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Mému vysavači Philips AquaTrio se příliš rychle vybíjí baterie.

Pokud se baterie vysavače Philips AquaTrio 7000 nebo 9000 vybíjí příliš rychle, přečtěte si níže uvedené rady pro řešení potíží, s pomocí kterých tento problém snadno vyřešíte sami.

aquatrio 7000 a 9000

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01, XW9383/01, XW9385/01.

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