Mému vysavači Philips AquaTrio se příliš rychle vybíjí baterie.

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Pokud se baterie vysavače Philips AquaTrio 7000 nebo 9000 vybíjí příliš rychle, přečtěte si níže uvedené rady pro řešení potíží, s pomocí kterých tento problém snadno vyřešíte sami.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01, XW9383/01, XW9385/01.
Mohu vyměnit baterii ve svém bezdrátovém vysavači Philips AquaTrio?
Kdy je potřeba vyměnit kartáče a filtry vysavače AquaTrio?
Mohu vysavač Philips AquaTrio používat na všechny druhy podlah, koberce a běhouny?
Jaký typ vody lze používat ve vysavači Philips AquaTrio?
Lze mýt nádržky na vodu vysavače Philips AquaTrio v myčce?
Jak mám sestavit vysavač Philips AquaTrio?
Je příslušenství mého vysavače Philips kompatibilní s ostatními modely?
Jak dlouho mám nabíjet bezdrátový vysavač Philips?
Kde se nachází číslo modelu a sériové číslo na vysavači Philips?
Jak vyčistit vysavač Philips AquaTrio po použití