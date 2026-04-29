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Rodičovská jednotka chůvičky s připojením Philips Avent nepřehrává zvuk

Pokud rodičovská jednotka nepřehrává zvuk, postupujte podle následujících tipů, které pomohou problém vyřešit:

  • Pokud se přenáší zvuk z dětské jednotky, na rodičovské jednotce budou svítit zvukové kontrolky, které reagují na zvuk. Zkontrolujte, že kontrolka pro připojení i rodičovská jednotka jsou zapnuté.
  • Je možné, že rodičovská jednotka má vypnutý zvuk nebo má úroveň zvuku příliš nízko. Zapněte zvuk na rodičovské jednotce stisknutím kulatého tlačítka a zvýšením hlasitosti.
  • Je možné, že úroveň citlivosti v rodičovském nastavení je příliš nízká. Zvyšte úroveň citlivosti v rodičovském nastavení. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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