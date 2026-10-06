Kávovar Saeco nepřipravuje kávu

Existuje několik různých příčin, proč z kávovaru Saeco nevytéká žádná káva, i když jsou kávová zrna rozemletá. Níže naleznete několik způsobů, jak problém vyřešit sami.
Upozornění: pokud přístroj používáte poprvé, je normální, že při první přípravě nápoje vyteče pouze několik kapek kávy. Připravte ještě několik šálků kávy, aby se optimalizovala extrakce kávy vzhledem ke kompaktnosti mleté kávy.
Když dojde k zachycení vzduchu v přístroji, přístroj vydává hlasitý bzučivý zvuk a z vodní nádržky do kávovaru není čerpána žádná voda. Problém vyřešíte následujícím způsobem: 1. Přístroj VYPNĚTE 2. Vyprázdněte nádržku na vodu a vyjměte filtr AquaClean (nebo jakýkoli jiný vodní filtr). 3. Nádržku na vodu naplňte vodou a umístěte ji zpět na místo. 4. Znovu ZAPNĚTE přístroj. Až se přístroj zahřeje, zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Pokud používáte vodní filtr AquaClean, následujícím doplňkovým postupem zajistíte, aby byl filtr připraven k použití a správně nainstalován: 1. Vodním filtrem AquaClean třeste po dobu 5 sekund 2. Filtr Podržte vzhůru nohama v nádobě/misce s vodou a počkejte, až z něho nebudou vycházet žádné bublinky. 3. Vložte filtr zpět do nádržky na vodu a nádržku na vodu naplňte vodou. 4. Přístroj restartujte, vypněte jej a znovu zapněte 5. Zvolte horkou vodu a nechte vytéci 2–3 šálky horké vody.
Upozornění: Pokud již vodní filtr AquaClean používáte déle než 3 měsíce, filtr vyměňte, protože by mohl být zanesený.
Znečištěná nebo ucpaná spařovací jednotka může způsobit, že z kávovaru nebude vytékat žádná káva. Je důležité spařovací jednotku jednou týdně vymývat. Dodržujte následující postup nebo se podívejte na naše instruktážní video:
VYPNĚTE přístroj a počkejte, dokud nebude zcela vypnutý a nebude vydávat žádné zvuky (trvá to zhruba 15–20 sekund).
Otevřete servisní dvířka a vyjměte spařovací jednotku tak, že stisknete tlačítko „PUSH“ na pravé straně, jednotku uchopíte a vytáhnete směrem k sobě.
Spařovací jednotku důkladně opláchněte vlažnou vodou a než ji vložíte zpět, nechte ji uschnout.
K důkladnému vyčištění spařovací jednotky doporučujeme použít tablety Philips pro odstranění kávového oleje (CA6704).
Když nevytéká žádná káva, může to být také proto, že je ucpaná dávkovací výpust. Vyčistit ji můžete čistidlem na dýmky nebo jehlou.
Při přípravě nápoje z předem mleté kávy je nutné, aby byl přístroj ZAPNUTÝ a připravený k použití ještě předtím, než do přihrádky na mletou kávu nasypete předem mletou kávu.
Do kávovaru nasypte nejvýše jednu plnou dodávanou lžíci předem mleté kávy (a odstraňte veškerou přebytečnou kávu). Příliš velké množství mleté kávy může způsobit přeplnění spařovací jednotky a následné zrušení přípravy kávy. Mletá káva se vyhodí a z kávovaru žádná káva nevyteče.
Kdy naposledy jste z kávovaru odstraňovali vodní kámen? Každý přístroj má svůj indikátor odstraňování vodního kamene. Doporučujeme vodní kámen z přístroje odstranit, jakmile vás k tomu přístroj vyzve. Pokud z kávovaru vodní kámen nebudete odstraňovat, může se hromadit uvnitř a způsobit poruchu přístroje.
Pokyny pro odstranění vodního kamene z kávovaru naleznete v uživatelské příručce.
Pokud je přihrádka na mletou kávu ucpaná, nemůže vytékat žádná káva. Problém můžete napravit pomocí níže uvedeného postupu nebo instruktážních filmů:
VYPNĚTE přístroj a počkejte, dokud nebude zcela vypnutý a nebude vydávat žádné zvuky (trvá to zhruba 15–20 sekund).
Otevřete servisní dvířka a vyjměte spařovací jednotku tak, že stisknete tlačítko „PUSH“ na pravé straně, jednotku uchopíte a vytáhnete směrem k sobě.
Otevřete víko přihrádky na mletou kávu a umístěte do přihrádky rukojeť lžíce.
Pohybujte rukojetí nahoru a dolů, dokud uvíznutá mletá káva nespadne dolů.
Pokud v přístroji před přípravou nápoje není dostatek kávových zrn nebo vody, příprava se zruší a mletá káva se vyprázdní do nádobky na mletou kávu. Abyste problém vyřešili, před přípravou se ujistěte, že je k dispozici dostatek kávových zrn a vody.
Pokud se problém nepodaří odstranit pomocí uvedených řešení, obraťte se na nás se žádostí o další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:SM8780/00, SM6685/00, SM8782/30. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›