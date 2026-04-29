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Podpora Philips

Z knoflíku pro odstraňování vodního kamene a zpod základny žehličky Philips s parním generátorem uniká voda/pára

Pokud je povrch pod základnou žehličky Philips s parním generátorem mokrý nebo z místa pod knoflíkem EASY DECALC uniká voda nebo pára, naleznete možné příčiny a řešení v našem článku níže.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: PSG7200/20, PSG8300/20, PSG8200/70. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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