Proč se na mém bezdrátovém vysavači Philips 7000 nebo 8000 nerozsvítí světla LED?
Důvodů, proč se světla LED na vašem bezdrátovém vysavači Philips 7000 nebo 8000 nerozsvítí, může být několik. V následujícím textu zjistíte, jak můžete tento problém jednoduše vyřešit sami.
V nabídce na displeji můžete zkontrolovat, zda jsou světla LED vypnutá. Pokud nepotvrdíte volbu zapnutí světel LED tlačítkem nabídky, zůstanou světla LED vypnutá (viz obrázek). Chcete-li tuto funkci najít a světla LED zapnout, podívejte se na níže uvedený postup a video:
Stiskněte tlačítko nabídky a přepněte funkci osvětlení.
Potvrďte opětovným stisknutím tlačítka nabídky.
Chcete-li změnit jas osvětlení, přepínejte tlačítky „+“ a „–“ mezi dostupnými úrovněmi a potvrďte opětovným stisknutím tlačítka nabídky. K dispozici jsou tři různé možnosti: velmi jasné, jasné a bez osvětlení.
Níže naleznete video „Jak používat bezdrátový vysavač Philips Aqua (Plus)“, které vysvětluje, jak aktivovat LED světla (v čase 0:15–0:33).
Poznámka: Na videu je vysavač řady 8000, ale tyto informace se vztahují i na vysavač řady 7000, protože je vybaven totožnou nabídkou.
Světla LED na příslušenství se rozsvítí pouze tehdy, když připojíte štěrbinovou hubici (1), kombinovaný nástroj (2), hubici na čalounění (3) nebo měkký kartáč (4) přímo k rukojeti. Po připojení příslušenství k trubici se světla LED nerozsvítí. Ujistěte se, že jsou světla LED zapnutá v nabídce, jak je vysvětleno v první části tohoto článku.
Poznámka:
Na trubici i na rukojeti fungují pouze světla LED hlavní hubice.
Mini turbokartáč (5) není vybaven světlem.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›