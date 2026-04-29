Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
V následujícím článku naleznete informace o tom, jak najít model své fritézy Philips Airfryer v aplikaci HomeID.
Aplikace HomeID ukazuje číslo modelu zařízení zkrácené jako „x“. Například pokud vlastníte model Philips Airfryer HD9650, v aplikaci zvolíte číslo HD965x.
Pokud model vašeho zařízení nenajdete na seznamu, znamená to, že tato fritéza Airfryer nezačala prodej ve vaší zemi. V takovém případě kontaktujte poprodejní službu, která vám pomůže s dalším postupem.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:NA565/02 , NA462/70 , NA551/00 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›