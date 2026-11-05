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BP26 Local wide Promotion Banner

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Content to be displayed under the Highlights section of each PDP.

Content to be displayed in the second column of the PDP Support tab, under the standard blocks.

Content to be displayed above the Footer section of each PDP.

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