Pod spařovací jednotkou kávovaru Saeco Espresso se nachází mletá káva
Pokud uvnitř spařovací jednotky kávovaru Saeco Espresso nebo pod ní najdete mletou kávu, najdete níže možná řešení nebo se můžete podívat na naše instruktážní video.
Mletá káva se pod spařovací jednotkou nebo kolem ní může objevovat, pokud spařovací jednotka a její součásti nejsou dobře promazány. Pokud je třeba součásti spařovací jednotky promazat, řiďte se následujícím postupem: 1. VYPNĚTE kávovar a počkejte, dokud nebude zcela vypnutý a nebude vydávat žádné zvuky (trvá to zhruba 15–20 sekund) 2. Vyjměte spařovací jednotku z přístroje a opláchněte ji vlažnou pitnou vodou. Nechte ji oschnout na vzduchu 3. Naneste tenkou vrstvu vazelíny na píst spařovací jednotky 4. Naneste tenkou vrstvu vazelíny kolem hřídele umístěné ve spodní části spařovací jednotky 5. Na kolejničky po obou stranách naneste tenkou vrstvu vazelíny. Upozorňujeme: Spařovací jednotku promazávejte vazelínou Philips/Saeco HD5061.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SM8780/00, SM6685/00, SM8782/30. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›