Z knoflíku pro odstraňování vodního kamene a zpod základny žehličky Philips s parním generátorem uniká voda/pára

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Pokud je povrch pod základnou žehličky Philips s parním generátorem mokrý nebo z místa pod knoflíkem EASY DECALC uniká voda nebo pára, naleznete možné příčiny a řešení v našem článku níže.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: PSG7200/20, PSG8300/20, PSG8200/70. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›