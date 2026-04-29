Můj bezdrátový vysavač Philips řady 8000 zobrazuje chybový kód

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Chcete-li se dozvědět, co chybové kódy vašeho bezdrátového vysavače Philips řady 8000 znamenají, podívejte se do níže uvedených částí.
Chyba E1
Chyba E1 znamená, že váš přístroj nefunguje správně. Vyjměte baterii (viz obrázek), počkejte 10 sekund a poté ji vložte zpět. Pokud tento postup nepomůže, odneste přístroj do servisního střediska společnosti Philips nebo se na nás obraťte pro další pomoc na adrese www.philips.com/support.
Chyba E2
Chyba E2 znamená, že váš přístroj je provozován při nižší než funkční teplotě. Přeneste prosím přístroj do teplejší místnosti. Neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte přístroj při teplotě nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C.
Chyba E3
Chyba E3 znamená, že je přístroj provozován při vyšší než funkční teplotě. Přeneste přístroj do chladnější místnosti. Neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte přístroj při teplotě nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C.
Chyba E5
Chyba E5 znamená, že je baterie poškozená. Odneste přístroj do servisního střediska společnosti Philips nebo se na nás obraťte pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support.
Chyba E9
Chyba E9 znamená, že hubice je provozována při teplotě vyšší než funkční teplotě. Vypněte prosím přístroj a počkejte 15 minut. Poté zkontrolujte, zda je horní kryt hubice stále teplý. Pokud je hubice stále teplá, počkejte déle, než hubice vychladne. Jakmile hubice vychladne, zkuste přístroj znovu zapnout.
Chyba i4
Chyba i4 znamená, že je hubice ucpaná. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Hubici vyčistěte podle pokynů v návodu k použití. Poté zkontrolujte trubici tak, že ji vyjmete z hlavního těla přístroje. Odstraňte předmět v hubici nebo trubici a přístroj znovu spusťte.
Chyba i5
Chyba i5 znamená, že v průchodu vzduchu uvízl cizí předmět. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý. Vyčistěte hubici podle pokynů v návodu k použití a zkontrolujte trubici jejím vyjmutím z hlavního těla přístroje. Odstraňte předmět v hubici nebo trubici a přístroj znovu spusťte.
Chyba i6
Chyba i6 znamená, že není vyjmutý adaptér. Před zahájením provozu přístroje vyjměte adaptér.
Chyba i7
Chyba i7 znamená, že je použit nesprávný adaptér. K nabíjení přístroje používejte pouze originální adaptér.
chyba i8
Pokud se na vašem zařízení objeví chybový kód i8, znamená to, že je znečištěný filtr. Tento problém vyřešíte vyčištěním filtru podle instrukcí v uživatelské příručce (obr. 9–16) nebo se podívejte na video níže
Pokud se vám bude chybová zpráva i8 zobrazovat i poté, co filtr vyčistíte, zkuste ho vyměnit. Pro optimální funkci se doporučuje filtr vyměnit co 6 měsíců.
Pokud se vám bude chybová zpráva i8 zobrazovat i poté, co filtr vyčistíte, vyzkoušejte následující řešení:
Chyba E1 (nebo 13)
Chyba E1 (může vypadat jako 13, pokud se podíváte na displej vzhůru nohama) znamená, že bezdrátový vysavač Philips SpeedPro Max byl používán, skladován nebo nabíjen při teplotě nižší než 5 °C nebo vyšší než 40 °C. Odpojte vysavač od nabíječky a přeneste jej do místnosti s teplotou v rozmezí 5 °C až 40 °C (41 až 104 °F). Vyčkejte několik minut, než se teplota uvnitř přístroje vyrovná s okolním prostředím, a poté jej zkuste zapnout znovu. Pokud chybový kód nezmizí, obraťte se na nás pro další pomoc na adrese http://www.philips.com/support.
Chyba E4 (nebo h3)
Chyba E4 (může vypadat jako h3, pokud se podíváte na displej vzhůru nohama) znamená, že je zablokován rotační kartáč vašeho bezdrátového vysavače Philips SpeedPro Max.
Chcete-li tento problém vyřešit, vypněte přístroj, zkontrolujte rotační kartáč a odstraňte veškeré nečistoty, jako jsou vlasy, špína a prach. Můžete postupovat dle následujících kroků:
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC8055/01, XC8057/01, XC8349/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
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