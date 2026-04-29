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Proč se na mém bezdrátovém vysavači Philips 7000 nebo 8000 nerozsvítí světla LED?

Důvodů, proč se světla LED na vašem bezdrátovém vysavači Philips 7000 nebo 8000 nerozsvítí, může být několik. V následujícím textu zjistíte, jak můžete tento problém jednoduše vyřešit sami.
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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