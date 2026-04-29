Můj robotický vysavač Philips HomeRun se nepřipojí k aplikaci Philips HomeRun
Pokud váš robot na vysávání a vytírání Philips HomeRun nelze připojit k aplikaci Philips HomeRun, připojte si článek níže a nalezněte možné příčiny a řešení.
S aplikací Philips HomeRun spárujete robota tak, že klepnete na tlačítko „Přidat robota“ a budete postupovat podle pokynů. Pokud se párování nezdaří, postupujte podle následujících kroků, které mohou problém vyřešit:
Poznámka: Pokud vaše síť Wi-Fi podporuje pásmo 2,4 GHz i 5 GHz, doporučujeme vybrat pro lepší signál pásmo 2,4 GHz.
Zkontrolujte, že je robot zapnutý Zkontrolujte, že je robot plně nabitý, stanice je zapojená do zásuvky a robot je zapnutý.
Zkontrolujte heslo k síti Wi-F Ujistěte se, že jste v aplikaci zadali správné heslo k domácí síti Wi-Fi.
Vyberte správný model robota Při přidávání robota do aplikace vyberte správný model.
Se stanicí automatického vyprazdňování: XU7100, XU5100, XU3110 nebo XU3100
Bez stanice automatického vyprazdňování: XU7000, XU5000, XU3000 nebo XU2000
S dokovací stanicí: XU6500
Zkontrolujte, zda je robot v režimu nastavení Wi-Fi Aby bylo párování s aplikací úspěšné, musí být robot v režimu nastavení Wi-Fi. Vypínač a tlačítko Domů na robotovi ukazují, že je režim nastavení sítě Wi-Fi aktivován. Chcete-li robota přepnout do režimu nastavení sítě Wi-Fi, stiskněte společně vypínač a tlačítko Domů po dobu tří sekund. Kontrolky v tlačítkách budou oranžově blikat, čímž vám oznamují, že jsou v režimu nastavení sítě Wi-Fi (viz obrázek níže).
Ujistěte se, že vaše domácí síť Wi-Fi funguje správně Zkontrolujte své připojení k internetu. Pokud je vaše připojení pomalé, vypněte a zapněte router.
Umístěte stanici blíže ke směrovači Nabíjecí stanice robota by měla být umístěna na místě s dobrým pokrytím Wi-Fi. Abyste získali silnější signál Wi-Fi, umístěte stanici blíže k routeru.
Nejnovější verze aplikace Philips HomeRun Přejděte do obchodu s aplikacemi a zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi aplikace Philips Homerun a zda je k dispozici aktualizace.
Podívejte se na naše videa níže, v závislosti na modelu, kde najdete pokyny krok za krokem, jak robota připojit k aplikaci.
Pokud řešení výše s problémem nepomohou, obraťte se na nás a zajistíme vám další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XU5100/20, XU5100/10, XU5000/20. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›