Nemohu najít USB adaptér/nabíječku pro svůj výrobek Philips
Pokud nemůžete najít USB adaptér/nabíječku pro své zařízení Philips, podívejte se na níže uvedené informace.
Tyto informace se týkají adaptéru HQ87 pro připojení nabíjecího kabelu USB-A k elektrické zásuvce. Týká se zařízení Philips pro holení a péči o vzhled a krásu, která jsou dodávána s nabíjecím kabelem USB (včetně holicích strojků/holítek, strojků OneBlade, dámských holicích strojků a zastřihovačů typu „vše v jednom“).
Dostupnost se v jednotlivých lokalitách liší, proto prosím vyberte správnou část pro vaši zemi.
Pokud žijete ve Spojených státech, klikněte sem a vyžádejte si adaptér. Upozorňujeme, že je třeba zadat celé číslo modelu (včetně číslic za lomítkem). Toto číslo najdete na obalu nebo na účtence/faktuře k výrobku.
Pokud žijete v Kanadě, kontaktujte nás telefonicky a požádejte o adaptér. Uveďte, že ke svému výrobku potřebujete USB adaptér HQ87.
Pokud žijete v Evropě, Asii, Africe, Americe (kromě USA a Kanady) nebo Oceánii, klikněte sem a ve vyhledávacím řádku v horní části stránky vyhledejte „HQ87“ nebo „USB wall adapter“. Upozorňujeme, že vyhledávací panel v horní části této stránky je optimalizován pro vyhledávání informací o podpoře k výrobku. Proto je důležité kliknout na uvedený odkaz a použít funkci vyhledávání na nové stránce, nikoliv na této stránce.
Také upozorňujeme, že adaptér může mít na různých verzích webových stránek společnosti Philips různé názvy výrobku a čísla modelu (např. „EU power adapter“ nebo „CP1607/01“). Podívejte se na popis výrobku, a pokud je u něj uvedeno „HQ87“, jedná se o správný adaptér pro váš výrobek.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XP9407/37 , HS9980/15 , HS7980/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›