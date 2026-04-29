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Jak vyčistit bezdrátový vysavač Philips řady 5000

Postup čištění nádoby na prach, filtru, kartáče a nádržky na vodu vysavače Philips SpeedPro (Aqua) řady 5000 naleznete v níže uvedených částech.
 

Vysavače 5000 Series

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC5041/01 , XC5043/01 , XC5141/01 .

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