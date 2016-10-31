Jiné položky v balení
- Stručný návod k rychlému použití
- Stojan na nábytek
- Kabel USB
- Napájecí adaptér DC
- Kabel HDMI
- Napájecí zástrčka
- Silikonový podstavec
10BDL3051T/00
Velký výkon
Od reklamy na regálech až po navigaci: tento mimořádně jasný vícedotykový chytrý displej je ideální, když jde především o místo. Všestranné řešení se snadnou vzdálenou správou obsahu. Technologie Power-over-Ethernet umožňuje flexibilní umístěníZobrazit všechny výhody
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Vícedotykový displej
celkem
recurring payment
Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.
Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.
Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový operační systém Android zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.
Díky integrované kameře a reproduktorům je tato malá dotyková obrazovka skutečně všestranným chytrým řešením. Použijete ji k měření maloobchodní sledovanosti, analýze pohybu zákazníků po prodejně a k dalším účelům. Využijte sílu aplikací Android AI ke zobrazování cíleného obsahu. Nebo displej prostě používejte na videokonference.
Svůj displej Philips Professional Display umístíte téměř kamkoli. Technologie PoE+ umožňuje dodávat napájení i data do displeje jedním ethernetovým kabelem. Nebudete potřebovat žádnou zásuvku, ale napájecí adaptér je součástí balení, kdybyste chtěli displej zapojit.
Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.
Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.
Obraz/displej
Možnosti připojení
Pohodlí
Zvuk
Napájení
Rozměry
Provozní podmínky
Multimediální aplikace
Příslušenství
Různé
Interakce
Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.