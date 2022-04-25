41BDL7224L/00
Popusťte uzdu své fantazii ještě více
Bez omezení. Bez hranic. Řada Philips L-Line 7000 představuje LED řešení pro prezentace s bezpočtem možných tvarů a velikosti. Bezproblémové propojení a celá řada velikostí umožňují skutečně jedinečné zobrazení libovolného rozměru pro dokonalé výsledky.
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Displej LED
celkem
recurring payment
Panely LED řady Philips L-Line 7000 jsou k dispozici ve výšce 25 cm a šířce 50 cm, 75 cm a 100 cm. Tyto displeje lze nainstalovat v libovolném formátu na šířku bez omezení velikosti. K dispozici také se zkosenými rohy pro vytvoření zakřiveného provedení v konvexním i konkávním formátu.
Dosáhněte dokonalosti díky přesnosti. Aktivní monitorování stavu urychluje, zjednodušuje a předvídá údržbu zobrazením přesné položky poruchy a místa. Tento software, který funguje v reálném čase online i offline, umožňuje efektivní proces výměny příslušné součásti a ocení jej především vlastníci displejů s mnoha umístěními.
Každý panel LED L-Line od společnosti Philips je v našem závodě nakalibrován za dokonalých podmínek. To znamená, že není třeba provádět další kalibraci na místě, což urychluje instalaci. Pro rychlou údržbu jsou k dispozici soubory pro kalibraci a konfiguraci.
Kombinujte panely LED Philips L-Line 7000 a vytvořte si displej libovolného tvaru a rozměrů. Dynamické flexibilní polohovací kolíky zajišťují dokonalé přizpůsobení za všech okolností. Výsledkem je naprosto hladký povrch displeje. Pro větší pohodlí a efektivitu je každý panel LED na každé straně vybaven otvory, které umožňují univerzální kabelové připojení mezi panely LED a jakýmkoli externím vstupním konektorem. Otvory v horní a dolní části panelu LED lze vystrčit, pokud je přístup k panelu k dispozici pouze v horní nebo dolní části panelu.
Vytvářejte displeje bez rámečku libovolného tvaru, velikosti či rozlišení. Modulární design panelů LED Philips Professional umožňuje přizpůsobení jakémukoli prostoru. Budujte rozsáhlé, úchvatné instalace nebo sestavujte fascinující vzory. Snadno vytvářejte displeje, které hladce obtékající dveře a další otvory. S novou řadou Philips 7000 se snadno vytvářejí i rohy a zakřivené displeje.
Součástí displeje LED Philips Professional jsou integrované kryty na kabely, aby napájecí i datové kabely byly úhledně umístěné. Panely displeje jsou řetězově spojeny s ohledem na výkon i data. Minimalizujete tak nepořádek a urychlíte instalaci.
Displeje LED Philips Professional používají vysoce výkonné LED diody, které jsou důkladně testovány a jsou energeticky úsporné a nákladově efektivní. Vylepšená technologie navíc umožňuje displeji dynamicky šetřit spotřebu energie.
Ochranný povrch odolný proti prachu, nečistotám, plísním a vlhkosti výrobek chrání a umožňuje snazší údržbu. Osvědčení IP30 proti průniku částic pro snížení nebezpečí zkratu v důsledku prachu a koroze.
Konstrukce omezující hoření zpomaluje šíření plamenů v případě požáru a pomáhá chránit konstrukční celistvost panelu LED v případě požáru. Testováno a certifikováno podle evropské normy B1 DIN4102, britské normy (BS476-7) a severoamerické normy UL94.
Díky patentovaným držákům se snadnou montáží je instalace ještě rychlejší. Tyto volitelné položky jsou k dispozici pro montáž displeje LED naplocho, na konvexní zakřivení (177,5/175/172,5 stupňů) a na rohy do L o 90 stupních.
Obraz/displej
Pohodlí
Napájení
Provozní podmínky
Skříňka
Modul
Příslušenství
Různé
Údaje na obalu
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.