Můj bezdrátový vysavač Philips AquaTrio zobrazuje chybový kód

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Pokud chcete zjistit, co znamená chyba, ikona nebo informační kód na displeji vysavače AquaTrio řady 7000 či 9000 a jak problém vyřešit, přečtěte si informace v našem článku.
Viz obrázek níže.
Prohlédněte si obrázek níže, abyste rozpoznali ikony chyb a informační kódy.
Chybové kódy:
E1
Chybový kód E1 znamená, že došlo k systémové chybě přístroje. Abyste problém vyřešili, odpojte přístroj od adaptéru a znovu ho k němu připojte. Poté přístroj restartujte. Pokud řešení nefunguje, odneste přístroj do servisního střediska společnosti Philips nebo nás kontaktujte.
E2
Chybový kód E2 (který může vzhůru nohama vypadat jako 53) znamená, že teplota v místnosti, kde se přístroj používá, skladuje nebo nabíjí, je příliš nízká. Ujistěte se, že teplota v místnosti je vyšší než 5 °C. Jestliže je přístroj používán a skladován při správné teplotě a chybový kód se na něm zobrazuje i nadále, kontaktujte nás.
E3
Chybový kód E3 znamená, že teplota v místnosti, kde se přístroj používá, skladuje nebo nabíjí, je příliš vysoká. Ujistěte se, že teplota v místnosti je nižší než 35 °C. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám (v blízkosti horkých sporáků, mikrovlnných trub nebo indukčních vařičů). Jestliže je přístroj používán a skladován při správné teplotě a chybový kód se na něm zobrazuje i nadále, kontaktujte nás.
Informační kódy:
i1
Informační kód i1 znamená, že nádržka na špinavou vodu vysavače Philips řady 7000 je plná. Nádržku vyprázdněte.
i3
Informační kód i3 (který může vzhůru nohama vypadat jako !E) znamená, že hubice AquaSpin vysavače Philips řady 7000 je zaseknutá. Jedná se o bezpečnostní vypnutí. Ujistěte se, že v hubici není zaseknutý předmět, jako například kabel či hračka. Zkontrolujte také kartáče, ložiska, součástky motoru a krytky a odstraňte z nich vlasy a jiné překážky. Pokud jste žádnou překážku nenašli, přístroj vypněte a zapněte, čímž by se mohl problém vyřešit.
i5
Informační kód i5 (který může vzhůru nohama vypadat jako !2) znamená, že otvory pro vstup vzduchu vysavače Philips řady 7000 jsou zablokovány. Tzv. otvory pro vstup vzduchu se nacházejí v hubici. Zkontrolujte, zda v nich nejsou překážky a případně je odstraňte. Pokud se tím problém nevyřeší, zkontrolujte celý vzduchový průchod a pokud naleznete překážky zde, odstraňte je. To se týká hubice, trubice a mokrého filtru.
i6
Informační kód i6 (který může vzhůru nohama vypadat jako !9) znamená, že je potřeba vysavač Philips řady 7000 vypojit ze zásuvky, aby fungoval. Přístroj do zásuvky zapojujte pouze v případě, že probíhá režim AUTOCLEAN či když přístroj nabíjíte.
i7
Informační kód i7 znamená, že je k vysavači Philips řady 7000 připojena nesprávná nabíječka. Přístroj lze nabíjet pouze pomocí dodávaného adaptéru. Používejte pouze 34V adaptér S036-1A340100HE. Příslušné číslo adaptéru naleznete přímo na adaptéru. Náhradní adaptér naleznete pod číslem XV1793.
AUTOCLEAN
Ikona „AUTOCLEAN“ na displeji znamená, že ve vysavači Philips řady 7000 právě probíhá proces AUTOCLEAN.
Náhradní kartáč
Ikona „Náhradní kartáč“ na displeji znamená, že váš vysavač Philips řady 7000 vyžaduje výměnu kartáčů v hubici AquaSpin. Náhradní kartáče z mikrovlákna naleznete pod číslem XV1793 na našich webových stránkách.
E1
Chybový kód E1 znamená, že došlo k systémové chybě přístroje. Abyste chybu vyřešili, vyzkoušejte jednu nebo obě následující možnosti:
Prohlédněte si obrázek níže, abyste rozpoznali ikony informačních kódů.
i1
Informační kód i1 znamená, že nádržka na špinavou vodu vysavače Philips řady 9000 je plná. Vyprázdněte ji.
i2
Informační kód i2 znamená, že hubice AquaSpin není (správně) nasazená. Připojte hubici AquaSpin.
i3
Informační kód i3 znamená, že hubice AquaSpin vysavače Philips řady 9000 je zaseknutá. Jedná se o bezpečnostní vypnutí. Ujistěte se, že v hubici není zaseknutý předmět, jako například kabel či hračka. Zkontrolujte také kartáče, ložiska, součástky motoru a krytky a odstraňte z nich vlasy a jiné překážky. Pokud jste žádnou překážku nenalezli, přístroj vypněte a zapněte, čímž by mohl být problém vyřešen.
i4
Informační kód i4 znamená, že LED hubice vysavače je zaseknutá. Jedná se o bezpečnostní vypnutí pro případ, že se v hubici zasekne jakýkoli objekt (například kabel či hračka). Zkontrolujte rotační kartáč a zbytek hubice a odstraňte z nich vlasy a jiné překážky. Pokud jste žádnou překážku nenašli, přístroj vypněte a zapněte, tím by se mohl problém vyřešit. Podívejte se na naše video, kde naleznete podrobné pokyny o tom, jak u vašeho přístroje vyčistit kartáče:
i5
Informační kód i5 znamená, že otvory pro vstup vzduchu vysavače Philips řady 9000 jsou zablokovány. Tzv. otvory pro vstup vzduchu se nacházejí v hubici. Zkontrolujte, zda v nich nejsou překážky a případně je odstraňte. Pokud se tím problém nevyřeší, zkontrolujte celý vzduchový průchod a pokud naleznete překážky zde, odstraňte je. V nastavení Pouze vysávání se to týká hubice, trubice, filtru, vírového odlučovače, štěrbinové hubice a kartáče Mini Turbo. V nastavení Vysávání a vytírání se to týká hubice, trubice a mokrého filtru.
i6
Informační kód i6 (který může vzhůru nohama vypadat jako !9) znamená, že je potřeba vysavač Philips řady 9000 vypojit ze zásuvky, aby fungoval. Přístroj do zásuvky zapojujte pouze v případě, že probíhá režim AUTOCLEAN či když přístroj nabíjíte.
i7
Informační kód i7 znamená, že je k vysavači Philips řady 7000 připojena nesprávná nabíječka. Přístroj lze nabíjet pouze pomocí dodávaného adaptéru. Používejte pouze 34V adaptér S036-1A340100HE. Příslušné číslo adaptéru naleznete přímo na adaptéru. Náhradní adaptér naleznete pod číslem XV1793.
Informační kód i10 znamená, že v přístroji není vložena baterie. Ujistěte se, že je baterie v přístroji správně vložena. Další pokyny naleznete ve videu níže:
AUTOCLEAN
Ikona „AUTOCLEAN“ na displeji znamená, že ve vysavači Philips řady 9000 právě probíhá proces automatického čištění.
Náhradní kartáč
Ikona „Náhradní kartáč“ na displeji znamená, že váš vysavač Philips řady 9000 vyžaduje výměnu kartáčů v hubici AquaSpin. Náhradní kartáče z mikrovlákna naleznete pod číslem XV1793 na našich webových stránkách.
Čištění filtru
Ikona „Čištění filtru“ na displeji znamená, že váš vysavač Philips řady 9000 v nastavení Pouze pro vysávání vyžaduje vyčištění filtru.
Pokyny k vyčištění filtru naleznete ve videu níže.
Výměna filtru
Ikona „Výměna filtru“ na displeji znamená, že váš vysavač Philips řady 9000 v nastavení Pouze pro vysávání vyžaduje výměnu filtru. Náhradní filtry naleznete pod číslem XV1791 na našich webových stránkách.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 .
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