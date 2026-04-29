Zařízení Philips Lumea nevysílá záblesky

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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Pokud Lumea nevysílá záblesky, může to být z některého z následujících důvodů:
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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: BRI953/02, BRI976/00, BRI973/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Mohu zařízení Philips Lumea používat během těhotenství nebo kojení?
Existují nějaké vedlejší účinky spojené s používáním Philips Lumea?
Uvidím lepší výsledky, když budu zařízení Philips Lumea používat častěji?
Jak se připravit na ošetření pomocí Philips Lumea?
Jak zvolit správnou intenzitu světla zařízení Philips Lumea?
Od kterého věku mohu zařízení Philips Lumea používat?
Proč se zařízení Philips Lumea při používání zahřívá?
Nemohou záblesky zařízení Philips Lumea poškodit oči?
Je zařízení Philips Lumea vhodné pro všechny odstíny pleti a barvy chloupků?
Jak často bych měl/a používat zařízení Philips Lumea?
Mohou zařízení Philips Lumea používat i muži?
Mohu používat zařízení Philips Lumea v oblasti bikin?
Jak čistit zařízení Philips Lumea?
Proč můj nástavec Philips Lumea nemá sklíčko?
Proč je na sklíčku zařízení Philips Lumea vzduchová bublina?
Proč musím před ošetřením pomocí zařízení Philips Lumea odstranit chloupky?
Jaké jsou rozdíly mezi nástavci Philips Lumea?
Jak dosáhnu se zařízením Philips Lumea požadovaných výsledků?