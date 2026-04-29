VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Jak vyčistit bezdrátový vysavač Philips řady 8000

Postup čištění nádoby na prach, filtru, kartáče a nádržky na vodu bezdrátového vysavače Philips řady 8000 naleznete v níže uvedených částech. Název modelu vysavače naleznete na jeho nástavci či se podívejte na níže uvedený obrázek.
 

Modely řady 8000

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC8055/01 , XC8057/01 , XC8349/01 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory