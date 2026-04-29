Moje dětská chůvička s připojením Philips Avent ztrácí připojení

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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Jak bezpečně jsou ukládána a přenášena data na dětské chůvičce s připojením Philips Avent?
Jaké kroky musím provést, než zlikviduji chůvičku s připojením Philips Avent?
Má rodičovská jednotka režim spánku?
Jak změním nastavení citlivosti zvuku a pohybu?
Jak připojím své zařízení k aplikaci Philips Avent Baby Monitor+?
Jak resetuji dětskou nebo rodičovskou jednotku dětské chůvičky s připojením Philips Avent?