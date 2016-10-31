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  • Velký výkon Velký výkon Velký výkon

    Signage Solutions Vícedotykový displej

    10BDL3051T/00

    Celkové hodnocení / 5
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    Velký výkon

    Od reklamy na regálech až po navigaci: tento mimořádně jasný vícedotykový chytrý displej je ideální, když jde především o místo. Všestranné řešení se snadnou vzdálenou správou obsahu. Technologie Power-over-Ethernet umožňuje flexibilní umístění

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Vícedotykový displej

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    Velký výkon

    Malý vícedotykový displej.

    • 10"
    • Se systémem Android
    • Vícedotykový
    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah

    Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě.

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control

    Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

    Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace

    Ovládejte displej prostřednictvím připojení k Internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový operační systém Android zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím.

    Integrovaná kamera a reproduktory

    Díky integrované kameře a reproduktorům je tato malá dotyková obrazovka skutečně všestranným chytrým řešením. Použijete ji k měření maloobchodní sledovanosti, analýze pohybu zákazníků po prodejně a k dalším účelům. Využijte sílu aplikací Android AI ke zobrazování cíleného obsahu. Nebo displej prostě používejte na videokonference.

    Snadná instalace díky technologii PoE+

    Svůj displej Philips Professional Display umístíte téměř kamkoli. Technologie PoE+ umožňuje dodávat napájení i data do displeje jedním ethernetovým kabelem. Nebudete potřebovat žádnou zásuvku, ale napájecí adaptér je součástí balení, kdybyste chtěli displej zapojit.

    Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání

    Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online.

    CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku

    Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky.

    Technické údaje

    • Obraz/displej

      Úhlopříčka obrazovky (metrická)
      25.6  cm
      Úhlopříčka obrazovky (palce)
      10.1''  palců
      Poměr stran
      16:10
      Rozlišení panelu
      1280 x 800
      Optimální rozlišení
      1280 x 800
      Jas
      300  cd/m²
      Barevnost displeje
      262 tisíc
      Kontrastní poměr (typický)
      800:1
      Reakční doba (typická)
      30  ms
      Úhel sledování (horizontální)
      170  stupeň
      Úhel sledování (vertikální)
      170  stupeň
      Operační systém
      Android 4.4.4

    • Možnosti připojení

      Výstup zvuku
      Konektor externího reproduktoru
      Další připojení
      • USB
      • micro SD
      Výstup videa
      Rozhraní HDMI
      Externí ovládání
      RJ45

    • Pohodlí

      Umístění
      • Na šířku (24/7)
      • Na výšku (24/7)
      Funkce spořiče obrazovky
      Posun pixelů, nízký jas
      Ovládání pomocí klávesnice
      • Skrytý
      • Uzamykatelný
      Funkce pro úsporu energie
      Smart Power
      Výkon obrazu
      Pokročilé ovládání barev
      Síťově ovládaný
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Paměť
      8 GB EMMC

    • Zvuk

      Vestavěné reproduktory
      2 x 2 W

    • Napájení

      Napájení ze sítě
      DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
      Spotřeba (typická)
      6  W
      Spotřeba energie v pohotovostním režimu
      <0,5 W

    • Rozměry

      Šířka přístroje
      261  mm
      Hmotnost výrobku
      0,71  kg
      Výška přístroje
      167,2  mm
      Hloubka přístroje
      29  mm
      Šířka přístroje (palce)
      10,28  palců
      Výška přístroje (palce)
      6.58  palců
      Držák na zeď
      75 x 75
      Hloubka přístr. (palce)
      1,14  palců
      Šířka rámečku (L/R, T/B)
      19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
      Hmotnost výrobku (lb)
      1,57  lb

    • Provozní podmínky

      Nadmořská výška
      0 ~ 3000 m
      Rozsah teplot (provozní)
      5 ~ 40  °C
      Střední doba mezi poruchami (MTBF)
      50 000  hodin
      Relativní vlhkost
      20 ~ 80  %
      Rozsah teplot (skladovací)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimediální aplikace

      USB přehrávání videa
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB přehrávání obrazu
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB přehrávání hudby
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Příslušenství

      Dodávané příslušenství
      • Stručný návod k rychlému použití
      • Stojan na nábytek
      • Kabel USB
      • Napájecí adaptér DC
      • Kabel HDMI
      • Napájecí zástrčka
      • Silikonový podstavec

    • Různé

      Jazyky zobrazení údajů na obrazovce
      • Arabština
      • Čeština
      • Francouzština
      • Němčina
      • Italština
      • Japonská
      • Polština
      • Španělština
      • Turečtina
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      • Tradiční čínština
      • Dánština
      • Nizozemština
      • Finština
      • Norština
      • Portugalská
      • Švédština
      Záruka
      Tříletá záruka
      Regulační opatření
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, třída A
      • UL

    • Interakce

      Vícedotyková technologie
      Kapacitní technologie Projected
      Dotykové body
      5 souběžných dotykových bodů
      Ochranné sklo
      0,7mm temperované bezpečnostní sklo

    Obsah balení

    Jiné položky v balení

    • Stručný návod k rychlému použití
    • Stojan na nábytek
    • Kabel USB
    • Napájecí adaptér DC
    • Kabel HDMI
    • Napájecí zástrčka
    • Silikonový podstavec
    Badge-D2C

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