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Můj robotický vysavač Philips HomeRun se nepřipojí k aplikaci Philips HomeRun

Pokud váš robot na vysávání a vytírání Philips HomeRun nelze připojit k aplikaci Philips HomeRun, připojte si článek níže a nalezněte možné příčiny a řešení. 

modely homerun

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XU5100/20, XU5100/10, XU5000/20. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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