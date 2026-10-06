Kávovar Saeco Espresso vydává zvuky

Když se v kávovaru Saeco Espresso zachytí vzduch, vydává přístroj hlasitý zvuk a z vodní nádržky do přístroje neprotéká žádná voda.
Napravíte to níže uvedeným postupem:
1. VYPNĚTE přístroj
2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte filtr AquaClean (nebo jakýkoli jiný vodní filtr)
3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umístěte ji zpět na místo
4. Znovu ZAPNĚTE přístroj. Až se přístroj zahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéct 2-3 šálky horké vody.
Pokud používáte vodní filtr AquaClean, následujícím doplňkovým postupem zajistíte, že bude filtr připraven k použití a správně nainstalován:
1. Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu 5 sekund
2. Filtr podržte vzhůru nohama v nádobě/misce s vodou a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky
3. Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou
4. Přístroj restartujte, vypněte jej a znovu zapněte
5. Zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2-3 šálky horké vody
Upozorňujeme, že pokud používáte vodní filtr AquaClean déle než 3 měsíce, měli byste jej vyměnit, protože může být zanesený.