VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Moje dětská chůvička s připojením Philips Avent ztrácí připojení

Pokud rodičovská a dětská jednotka ztratí připojení, postavte obě jednotky blízko k sobě a počkejte až minutu, než se znovu připojí. Když jsou jednotky u sebe, rodičovskou jednotku ztlumte.

Pokud se po jedné minutě jednotky nepřipojí, postupujte podle následujících kroků:

  1. Na dětské jednotce stiskněte na 3 sekundy zároveň tlačítko nočního osvětlení a tlačítko přehrávání uklidňujících zvuků. Noční osvětlení začne blikat.
  2. Na rodičovské jednotce stiskněte na 10 sekund zároveň tlačítko režimu a tlačítko nabídky.
  3. Na obrazovce rodičovské jednotky se objeví kód QR. Dětskou jednotku přidržte přibližně 20 cm od obrazovky tak, aby kamera mohla snímat kód QR.
  4. Jakmile bude kód naskenován, dětská jednotka zahraje melodii, čímž oznámí úspěšné spárování. Za 10 až 20 sekund začne streamování obrazu na rodičovské jednotce.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD923/26 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory