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Můj bezdrátový vysavač Philips řady 7000 zobrazuje chybový kód

Chcete-li se dozvědět, co chybové kódy vašeho bezdrátového vysavače Philips řady 7000 znamenají, podívejte se do níže uvedených částí.
 

Modely řady 7000

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC7053/01, XC7057/01, XC7055/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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