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Nemohu najít USB adaptér/nabíječku pro svůj výrobek Philips

Pokud nemůžete najít USB adaptér/nabíječku pro své zařízení Philips, podívejte se na níže uvedené informace. 

Tyto informace se týkají adaptéru HQ87 pro připojení nabíjecího kabelu USB-A k elektrické zásuvce. Týká se zařízení Philips pro holení a péči o vzhled a krásu, která jsou dodávána s nabíjecím kabelem USB (včetně holicích strojků/holítek, strojků OneBlade, dámských holicích strojků a zastřihovačů typu „vše v jednom“).

Dostupnost se v jednotlivých lokalitách liší, proto prosím vyberte správnou část pro vaši zemi.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XP9407/37 , HS9980/15 , HS7980/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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