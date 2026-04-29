Zařízení OneBlade 360 Connected se nechce spárovat s telefonem
Pokud OneBlade 360 s připojením* nelze spárovat s mobilním zařízením, tipy uvedené níže vám mohou pomoci najít řešení.
Doporučujeme, abyste postupovali podle následujících kroků v pořadí, které naleznete níže. Mezi jednotlivými kroky zkontrolujte, jestli je problém vyřešený.
*Upozorňujeme, že tyto informace se týkají pouze modelu OneBlade 360 s připojením. Uživatelé jiných modelů OneBlade mohou manuálně přidat zařízení do profilu aplikace OneBlade, ale nemohou se připojit pomocí Bluetooth.
Aby se podařilo strojek OneBlade připojit, musí se nacházet v blízkosti mobilního zařízení. Ujistěte se, že se strojek OneBlade nenachází dál než 3 metry od mobilního zařízení a že mezi strojem a zařízením nejsou zdi nebo pevné objekty.
Aby se podařilo strojek OneBlade připojit, je v mobilním zařízení vyžadována funkce Bluetooth verze 4.1 nebo vyšší. Ujistěte se, že je vaše zařízení aktuální. Pokud je nainstalována správná verze, vypněte a znovu zapněte funkci Bluetooth a teprve poté zkuste znovu spárovat strojek OneBlade.
Pokud od posledního spárování strojku OneBlade došlo k aktualizaci operačního systému vašeho mobilního zařízení, může to být příčinou problému.
Tento problém lze vyřešit resetováním připojení mezi strojkem OneBlade a aplikací podle těchto kroků:
Zrušte spárování strojku OneBlade: podržte tlačítko napájení na strojku OneBlade na 10 sekund, aby se resetovalo připojení. Světelný kroužek začne modře blikat.
Zrušte spárování mobilního zařízení: otevřete nastavení funkce Bluetooth v mobilním zařízení a v seznamu spárovaných zařízení vyberte strojek OneBlade. Klepnutím na možnost „Zrušit spárování“ nebo „Zapomenout“ odeberete strojek OneBlade ze seznamu spárovaných zařízení.
Jakmile zrušíte spárování strojku OneBlade s mobilním zařízením, pokuste se je znovu připojit.
Poznámka: Kroky se mohou lišit podle toho, které mobilní zařízení používáte. Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce mobilního zařízení.
Pokud používáte OneBlade s novým nebo jiným mobilním zařízením než obvykle, zrušte párování a znovu zařízení spárujte dle pokynů výše.
Pokud ani jeden z tipů nepomohl, OneBlade může být poškozen uvnitř. Doporučujeme, abyste nechali OneBlade opravit nebo vyměnit.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:QP4631/65 , QP4530/30 .