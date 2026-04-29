Můj bezdrátový vysavač Philips řady 7000 zobrazuje chybový kód
Chcete-li se dozvědět, co chybové kódy vašeho bezdrátového vysavače Philips řady 7000 znamenají, podívejte se do níže uvedených částí.
Chyba E1 Chyba E1 znamená, že váš přístroj nefunguje správně. Vyjměte baterii (viz obrázek), počkejte 10 sekund a poté ji vložte zpět. Pokud tento postup nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska společnosti Philips nebo se na nás obraťte pro další pomoc na adrese www.philips.com/support. Chyba E2 Chyba E2 znamená, že váš přístroj je provozován při nižší než funkční teplotě. Přeneste prosím přístroj do teplejší místnosti. Neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte přístroj při teplotě nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C. Chyba E3 Chyba E3 znamená, že je přístroj provozován při vyšší než funkční teplotě. Přeneste přístroj do chladnější místnosti. Neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte přístroj při teplotě nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C. Chyba E5 Chyba E5 znamená, že je baterie poškozená. Odneste přístroj do servisního střediska společnosti Philips nebo se na nás obraťte pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support. Chyba E9 Chyba E9 znamená, že hubice je provozována při teplotě vyšší než funkční teplotě. Vypněte prosím přístroj a počkejte 15 minut. Poté zkontrolujte, zda je horní kryt hubice stále teplý. Pokud je hubice stále teplá, počkejte déle, než hubice vychladne. Jakmile hubice vychladne, zkuste přístroj znovu zapnout. Chyba i4 Chyba i4 znamená, že je hubice ucpaná. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Hubici vyčistěte podle pokynů v návodu k použití. Poté zkontrolujte trubici tak, že ji vyjmete z hlavního těla přístroje. Odstraňte předmět v hubici nebo trubici a přístroj znovu spusťte. Chyba i5 Chyba i5 znamená, že v průchodu vzduchu uvízl cizí předmět. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle pokynů v návodu k použití a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního těla přístroje. Odstraňte předmět v hubici nebo trubici a přístroj znovu spusťte.
Chyba i6 Chyba i6 znamená, že není vyjmutý adaptér. Před zahájením provozu přístroje vyjměte adaptér.
Chyba i7 Chyba i7 znamená, že je použit nesprávný adaptér. K nabíjení přístroje používejte pouze originální adaptér.
Chyba i8 Chyba i8 znamená, že je filtr znečištěný. Vyčistěte filtr podle pokynů v návodu k použití. Pokud se po vyčištění stále zobrazuje zpráva i8, je pravděpodobné, že je třeba filtr vyměnit. Nové filtry (XV1681/01) můžete zakoupit v internetovém obchodě Philips na adrese www.philips.com/support nebo u svého prodejce Philips. Chyba i10 Chyba i10 znamená, že baterie není správně vložena. Vyjměte baterii (viz obrázek) a poté ji vložte zpět. Pokud tento postup nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska společnosti Philips nebo se na nás obraťte pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support.
Chyba E1 (nebo 13) Chyba E1 (může vypadat jako 13, pokud se podíváte na displej vzhůru nohama) znamená, že bezdrátový vysavač Philips SpeedPro Max byl používán, skladován nebo nabíjen při teplotě nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C. Odpojte vysavač od nabíječky a přeneste jej do místnosti s teplotou v rozmezí 5 °C až 40 °C (41 až 104 °F). Vyčkejte několik minut, než se teplota uvnitř přístroje vyrovná s okolním prostředím, a poté jej zkuste zapnout znovu. Pokud chybový kód nezmizí, obraťte se na nás pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support.
Chyba E4 (nebo h3) Chyba E4 (může vypadat jako h3, pokud se podíváte na displej vzhůru nohama) znamená, že je zablokován rotační kartáč vašeho bezdrátového vysavače Philips SpeedPro Max. Chcete-li tento problém vyřešit, vypněte přístroj, zkontrolujte rotační kartáč a odstraňte veškeré nečistoty, jako jsou vlasy, špína a prach. Můžete postupovat dle následujících kroků: • Pomocí tlačítka uvolnění vyjměte kartáč a sejměte boční kryt (obrázky 1–3) • Rukou či za pomoci nůžek odstraňte z kartáče veškeré chuchvalce (obrázek 4). • Nasaďte boční kryt zpět tak, že na něj zatlačíte, dokud neuslyšíte cvaknutí, a poté nacvakněte kartáč zpět na místo (obrázky 5–7). Vysavač nyní můžete opět používat.
Pokud chyba po vyčištění rotačního kartáče nezmizí, obraťte se na nás pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support.
Chyba E6 (nebo 93) Chybový kód E6 (při čtení vzhůru nohama může vypadat jako 93) znamená, že adaptérem bezdrátového vysavače Philips SpeedPro Max neprotéká žádný proud. Pro vyřešení tohoto problému zkontrolujte, zda je adaptér vašeho přístroje správně zapojen do zásuvky ve zdi a zda je správně připevněn nabíjecí kotouč (magnet). Pokud přístroj nefunguje, může být vadný adaptér nebo baterie, obraťte se na nás pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support.
Chyba E7 (nebo L3) Chyba E7 (při čtení vzhůru nohama může vypadat jako L3) znamená, že je použit nesprávný adaptér nebo že adaptér může být vadný. Ujistěte se, že používáte správný adaptér, který byl původně dodán s vaším bezdrátovým vysavačem. Pokud správný adaptér nefunguje, obraťte se na nás pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support.
Chyba SE (nebo 35, 5E) Chyba SE (při čtení vzhůru nohama může vypadat jako 5E nebo 35) znamená „Servis“ a může být způsobena několika důvody. Pokud se tato chyba objeví, doporučujeme vám odnést přístroj do autorizovaného servisního střediska Philips nebo se na nás obraťte pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XC7053/01, XC7057/01, XC7055/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›