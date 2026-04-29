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Zařízení Philips Lumea nevysílá záblesky

Pokud Lumea nevysílá záblesky, může to být z některého z následujících důvodů:

  • Vaše pokožka je příliš tmavá
  • Nástavec není správně připojen
  • Nemáte těsný kontakt s pokožkou
  • Senzor je znečištěný

Čtěte dále a dozvíte se další podrobnosti.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: BRI953/02, BRI976/00, BRI973/00. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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