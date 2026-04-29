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Podpora Philips

Můj robotický vysavač Philips HomeRun se automaticky nevyprazdňuje

Pokud se váš robot na vysávání a stírání Philips HomeRun (modely XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 a X2100) po dokončení úklidu a návratu do stanice automaticky nevyprázdní, vyhledejte možné příčiny a řešení níže.

modely stanic automatického vyprazdňování

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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