Jak vyčistit bezdrátový vysavač Philips řady 8000

Postup čištění nádoby na prach, filtru, kartáče a nádržky na vodu bezdrátového vysavače Philips řady 8000 naleznete v níže uvedených částech. Název modelu vysavače naleznete na jeho nástavci či se podívejte na níže uvedený obrázek.
Nádoba na prach Chcete-li vyčistit nádobu na prach svého bezdrátového vysavače Philips, stačí postupovat podle níže uvedených kroků:
Přístroj vypněte (obrázek 1).
Přístroj uchopte v úhlu 45 stupňů a poté stisknutím tlačítka uvolnění vyjměte nádobu (obrázek 2).
Zvedněte barevnou část, čímž získáte přístup k nádobě (obrázek 3).
Tip:
pokud je obtížné tuto část z nádoby vyjmout, poklepejte rukou kolem nádoby, čímž se barevná část částečně uvolní.
Vyjmutí je nejjednodušší, pokud ruku, která drží nádobu, umístíte na její dno a následně druhou rukou zvednete barevnou část.
Vyprázdněte nádobu na prach (obrázek 4).
Nádobu na prach opláchněte pod tekoucí vodou. Vyhněte se čištění v myčce (obrázek 5).
Před umístěním nádoby na prach zpět na její místo se ujistěte, že je zcela suchá (obrázky 6–7).
Než nádobu upevníte na své místo, ujistěte se, že je vyčnívající část nádoby zarovnána s přístrojem. Podrobné pokyny naleznete ve videu přiloženém níže.
Filtr Aby váš bezdrátový vysavač Philips fungoval co nejlépe, nezapomeňte pravidelně čistit filtr. Stačí se řídit tímto postupem:
Otočením proti směru hodinových ručiček vyjměte pouzdro filtru z barevné části (obrázek 8).
Z pouzdra filtru vyjměte omyvatelný pěnový filtr (obrázek 9).
Vyčistěte oba díly tak, že je vyklepáte nad odpadkovým košem (obrázek 10).
Opláchněte pěnový filtr (obrázek 11) a ždímejte jej, dokud z něj nezačne vytékat čistá voda (obrázek 12). Pamatujte, že pouzdro filtru by se omývat nemělo.
Poznámka: pro dosažení nejlepšího výsledku čištění nechte tekoucí vodu protékat filtrem s uzávěrem směřujícím dolů, čímž dojde k vyplavení i hluboko usazeného prachu.
Filtr nechte po dobu 24 hodin vyschnout (obrázek 13).
Jednotlivé díly přístroje znovu sestavte (obrázky 14–16).
Než nádobu upevníte na své místo, ujistěte se, že je vyčnívající část nádoby zarovnána s přístrojem.
Podrobné pokyny naleznete ve videu přiloženém níže.
Poznámka: Čištění filtru vám vysavač automaticky připomene zobrazením informačního kódu i8, po němž následuje QR kód pro objednání nového filtru (příslušenství číslo XV1681). Když se na displeji přístroje zobrazí kód i8, stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka napájení) si můžete zobrazit animaci čištění, včetně pokynů krok za krokem o tom, jak filtr vyčistit. Filtr doporučujeme vyměnit, pokud se kód i8 zobrazuje i po jeho vyčištění, nebo alespoň každých 6 měsíců, abyste přístroji zajistili maximální výkon. Nádoba na prach není k přístroji správně připevněna Pokud není k přístroji nádoba na prach správně připevněna, může docházet k problémům se sacím výkonem. Ujistěte se, že je nádoba na prach správně připevněna. Nejprve s přístrojem zarovnejte horní stranu nádoby a teprve poté ji upevněte na své místo. (postup rovněž naleznete ve videu níže, a to v čase 1:11–1:15).
Kartáč Váš bezdrátový vysavač Philips má uvnitř hubice umístěný rotační kartáč. U tohoto kartáče může docházet k zanesení chlupy či vlasy, a proto vyžaduje pravidelnou údržbu. Při čištění kartáče postupujte podle níže uvedeného návodu. Další informace naleznete ve videu:
Nádoba na prach Postupujte podle níže uvedeného návodu. Další informace naleznete ve videu:
Vypněte zařízení.
Vyjměte nádobu stisknutím tlačítka uvolnění umístěného na ručním vysavači hned vedle nádoby na prach (obrázek A1).
Sejměte víko a nádobu na prach vyprázdněte (obrázky A2–A3). Ujistěte se, že jste z cyklonu rovněž odstranili veškeré chlupy a jiné uvízlé nečistoty.
Vyjměte filtr a vyčistěte vnitřek nádoby na prach vodou nebo navlhčeným hadříkem (obrázky A5–A6). Vyhněte se čištění v myčce.
Před umístěním nádoby na prach zpět na její místo se ujistěte, že je zcela suchá. (obrázky A6–A7).
Filtr Aby váš bezdrátový vysavač Philips SpeedPro Max fungoval co nejlépe, je nutné pravidelně čistit filtr. Stačí se řídit tímto postupem:
Vyjměte nádobu stisknutím tlačítka umístěného na ručním vysavači hned vedle nádoby na prach (obrázek B2).
Vyjměte pouzdro filtru z prachové nádoby a následně z pouzdra filtru vyjměte omyvatelný pěnový filtr (obrázky B3–B4).
Pěnový filtr vyklepejte nad odpadkovým košem, čímž uvolníte nečistoty, a poté pěnový filtr opláchněte pod tekoucí vodou (obrázek B5)
Filtr ždímejte, dokud z něj nezačne vytékat čistá voda (obrázky B6–B7).
Pamatujte, že pouzdro filtru by se omývat nemělo. Stačí jej pouze vyklepat nad odpadkovým košem (obrázek B8).
Filtr nechte po dobu 24 hodin vyschnout (obrázek B9).
Jednotlivé díly přístroje znovu sestavte (obrázek B10).
Více informací naleznete ve videu níže. Poznámka:
Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme čistit filtr vysavače každý měsíc a každých 6 měsíců filtr vyměnit.
Kartáč Váš bezdrátový vysavač Philips SpeedPro Max má uvnitř hubice umístěný rotační kartáč. U tohoto kartáče může docházet k zanesení chlupy či vlasy, a proto vyžaduje pravidelnou údržbu. Postupujte podle níže uvedeného návodu. Další informace naleznete ve videu:
Pomocí tlačítka uvolnění vyjměte kartáč a sejměte boční kryt (obrázky A1–A3)
Rukou či za pomoci nůžek odstraňte veškeré chuchvalce (obrázek A4).
Nasaďte boční kryt zpět tak, že na něj zatlačíte, dokud neuslyšíte cvaknutí, a poté nacvakněte kartáč zpět na místo (obrázky A5–A7). Vysavač nyní můžete opět používat.
Nádržka na vodu Po každém použití doporučujeme nádržku Aqua vyčistit a vysušit. Stačí postupovat podle těchto několika jednoduchých kroků:
Vyjměte hadřík z nádržky na vodu (obrázek B1).
Vyprázdněte nádržku na vodu (obrázek B2).
Nádržku na vodu opláchněte pod tekoucí vodou a jemně s ní zatřepejte (obrázek B3–B5).
Nádržku na vodu vyprázdněte a nechte ji vyschnout (obrázek B6–B8).
Hadřík opláchněte nebo vyperte v pračce (obrázek B9).
Tip: (XC8347 a XC8349): každé tři měsíce nebo v případě poklesu výkonu vyčistěte také boční kanálky hubice Aqua. Stačí boční kanálky otevřít a následně odstranit veškeré nečistoty.