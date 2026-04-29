Jak vyčistit bezdrátový vysavač Philips řady 5000

Postup čištění nádoby na prach, filtru, kartáče a nádržky na vodu vysavače Philips SpeedPro (Aqua) řady 5000 naleznete v níže uvedených částech.
Nádoba na prach Nezapomeňte nádobu na prach vyprázdnit po každém použití nebo jakmile prach dosáhne označení MAX (obrázek A1).Chcete-li vyčistit nádobu na prach svého bezdrátového vysavače Philips, stačí postupovat podle níže uvedených kroků:
Vypněte přístroj (obrázek A2).
Držte spotřebič pod úhlem 45 stupňů, jak je znázorněno na obrázku A3. Vyjměte nádobu na prach stisknutím uvolňovacího tlačítka, které se nachází ve spodní části nádoby.
Tip: Vyjměte nádobu na prach a zároveň udržujte spotřebič ve svislé poloze, abyste zabránili rozsypání nečistot (obrázek A4).
Přidržte dva modré kruhy s důlky na boku barevné části a zvedněte ji z nádoby na prach (obrázek A5).
Vyprázdněte nashromážděný prach v nádobě na prach nad odpadkovým košem (obrázek 6).
Vložte cyklon zpět do nádoby na prach a ujistěte se, že jsou obě části zarovnány (obrázek A7).
Nasaďte zpět nádobu na prach tak, že nejprve zarovnáte stranu s filtrem a teprve poté ji sklopíte na místo (obrázek A8).
Filtr Aby váš bezdrátový vysavač Philips fungoval co nejlépe, nezapomeňte pravidelně čistit filtr. Stačí se řídit tímto postupem:
Zvedněte filtr a vyjměte jej z nádoby na prach (obrázek B1).
Oddělte omyvatelný pěnový filtr od plastového pouzdra filtru (obrázek B2).
Oklepejte pěnový filtr a pouzdro nad odpadkovým košem, čímž je vyčistíte (obrázek B3).K důkladnému vyčištění pouzdra filtru pomůže, když jej vyklepete nad odpadkovým košem, dokud se z něj nepřestane sypat prach.
Opláchněte pěnový filtr pod tekoucí vodou a ždímejte jej, dokud z něj nezačne vytékat čistá voda (obrázek B4). Pamatujte, že pouzdro filtru by se omývat nemělo.
Poznámka: pro dosažení nejlepšího výsledku čištění nechte tekoucí vodu protékat filtrem se znečištěnou stranou směřující dolů, čímž dojde k vyplavení i hluboko usazeného prachu.
Vyčkejte 24 hodin, dokud nebude pěnový filtr úplně suchý (obrázek B5).
Poznámka: Pěnový filtr nesušte na přímém slunci, na radiátoru nebo v sušičce.
Za účelem důkladné údržby vyčistěte nádobu na prach a barevný díl pod
tekoucí vodou nebo v teplé mýdlové vodě (obrázek B6) a poté je otřete do sucha (obrázek 8).
Jednotlivé díly přístroje znovu sestavte (obrázky B7–10).Při zpětném nasazování nádoby na prach nejprve zarovnejte stranu s filtrem a teprve poté ji upevněte na místo (obrázek B10).
Poznámka: Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme čistit filtr vysavače každý měsíc a každých 6 měsíců filtr vyměnit (příslušenství číslo XV1651). Kartáč Váš bezdrátový vysavač Philips má uvnitř hubice umístěný rotační kartáč. U tohoto kartáče může docházet k zanesení chlupy či vlasy, a proto vyžaduje pravidelnou údržbu. Při čištění kartáče postupujte podle níže uvedených kroků:
Vypněte přístroj (obrázek C1).
Jednou rukou podržte tlačítko na boku hubice a druhou rukou vyjměte kartáč. (obrázek C2).
Rukou odstraňte veškeré viditelné nečistoty. Odstřihněte či jinak odstraňte z kartáče všechny namotané vlasy (obrázek C3).
Sejměte boční kryt (obrázek B4) a odstraňte vlasy mezi kartáčem a krytem (obrázek C5).
Kartáč vložte zpět na místo. Vysavač je nyní připraven k použití (obrázky C6–8).Při opětovné montáži kartáče jej správně zarovnejte tak, že nejprve nasadíte jednu stranu a teprve poté zacvaknete druhou stranu.
Poznámka: Nezapomeňte zkontrolovat a odstranit nečistoty kolem koleček hubice. Nádržka na vodu Chcete-li udržet nádržku na vodu v dobrém stavu, doporučujeme po každém použití dodržovat tyto jednoduché kroky pro čištění a sušení:
Vyjměte hadřík z nádržky na vodu (obrázek D1).
Vyprázdněte nádržku na vodu (obrázek D2).
Nádržku na vodu naplňte vodou a zatřepejte s ní, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku (obrázky D3 a D4).
Z nádržky vylijte vodu a nechte ji otevřenou, aby vyschla. Dbejte na to, abyste během skladování neztratili víčko nádržky (obrázky D5 a D6).
Hadřík opláchněte nebo vyperte v pračce.
Hadřík doporučujeme měnit každých 6 měsíců (příslušenství číslo XV1630).
Nádoba na prach Chcete-li vyčistit nádobu na prach svého bezdrátového vysavače Philips, stačí postupovat podle níže uvedených kroků:
Vypněte zařízení.
Stisknutím tlačítka a následným sejmutím víka uvolněte nádobu na prach (obrázky A1–2).
Nádobu na prach vyprázdněte do odpadkového koše (obrázek A3).Ujistěte se, že jste z cyklonu (barevné části v nádobě na prach) rovněž odstranili veškeré chlupy a jiné uvízlé nečistoty.
Vyjměte filtr z nádoby na prach (obrázek A4).
Vyčistěte vnitřek nádoby na prach vodou nebo navlhčeným hadříkem (obrázky A5–6). Poznámka: Nemyjte nádobu na prach v myčce.
Jakmile je nádoba zcela suchá, vložte zpět filtr a následně i samotnou nádobu (obrázky A7–9).
Filtry Aby váš bezdrátový vysavač Philips SpeedPro fungoval co nejlépe, je nutné pravidelně čistit filtr. Existují dva různé typy filtrů a oba na váš přístroj pasují. Zjistěte, který filtr v přístroji máte, a poté postupujte podle jednoduchých pokynů níže.
Filtr typu 1:
Sejměte nádobu na prach (obrázek 1).
Vyjměte filtr (obrázek 2).
Filtr vyklepejte, čímž uvolníte nečistoty (obrázek 3).
Filtr uchopte mřížkou směrem vzhůru a poté jej omyjte (obrázek 4).
Filtr položte mřížkou směrem vzhůru a nechte jej takto po dobu 24 hodin vyschnout (obrázek 5).
Filtr vložte zpět do nádoby na prach a poté nádobu připevněte k přístroji (obrázek 6).Vysavač nyní můžete opět používat.
Filtr typu 2:
Sejměte nádobu na prach (obrázek 1).
Vyjměte pouzdro filtru a poté i samotný filtr (obrázky 2–3).
Oba filtry vyklepejte, čímž uvolníte nečistoty (obrázek 4).
Pěnový filtr opláchněte pod tekoucí vodou (obrázek 5). Poznámka: Pouzdro filtru neoplachujte pod tekoucí vodou.
Před umístěním pěnového filtru zpět do přístroje se ujistěte, že je filtr zcela suchý (obrázky 6–8). Vysavač nyní můžete opět používat.
Poznámka: Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme čistit filtr vysavače každý měsíc a každých 6 měsíců filtr vyměnit (příslušenství číslo FC8009/01). Kartáč Váš bezdrátový vysavač Philips SpeedPro Max má uvnitř hubice umístěný rotační kartáč. U tohoto kartáče může docházet k zanesení chlupy či vlasy, a proto vyžaduje pravidelnou údržbu. Postupujte podle níže uvedeného návodu. Další informace naleznete vevideu:
Pomocí tlačítka uvolnění vyjměte kartáč (obrázky B1–2).