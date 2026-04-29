Můj bezdrátový vysavač Philips řady 3000/2000 má nízký sací výkon
Pokud sací výkon bezdrátového vysavače Philips řady 3000 nebo 2000 není tak vysoký, jak jste očekávali, příčiny a řešení naleznete níže.
Pokud jsou filtr anebo cyklon (barevná část nádoby na prach) znečištěné, sací výkon se sníží. Chcete-li problém vyřešit, postupujte podle těchto kroků a vyčistěte obě součástky:
Nádoba na prach/cyklon
Přístroj vypněte (obrázek 1).
Zatáhněte za páčku vpravo vedle tlačítka napájení a sejměte nádobu (obrázek 2).
Zvedněte barevnou část, čímž získáte přístup k nádobě (obrázek 3).
Vyprázdněte nádobu na prach (obrázek 4).
Nádobu na prach opláchněte pod tekoucí vodou a přístroj tak řádně vyčistěte. Vyhněte se čištění v myčce (obrázek 5).
Před umístěním nádoby na prach zpět na její místo se ujistěte, že je zcela suchá (obrázek 6).
Filtr
Po sejmutí barevné části nádoby vyjměte pouzdro filtru tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček (obrázek 7).
Oddělte pěnový filtr od pouzdra (obrázek 8).
Oklepejte pěnový filtr a pouzdro nad odpadkovým košem, čímž je vyčistíte (obrázek 9).
Barevnou část opláchněte pod tekoucí vodou (obrázek 10) a vysušte hadříkem (obrázek 11).
Opláchněte pěnový filtr (obrázek 12) a ždímejte jej, dokud z něj nezačne vytékat čistá voda (obrázek 13). Pamatujte, že pouzdro filtru by se omývat nemělo.
Vyčkejte, dokud nebude pěnový filtr úplně suchý (obrázek 14).
Znovu všechny součástky složte (obrázky 15–18).
Poznámka: Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme čistit filtr vysavače každý měsíc a každých 6 měsíců filtr vyměnit (příslušenství číslo XV1631).
Pokud se v přístroji zasekne cizí těleso, může dojít k problémům se sacím výkonem. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý (obrázek 1). Sejměte trubici z těla přístroje a zkontrolujte, jestli není uvnitř v místě, kde je hubice napojena na trubici, zaseknuté cizí těleso. Pokud žádné těleso nenajdete, postupujte podle pokynů níže a vyčistěte hubici a kartáč:
Podržte tlačítko na straně a sejměte kartáč (obrázek 2).
Rukou odstraňte veškeré nečistoty (obrázek 3).
Odstřihněte či jinak odstraňte z kartáče všechny namotané vlasy (obrázek 4).
Sejměte boční kryt (obrázek 5) a odstraňte vlasy mezi kartáčem a krytem (obrázek 6).
Kartáč vložte zpět na místo. Vysavač je nyní připraven k použití (obrázky 7–8).
Pokud tento postup nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska společnosti Philips nebo se na nás obraťte pro další pomoc na adrese www.philips.com/support.
Pokud není nádoba na prach správně připojená, může dojít k problémům se sacím výkonem. Ujistěte se, že je nádoba na prach správně připevněna. Nejprve s přístrojem zarovnejte horní stranu nádoby a teprve poté ji upevněte na své místo.
Pokud se v přístroji nenachází filtr, může dojít k problémům se sacím výkonem. Ujistěte se, že se v přístroji filtr nachází a že je správně sestaven. Při připevňování nádoby na prach k přístroji je důležité nejprve zarovnat horní stranu nádoby s přístrojem a teprve poté ji upevnit na místo (viz obrázek níže).
Pokud jste postupovali podle výše uvedených kroků a přístroj má stále nižší sací výkon než obvykle, odneste jej do servisního centra Philips nebo nás kontaktujte pro další pomoc na adrese www.philips.com/support.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XC3131/61, XC2012/01, XC2011/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›