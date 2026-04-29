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Můj bezdrátový vysavač Philips řady 3000/2000 má nízký sací výkon

Pokud sací výkon bezdrátového vysavače Philips řady 3000 nebo 2000 není tak vysoký, jak jste očekávali, příčiny a řešení naleznete níže.
 

Řada 3000 a 2000

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC3131/61, XC2012/01, XC2011/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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