V případě, že kávovar Saeco Espresso nemele kávová zrna, ale mlýnek se točí, může být potřeba odblokovat násypku a změnit nastavení mlýnku. Níže zjistíte další informace.
Řešení: odblokujte násypku na kávu pomocí rukojeti lžíce a vyčistěte ji pomocí vysavače. Postupujte podle těchto kroků:
1. VYPNĚTE přístroj a počkejte, než se přestanou ozývat zvuky (to může trvat 15 až 20 sekund). 2. Vyjměte spařovací jednotku 3. Otevřete víko násypky na mletou kávu a umístěte rukojeť lžíce do násypky. Poznámka: Pokud přístroj nemá násypku na předmletou kávu, vložte rukojeť lžičky do násypky na kávu zespodu. 4. Pohybujte rukojetí nahoru a dolů, dokud uvízlá mletá káva nespadne dolů. Upozorňujeme: Může být nutné použít sílu. 5. Veškerou vysypanou mletou kávu vysajte vysavačem 6. Poté přiložte vysavač k otvoru násypky na kávu a zakryjte násypku na mletou kávu rukou. Nebo naopak, přiložte vysavač k horní části a zakryjte spodní část 7. Vraťte spařovací jednotku zpět na místo, přístroj opět zapněte a připravte espresso 8. Po dokončení zkontrolujte, zda je násypka stále bez mleté kávy. Pokud ne, opakujte postup uvolnění
Prevence ucpávání násypky na kávu: Nenalévejte do nádoby na kávová zrna žádnou vodu Čistěte násypku na kávu každý týden
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SM8780/00, SM6685/00, SM8782/30. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›