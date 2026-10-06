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Kávovar Saeco nepřipravuje kávu

Existuje několik různých příčin, proč z kávovaru Saeco nevytéká žádná káva, i když jsou kávová zrna rozemletá.
Níže naleznete několik způsobů, jak problém vyřešit sami.

Upozornění: pokud přístroj používáte poprvé, je normální, že při první přípravě nápoje vyteče pouze několik kapek kávy. Připravte ještě několik šálků kávy, aby se optimalizovala extrakce kávy vzhledem ke kompaktnosti mleté kávy.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SM8780/00, SM6685/00, SM8782/30. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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