto volitelné položky jsou k dispozici pro montáž displeje LED naplocho, na konvexní zakřivení (177,5/175/172,5 stupňů) a na rohy do L o 90 stupních.

    Ochranný povrch a ochrana proti vniknutí

    Ochranný povrch odolný proti prachu, nečistotám, plísním a vlhkosti výrobek chrání a umožňuje snazší údržbu. Osvědčení IP30 proti průniku částic pro snížení nebezpečí zkratu v důsledku prachu a koroze.

    Dynamické připojení panelu

    Kombinujte panely LED Philips L-Line 7000 a vytvořte si displej libovolného tvaru a rozměrů. Dynamické flexibilní polohovací kolíky zajišťují dokonalé přizpůsobení za všech okolností. Výsledkem je naprosto hladký povrch displeje. Pro větší pohodlí a efektivitu je každý panel LED na každé straně vybaven otvory, které umožňují univerzální kabelové připojení mezi panely LED a jakýmkoli externím vstupním konektorem. Otvory v horní a dolní části panelu LED lze vystrčit, pokud je přístup k panelu k dispozici pouze v horní nebo dolní části panelu.

    Dynamická úspora energie

    Displeje LED Philips Professional používají vysoce výkonné LED diody, které jsou důkladně testovány a jsou energeticky úsporné a nákladově efektivní. Vylepšená technologie navíc umožňuje displeji dynamicky šetřit spotřebu energie.

    Kalibrace od výrobce

    Každý panel LED L-Line od společnosti Philips je v našem závodě nakalibrován za dokonalých podmínek. To znamená, že není třeba provádět další kalibraci na místě, což urychluje instalaci. Pro rychlou údržbu jsou k dispozici soubory pro kalibraci a konfiguraci.

    Konstrukce omezující hoření

    Konstrukce omezující hoření zpomaluje šíření plamenů v případě požáru a pomáhá chránit konstrukční celistvost panelu LED v případě požáru. Testováno a certifikováno protipožární bezpečnostní certifikací.

    Vytvoří libovolný tvar, roh do L, nebo zakřivení

    Panely LED řady Philips L-Line 7000 jsou k dispozici ve výšce 25 cm a šířce 50 cm, 75 cm a 100 cm. Tyto displeje lze nainstalovat v libovolném formátu na šířku bez omezení velikosti. K dispozici také se zkosenými rohy pro vytvoření zakřiveného provedení v konvexním i konkávním formátu.

    LED panel s vysokým jasem

    Vizualizujte jakýkoli obsah v jakémkoli prostředí. Ohromte své okolí jasným a zřetelným obrazem i v dobře osvětlených prostorách, jako jsou například místnosti s velkými okny, nebo místa s přímým slunečním světlem. LED panel s vysokým jasem skvěle upoutá pozornost i na velkých rušných místech při běžném denním světle.

    Volitelné zkosené rohy umožňují zakřivené obrazovky

    Vytvářejte displeje bez rámečku libovolného tvaru, velikosti či rozlišení. Modulární design panelů LED Philips Professional umožňuje přizpůsobení jakémukoli prostoru. Budujte rozsáhlé, úchvatné instalace nebo sestavujte fascinující vzory. Snadno vytvářejte displeje, které hladce obtékající dveře a další otvory. S novou řadou Philips 7000 se snadno vytvářejí i rohy a zakřivené displeje.

    Aktivní monitorování stavu Philips

    Dosáhněte dokonalosti díky přesnosti. Aktivní monitorování stavu urychluje, zjednodušuje a předvídá údržbu zobrazením přesné položky poruchy a místa. Tento software, který funguje v reálném čase online i offline, umožňuje efektivní proces výměny příslušné součásti a ocení jej především vlastníci displejů s mnoha umístěními.

    Bezproblémové propojení pro dokonalý obraz

    Součástí displeje LED Philips Professional jsou integrované kryty na kabely, aby napájecí i datové kabely byly úhledně umístěné. Panely displeje jsou řetězově spojeny s ohledem na výkon i data. Minimalizujete tak nepořádek a urychlíte instalaci.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Poměr stran
      4:1
      Jednotnost jasu
      >=97 %
      Jas po kalibraci
      2 650 nitů
      Jas před kalibrací
      3 500 nitů
      Kalibrace (jas/barva)
      Podporováno
      Rozsah úpravy teploty barev
      4 000~9 500 K (podle softwaru)
      Výchozí teplota barev
      6 500 ± 500 K
      Kontrastní poměr (typický)
      11 000:1
      Úhel sledování (horizontální)
      140  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      140  stupeň
      Vylepšení obrazu
      Displej s širokým barevným spektrem
      Umístění
      Na šířku
      Snímková frekvence (Hz)
      50 a 60
      Obnovovací frekvence (Hz)
      2 100~3 900 (14 bitů: 3 900 Hz)
      Využití
      Pro domácí použití

    • Pohodlí

      Snadná instalace
      • Vodicí kolíky
      • Nízká hmotnost
      Smyčkové propojení výkonu
      Pro prostředí 230 V: 8 skříněk nebo méně, pro prostředí 110 V: 4 skříňky nebo méně, max. 10 A
      Smyčkové propojení ovladače signálu
      RJ45

    • Napájení

      Vstupní napětí
      AC 100~240 V (50 a 60 Hz)
      Spotřeba energie při černé obrazovce (W)
      <11
      Max. spotřeba energie, AC (W)
      <143,7
      Max. spotřeba energie, BC (W)
      <199
      Běžná spotřeba energie (W)
      <47,9

    • Provozní podmínky

      Rozsah teplot (provozní)
      –20~45  °C
      Rozsah teplot (skladovací)
      –20~50  °C
      Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]
      10~80 %
      Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]
      10~85 %

    • Skříňka

      Oblast skříně (m2)
      0,25
      Pixely skříňky (Dot)
      16 384
      Rozlišení skříně (Š x V)
      256 x 64
      Rozměry skříně (mm)
      1000 x 250 x 42
      Datová přípojka
      RJ45
      Napájecí konektor
      3dílná zásuvka (vstup C14, výstup C13)
      Karta přijímače Množství
      1 ks
      Karta přijímače Specifikace
      A5S plus
      Použití karty Značka
      NovaStar
      Hmotnost (kg)
      5,87 kg (±294 g)
      Úhlopříčka skříňky (palce)
      40,6"
      Konstrukce skříně
      Tlakově litý hliník
      Boční úhel (stupně)
      45

    • Modul

      Typ LED
      SMD 1921 měděný drát
      Složení obrazových bodů
      1R1G1B
      Životnost LED diod (hodiny)
      100 000 při středním jasu
      Rozlišení modulu (Š x V v pixelech)
      64 x 64
      Rozteč obrazových bodů (mm)
      3,9
      Rozměry modulu (Š x V v mm)
      249,9*249,9

    • Příslušenství

      Kabel LAN (RJ45, CAT-5)
      2 ks
      Napájecí kabel
      2 ks
      QSG
      1 ks

    • Různé

      Záruka
      2 roky
      Regulační opatření
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, část 15, třída A
      • EAC
      Certifikace omezení hoření
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      Ochranný povrch
      deska rozbočovače, modul LED na zadní straně

    • Údaje na obalu

      Rozměry balení (v mm)
      1 270 x 421 x 224
      Hrubá hmotnost (kg)
      11,28

    Badge-D2C

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