Můj robotický vysavač Philips HomeRun se automaticky nevyprazdňuje

Modely Philips HomeRun XU7100, XU5100 XU3100, XU3110 a XU2100 jsou vybaveny stanicí automatického vyprazdňování. Po úklidu se nádoba na prach automaticky vyprázdní do jednorázového sáčku ve stanici automatického vyprazdňování.
Chcete-li zajistit, že u robota dojde k automatickému vyprázdnění nádoby na prach do jednorázového sáčku:
- Ověřte, že je stanice připojena do zásuvky.
- Ujistěte se, že je jednorázový sáček na prach správně nainstalován. Tip: Podívejte se na video o používání stanice automatického vyprazdňování u vašeho modelu robota, které naleznete níže.
- Zkontrolujte, že sáček na prach není plný.
- Zkontrolujte, že je víko stanice zavřené.
- V aplikaci HomeRun vypněte tichý režim nebo režim Nerušit.
- Zkontrolujte, zda není vstup stanice automatického vyprazdňování zablokován.
Poznámka pro model XU7100
- Automatické vyprazdňování se nespustí, pokud robota přesunete zpět do stanice ručně.
- Automatické vyprazdňování se spustí pouze v případě, že se robot do stanice vrátí automaticky.
Poznámka pro model XU5100
- Samočištění se spustí, když ručně vrátíte robota do stanice a když se robot vrátí do stanice automaticky.
- Chcete-li ručně spustit automatické samočištění, otevřete aplikaci Philips HomeRun a vyberte svého robota ze seznamu „Moji roboti“. Poté klikněte na tlačítko „Stanice“ na domovské stránce a vyberte možnost „Spustit samočištění“.
Chcete-li začít s automatickým vyprazdňováním po umístění robota ručně zpět do stanice, otevřete aplikaci Philips HomeRun a zvolte v seznamu „moji roboti“ svého robota. Poté klikněte na tlačítko hlavní nabídky v horním levém rohu a zvolte možnost „Nastavení automatického vyprazdňování“. Zde klikněte na tlačítko „Vyprázdněte nádobu na prach“.
Upozorňujeme, že automatické vyprazdňování lze provádět pouze jednou za 10 minut, aby se zabránilo přehřátí motoru.
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