Můj robotický vysavač Philips HomeRun neuklízí správně

Následující informace se týkají modelů řady 3000.
- Podívejte se, zda nádoba na prach není plná a v případě potřeby ji vyprázdněte.
- Vyčistěte filtr vzduchu v nádobě na prach a ujistěte se, že je filtr do nádoby správně umístěn.
- Podívejte se, zda se v kartáčích něco nezachytilo a ujistěte se, že jsou hlavní i vedlejší kartáče čisté a bez chlupů a nečistot.
- Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit omyvatelnou vytírací podložku. Pokud je podložka příliš opotřebovaná, nebude vytírat efektivně a je potřeba ji vyměnit. Novou podložku zakoupíte v aplikaci (hlavní nabídka > najít příslušenství > Náhradní sada pro podložku XV1430) nebo na webových stránkách Philips.
- Zkontrolujte, zda není nádržka na vodu prázdná nebo zda nepotřebuje doplnit.
Níže se podívejte na video, které vám podle modelu robota ukáže údržbu krok za krokem.
Pokud výše zmíněná řešení nepomohla problém vyřešit, kontaktujte nás a my vám zajistíme další pomoc.