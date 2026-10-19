Z nádržky na vodu kávovaru Saeco není čerpána voda

Vzduch zachycený v kávovaru odstraníte následovně:
1. Přístroj VYPNĚTE
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte vodní filtr AquaClean (nebo jakýkoli jiný vodní filtr).
3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umístěte ji zpět na místo.
4. Znovu ZAPNĚTE přístroj. Až se přístroj nahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2-3 šálky horké vody
Pokud používáte vodní filtr AquaClean, řiďte se tímto postupem, abyste zajistili, že bude filtr připraven k použití a správně nainstalován:
1. Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu 5 sekund
2. Filtr Podržte vzhůru nohama v nádobě/misce s vodou a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky.
3. Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou.
4. Přístroj restartujte, vypněte jej a znovu zapněte
5. Zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody
Upozornění: Pokud již vodní filtr AquaClean používáte déle než 3 měsíce, filtr vyměňte, protože by mohl být zanesený.