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Zařízení OneBlade 360 Connected se nechce spárovat s telefonem

Pokud OneBlade 360 s připojením* nelze spárovat s mobilním zařízením, tipy uvedené níže vám mohou pomoci najít řešení.

Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli je problém vyřešený.

*Upozorňujeme, že tyto informace se týkají pouze modelu OneBlade 360 s připojením. Uživatelé jiných modelů OneBlade mohou manuálně přidat zařízení do profilu aplikace OneBlade, ale nemohou se připojit pomocí Bluetooth.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4631/65 , QP4530/30 .

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