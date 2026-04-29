Jak vyčistit bezdrátový vysavač Philips řady 2000/3000
Postup čištění nádoby na prach, filtru, kartáče a nádržky na vodu bezdrátového vysavače Philips řady 2000/3000 naleznete v níže uvedených částech. Název modelu vysavače naleznete na jeho nástavci či se podívejte na níže uvedený obrázek.
Chcete-li vyčistit nádobu na prach svého bezdrátového vysavače Philips, stačí postupovat podle níže uvedených kroků:
Přístroj vypněte (obrázek 1).
Zatáhněte za páčku vpravo vedle tlačítka napájení a sejměte nádobu (obrázek 2).
Zvedněte barevnou část, čímž získáte přístup k nádobě (obrázek 3).
Vyprázdněte nádobu na prach (obrázek 4).
Nádobu na prach opláchněte pod tekoucí vodou a přístroj tak řádně vyčistěte. Vyhněte se čištění v myčce (obrázek 5).
Před umístěním nádoby na prach zpět na její místo se ujistěte, že je zcela suchá (24 hodin). (obrázek 6).
Aby váš bezdrátový vysavač Philips fungoval co nejlépe, nezapomeňte pravidelně čistit filtr. Stačí se řídit tímto postupem:
Po sejmutí barevné části nádoby vyjměte pouzdro filtru tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček (obrázek 7).
Oddělte pěnový filtr od pouzdra (obrázek 8).
Oklepejte pěnový filtr a pouzdro nad odpadkovým košem, čímž je vyčistíte (obrázek 9).
Barevnou část opláchněte pod tekoucí vodou (obrázek 10) a vysušte hadříkem (obrázek 11).
Opláchněte pěnový filtr (obrázek 12) a ždímejte jej, dokud z něj nezačne vytékat čistá voda (obrázek 13). Pamatujte, že pouzdro filtru by se omývat nemělo.
Vyčkejte 24 hodin, dokud nebude pěnový filtr úplně suchý (obrázek 14).
Znovu všechny součástky složte (obrázky 15–18).
Poznámka: Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme čistit filtr vysavače každý měsíc a vyměnit jej každých 6 měsíců (příslušenství číslo XV1631).
Váš bezdrátový vysavač Philips má uvnitř hubice umístěný rotační kartáč. U tohoto kartáče může docházet k zanesení chlupy či vlasy, a proto vyžaduje pravidelnou údržbu. Postupujte podle níže uvedeného návodu. Další informace naleznete ve videu:
Vypněte napájení přístroje (obrázek 1).
Sejměte kartáč, zatímco držíte stisknuté tlačítko vpravo (obrázek 2).
Rukou odstraňte veškeré nečistoty (obrázek 3).
Odstřihněte či jinak odstraňte z kartáče všechny namotané vlasy (obrázek 4).
Sejměte boční kryt (obrázek 5) a odstraňte vlasy mezi kartáčem a krytem (obrázek 6).
Kartáč vložte zpět na místo. Vysavač je nyní připraven k použití (obrázky 7–8).
Poznámka: Nezapomeňte zkontrolovat a odstranit nečistoty kolem koleček hubice.
Chcete-li udržet hubici Aqua v dobrém stavu, doporučujeme po každém použití dodržovat tyto jednoduché kroky pro čištění a sušení. Další informace získáte ve videu:
Vyjměte hadřík z nádržky na vodu.
Vyprázdněte nádržku na vodu (obrázek 1).
Nádržku na vodu opláchněte pod tekoucí vodou a jemně s ní zatřepejte (obrázky 2–5).
Nádržku na vodu nechte vyschnout a hadřík opláchněte nebo vyperte v pračce (obrázky 6–7).
Hadřík doporučujeme měnit každých 6 měsíců (příslušenství číslo XV1630).
Poznámka: Nádržka na vodu ve videu se mírně liší od té vaší, ale postup čištění je totožný (1:36–1:46).
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XC3131/61, XC2012/01, XC2011/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›